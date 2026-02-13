Εντυπωσίασε ο Zaf με το «Αστείο» στον δεύτερο ελληνικό ημιτελικό της Eurovision
Zaf Eurovision Eurovision 2026 Ημιτελικός

Εντυπωσίασε ο Zaf με το «Αστείο» στον δεύτερο ελληνικό ημιτελικό της Eurovision

Θερμή υποδοχή στο X για τον Έλληνα καλλιτέχνη – «Ήταν απίστευτος» έγραψαν φαν του μουσικού διαγωνισμού

Εντυπωσίασε ο Zaf με το «Αστείο» στον δεύτερο ελληνικό ημιτελικό της Eurovision
Με μια δυναμική σκηνική παρουσία, ο Zaf ξεχώρισε στον δεύτερο ελληνικό ημιτελικό της Eurovision, παρουσιάζοντας το τραγούδι «Αστείο» και αποσπώντας θετικά σχόλια τόσο από το ελληνικό κοινό, όσο και από τους ξένους φίλους του διαγωνισμού.

Ο Έλληνας καλλιτέχνης, που έχει ήδη καταφέρει να κερδίσει τη θετική γνώμη μέρους της διεθνούς κοινότητας της Eurovision μέσα από τις προηγούμενες εμφανίσεις και τα αποσπάσματα της συμμετοχής του, ανέβηκε στη σκηνή με αυτοπεποίθηση, ερμηνεύοντας το τραγούδι με το οποίο διεκδικεί μία θέση στον μεγάλο τελικό της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου.

Δείτε την εμφάνιση του Zaf

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dge37s2im0d5)

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ειδικότερα στο X, τα σχόλια κινήθηκαν σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα. Θαυμαστές της Eurovision από διαφορετικές χώρες έκαναν λόγο για μια «απίστευτη» εμφάνιση, επισημαίνοντας ότι ο Zaf κατάφερε να μεταφέρει το συναίσθημα του τραγουδιού με αμεσότητα και ένταση.

Aκολουθούν μερικά σχόλια

