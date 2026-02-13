Bίντεο: Η εμφάνιση του Good Job Nicky στον δεύτερο ελληνικό ημιτελικό της Eurovision
Ο τραγουδιστής απέσπασε θετικά σχόλια στα social media με την εμφάνισή του

Φωτογραφίες: Παναγιώτης Κουφαλέξης
Έχοντας ήδη ξεχωρίσει με την παρουσία του μεταξύ των υποψήφιων καλλιτεχνών για τον ελληνικό τελικό της Eurovision, ο Good Job Nicky παρουσίασε το τραγούδι του στο πλαίσιο του Β΄Ημιτελικού του «Sing for Greece 2026».

Ντυμένος στα μαύρα και πλαισιωμένος μόνο από μία χορεύτρια ο τραγουδιστής ανέβηκε στη σκηνή και ερμήνευσε το κομμάτι Dark Side of the Moon, με το X να πλημμυρίζει από θετικά σχόλια.

Η εμφάνιση του Goob Job Nicky έκλεψε τις εντυπώσεις και πολλοί στάθηκαν στην ενέργεια και την άνεσή του πάνω στη σκηνή, υποστηρίζοντας ότι, αν εκπροσωπήσει τη χώρα, είναι σίγουρη μία θέση στη δεκάδα.

Μερικά από τα σχόλια που έγιναν ήταν τα ακόλουθα: «Απίθανος», «Νομίζω θα στείλουμε Good Job Nicky για ασφαλή είσοδο στη δεκάδα», «Απίστευτη ενέργεια βγάζει ο Good Job Nicky, πραγματικά το έσκισε! Πολύ ανώτερος απο τον Akyla, πραγματικά με έκανε να αμφιβάλλω για το αν θα πρέπει να στείλουμε το Ferto», «Τι ενέργεια τι άνεση στον φακό. Έχει άστρο το παιδί».

Φωτογραφίες: Παναγιώτης Κουφαλέξης
