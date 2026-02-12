Η Ρία Ελληνίδου πήγε στο μαγαζί του Δημήτρη Αλεξάνδρου: Όταν αφήνεις τους άντρες να διαλέξουν το χρώμα για τα νύχια
Η Ρία Ελληνίδου πήγε στο μαγαζί του Δημήτρη Αλεξάνδρου: Όταν αφήνεις τους άντρες να διαλέξουν το χρώμα για τα νύχια
«Πρέπει ή δεν πρέπει να τους αφήνουμε;» σχολίασε η τραγουδίστρια
Στο μαγαζί που διατηρεί ο Δημήτρης Αλεξάνδρου βρέθηκε η Ρία Ελληνίδου, κάνοντας ένα σχόλιο για την επιλογή του χρώματος που έκανε η ίδια στα νύχια της, τα όποια έφτιαξε εκεί.
Η τραγουδίστρια ανέβασε την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok, στο οποίο ανέφερε ότι βρέθηκε στο κατάστημα του πρώην μοντέλου για να φτιάξει τα νύχια της, εκφράζοντας τους ενδοιασμούς της για το χρώμα, που εν τέλει έκανε, τονίζοντας πως δεν ήταν δική της επιλογή, αλλά κάποιου άντρα.
Χαρακτηριστικά, η Ρία Ελληνίδου είπε: «Όταν αφήνετε τους άντρες να σας διαλέξουν χρώμα στα νύχια, καταλήγεις κάπως έτσι. Θέλω να μου πείτε, πρέπει ή δεν πρέπει να τους αφήνουμε».
Δείτε το βίντεο
Το τελευταίο διάστημα, δημοσιεύματα θέλουν σε σχέση τη Ρία Ελληνίδου και τον Δημήτρη Αλεξάνδρου, καμία όμως πλευρά δεν έχει επιβεβαιώσει ή διαψεύσει τις φήμες. Οι δύο τους έχουν πραγματοποιήσει μερικές κοινές εξόδους, και σε δηλώσεις που έκανε το πρώην μοντέλο σε πρόσφατη εμφάνισή του στην εκπομπή «Το Πρωινό» είχε πει για την τραγουδίστρια: «Τυχερός αυτός που τη θαυμάζει».
Η τραγουδίστρια ανέβασε την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok, στο οποίο ανέφερε ότι βρέθηκε στο κατάστημα του πρώην μοντέλου για να φτιάξει τα νύχια της, εκφράζοντας τους ενδοιασμούς της για το χρώμα, που εν τέλει έκανε, τονίζοντας πως δεν ήταν δική της επιλογή, αλλά κάποιου άντρα.
Χαρακτηριστικά, η Ρία Ελληνίδου είπε: «Όταν αφήνετε τους άντρες να σας διαλέξουν χρώμα στα νύχια, καταλήγεις κάπως έτσι. Θέλω να μου πείτε, πρέπει ή δεν πρέπει να τους αφήνουμε».
Δείτε το βίντεο
@riaellinidou
Αντε ντε ! 💛💜🩵🩷🧡❤️ βάλε κ άλλο ….. #riaellinidou #fyp #lol #τικτοκ_ελλαδα #fy♬ original sound - Ria Ellinidou
Το τελευταίο διάστημα, δημοσιεύματα θέλουν σε σχέση τη Ρία Ελληνίδου και τον Δημήτρη Αλεξάνδρου, καμία όμως πλευρά δεν έχει επιβεβαιώσει ή διαψεύσει τις φήμες. Οι δύο τους έχουν πραγματοποιήσει μερικές κοινές εξόδους, και σε δηλώσεις που έκανε το πρώην μοντέλο σε πρόσφατη εμφάνισή του στην εκπομπή «Το Πρωινό» είχε πει για την τραγουδίστρια: «Τυχερός αυτός που τη θαυμάζει».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα