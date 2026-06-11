Φοροαπαλλαγές: Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι φορολογούμενοι στην Εφορία

Η ΑΑΔΕ εντείνει τους ελέγχους στις φορολογικές δηλώσεις, ζητώντας δικαιολογητικά μέσα σε ασφυκτικές προθεσμίες, ενώ όσοι δεν ανταποκριθούν κινδυνεύουν με επιπλέον φόρους, απώλεια φοροαπαλλαγών και νέα διοικητικά πρόστιμα