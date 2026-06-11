Ντορέττα Παπαδημητρίου για τον γιο της: Πέρασαν τέσσερα χρόνια απ' τη μέρα που έφυγες για σπουδές και τώρα τελείωσες, πόσο περήφανη
Ντορέττα Παπαδημητρίου για τον γιο της: Πέρασαν τέσσερα χρόνια απ' τη μέρα που έφυγες για σπουδές και τώρα τελείωσες, πόσο περήφανη
Καινούρια πίστα τώρα παιδί μου, σημείωσε η ηθοποιός
Τα συναισθήματά της για την ολοκλήρωση των σπουδών του γιου της μετά από τέσσερα χρόνια, εξέφρασε η Ντορέττα Παπαδημητρίου, τονίζοντας πόσο περήφανη είναι για εκείνον.
Η ηθοποιός δημοσίευσε την Τετάρτη 10 Ιουνίου ένα στιγμιότυπο με το παιδί της, στο οποίο απεικονίζεται να κάνει με τα δάχτυλά του το σήμα της νίκης, ενώ παράλληλα κρατούσε μία βαλίτσα.
Πάνω στο Instagram story που έκανε η Ντορέττα Παπαδημητρίου έγραψε ένα μήνυμα για το νέο κεφάλαιο που ανοίγεται στη ζωή του γιου της. Πιο συγκεκριμένα, σημείωσε: «Δεν το πιστεύω ότι πέρασαν 4 χρόνια απ' την μέρα που έφυγες για σπουδές και τώρα τελείωσες. Καινούρια πίστα τώρα παιδί μου. Πόσο περήφανη είμαι για σένα παιδί μου. Καλώς ήρθες αγάπη μου. Σ’ αγαπώ».
Δείτε την ανάρτησή της
Η ηθοποιός δημοσίευσε την Τετάρτη 10 Ιουνίου ένα στιγμιότυπο με το παιδί της, στο οποίο απεικονίζεται να κάνει με τα δάχτυλά του το σήμα της νίκης, ενώ παράλληλα κρατούσε μία βαλίτσα.
Πάνω στο Instagram story που έκανε η Ντορέττα Παπαδημητρίου έγραψε ένα μήνυμα για το νέο κεφάλαιο που ανοίγεται στη ζωή του γιου της. Πιο συγκεκριμένα, σημείωσε: «Δεν το πιστεύω ότι πέρασαν 4 χρόνια απ' την μέρα που έφυγες για σπουδές και τώρα τελείωσες. Καινούρια πίστα τώρα παιδί μου. Πόσο περήφανη είμαι για σένα παιδί μου. Καλώς ήρθες αγάπη μου. Σ’ αγαπώ».
Δείτε την ανάρτησή της
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