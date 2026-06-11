Θανάσης Τσαλταμπάσης για τον θάνατο του πατέρα του: Δεν είχα όρεξη να καλέσω κόσμο στην πρεμιέρα μου, οι πολύ δικοί μου πενθούν
Θανάσης Τσαλταμπάσης για τον θάνατο του πατέρα του: Δεν είχα όρεξη να καλέσω κόσμο στην πρεμιέρα μου, οι πολύ δικοί μου πενθούν
Θα έρθουν στις επόμενες παραστάσεις, ακόμα είναι πολύ πρόσφατο το γεγονός, είπε ο ηθοποιός
Σε πένθος βρίσκεται η οικογένεια του Θανάση Τσαλταμπάση λόγω της πρόσφατης απώλειας του πατέρα του, με τον ηθοποιό να τονίζει ότι αυτός ήταν και ο λόγος που δεν κάλεσε δικά του πρόσωπα στην πρεμιέρα του.
Ο Θανάσης Τσαλταμπάσης έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» που προβλήθηκε την Πέμπτη 11 Ιουνίου με αφορμή την πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης που συμμετέχει «Ανα-τίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά».
Ο ίδιος ανέφερε πως δεν είχε διάθεση να καλέσει συγγενείς και φίλους λόγω του θανάτου του πατέρα του, ενώ πρόσθεσε ότι θα δουν το έργο στο μέλλον: «Εγώ επειδή έχασα τον πατέρα μου πρόσφατα, δεν είχα πολύ κέφι να καλέσω κόσμο. Θα έρθουν στις επόμενες παραστάσεις, γιατί ακόμα είναι πολύ πρόσφατο το γεγονός και οι πολύ δικοί μου πενθούν μαζί μου».
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Στη συνέχεια, αναφερόμενος στην πατρότητα και στη γέννηση του δεύτερου παιδιού του, ο ηθοποιός είπε: «Βιώνω την πατρότητα με πάρα πολλή χαρά αλλά και πολλή αϋπνία. Είμαι πολύ ευτυχισμένος και παράλληλα πολύ κουρασμένος. Είναι πολύ δύσκολο task το δεύτερο παιδί. Κλαίει το ένα, πηγαίνεις στο άλλο, πεινάνε και τα δύο. Έχουμε όμως την εμπειρία του πρώτου, οπότε τα καταφέρνουμε».
Ο Θανάσης Τσαλταμπάσης έκανε γνωστή τη δυσάρεστη είδηση για τον θάνατο του πατέρα του στις 19 Μαΐου μέσα από μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Πιο αναλυτικά, έγραψε: «Πατέρα μου… Απρόβλεπτος σε όλα. Περίμενες τη γιορτή της Μητέρας να κάνεις την έξοδο. Ακόμα νομίζω ότι είναι κάποια πλάκα σου και θα έρθεις πάλι. Μια ζωή μας μοίραζες χαμόγελα, τώρα γεμίσαμε δάκρυα. Θα σ’ αγαπάμε πάντα. Θα σ’ αγαπώ πάντα. Υ. Γ. Ποιος να μου έλεγε ότι έβγαζα την τελευταία φωτογραφία. Ήσουν μέσα στην ευτυχία. Έτσι θα σε θυμάμαι».
Ο Θανάσης Τσαλταμπάσης έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» που προβλήθηκε την Πέμπτη 11 Ιουνίου με αφορμή την πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης που συμμετέχει «Ανα-τίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά».
Ο ίδιος ανέφερε πως δεν είχε διάθεση να καλέσει συγγενείς και φίλους λόγω του θανάτου του πατέρα του, ενώ πρόσθεσε ότι θα δουν το έργο στο μέλλον: «Εγώ επειδή έχασα τον πατέρα μου πρόσφατα, δεν είχα πολύ κέφι να καλέσω κόσμο. Θα έρθουν στις επόμενες παραστάσεις, γιατί ακόμα είναι πολύ πρόσφατο το γεγονός και οι πολύ δικοί μου πενθούν μαζί μου».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, αναφερόμενος στην πατρότητα και στη γέννηση του δεύτερου παιδιού του, ο ηθοποιός είπε: «Βιώνω την πατρότητα με πάρα πολλή χαρά αλλά και πολλή αϋπνία. Είμαι πολύ ευτυχισμένος και παράλληλα πολύ κουρασμένος. Είναι πολύ δύσκολο task το δεύτερο παιδί. Κλαίει το ένα, πηγαίνεις στο άλλο, πεινάνε και τα δύο. Έχουμε όμως την εμπειρία του πρώτου, οπότε τα καταφέρνουμε».
Ο Θανάσης Τσαλταμπάσης έκανε γνωστή τη δυσάρεστη είδηση για τον θάνατο του πατέρα του στις 19 Μαΐου μέσα από μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Πιο αναλυτικά, έγραψε: «Πατέρα μου… Απρόβλεπτος σε όλα. Περίμενες τη γιορτή της Μητέρας να κάνεις την έξοδο. Ακόμα νομίζω ότι είναι κάποια πλάκα σου και θα έρθεις πάλι. Μια ζωή μας μοίραζες χαμόγελα, τώρα γεμίσαμε δάκρυα. Θα σ’ αγαπάμε πάντα. Θα σ’ αγαπώ πάντα. Υ. Γ. Ποιος να μου έλεγε ότι έβγαζα την τελευταία φωτογραφία. Ήσουν μέσα στην ευτυχία. Έτσι θα σε θυμάμαι».
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