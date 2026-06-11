Πέτρος Συρίγος για το σοβαρό τροχαίο που είχε: Βγήκα από το νοσοκομείο, μένω στο σπίτι και δεν μπορώ να κάνω τίποτα απολύτως
Πέτρος Συρίγος για το σοβαρό τροχαίο που είχε: Βγήκα από το νοσοκομείο, μένω στο σπίτι και δεν μπορώ να κάνω τίποτα απολύτως
Μπορώ να το κάνω δραματικό, αλλά δεν χρειάζεται, ανέφερε ο σεφ για το ατύχημα που είχε
Την κατάσταση της υγείας του μετά το σοβαρό τροχαίο που είχε, περιέγραψε ο Πέτρος Συρίγος, αναφέροντας ότι πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο και βρίσκεται σπίτι του, ωστόσο τόνισε ότι αυτή τη στιγμή δεν αισθάνεται λειτουργικός.
Ο σεφ δημοσίευσε την Πέμπτη 11 Ιουνίου ένα βίντεο στο YouTube απόσπασμα του οποίο ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, μέσα από το οποίο μίλησε για το ατύχημα που είχε με τη μηχανή του πριν από περίπου δύο εβδομάδες. Όπως εξήγησε η περιπέτεια αυτή τον ανάγκασε να αναθεωρήσει πολλά πράγματα σχετικά με την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής του.
Ο Πέτρος Συρίγος, που το τελευταίο διάστημα απέχει από τις τηλεοπτικές του υποχρεώσεις στην εκπομπή «Super Κατερίνα» όπου εμφανίζεται, εμφανίστηκε με δεμένο το χέρι του και δήλωσε ότι εξακολουθεί να αναρρώνει στο σπίτι μετά την έξοδό του από το νοσοκομείο.
Πιο αναλυτικά, ανέφερε: «Μου συνέβη ένα τροχαίο πριν από περίπου δυο εβδομάδες, στο οποίο χτύπησα με τη μηχανή. Πετάχτηκε κάποιος από ένα στοπ, δεν θέλω όμως να μπω σε λεπτομέρειες. Μπορώ να το κάνω δραματικό και να πω ότι ήμουν πεταμένος κάτω, αλλά δεν χρειάζεται. Αυτό το τροχαίο, λοιπόν, με έβαλε να σκεφτώ κάποια πράγματα αφού βγήκα από το νοσοκομείο και καθώς μένω στο σπίτι τώρα και δεν μπορώ να κάνω τίποτα απολύτως. Δηλαδή πως αλλάζει η καθημερινότητα. Από εκεί που έκανα χίλια πράγματα μέσα στην ημέρα, τώρα μπορώ να κάνω με το ζόρι ένα – δύο».
Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Όλο αυτόν τον καιρό σκέφτηκα ότι στο τέλος της ημέρας έχει σημασία να είσαι καλά και να είσαι υγιής. Με την ταχύτητα που τρέχω καθημερινά συνειδητοποιώ ότι πρέπει να κόψω γενικά ταχύτητα είτε στην καθημερινότητα μου, είτε στον δρόμο, είτε οπουδήποτε». Στη λεζάντα της δημοσίευσής του σημείωσε: «Το τροχαίο που με έκανε να δω αλλιώς τη ζωή. Έχω πολύ καιρό να εμφανιστώ και είπα να κάνω ένα βίντεο στο YouTube όπου τα αναφέρω όλα. Σας ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα σας».
Δείτε το βίντεο
Δείτε ολόκληρο το βίντεο
Η είδηση για το τροχαίο που είχε ο σεφ έγινε γνωστή στις 27 Μαΐου μέσα από το «Super Κατερίνα». Πιο αναλυτικά, ο ίδιος είπε: «Ήμουν με τη μηχανή και πέρασε ένας από ένα stop με αποτέλεσμα να καρφωθώ επάνω του. Δεν τον πρόλαβα αρκετά. Πάλι καλά εκσφενδονίστηκα και δεν κόλλησα πάνω στο αυτοκίνητο. Δεν ξέρω τι γίνεται με τα πλευρά μου. Έχω σπάσει τους δύο καρπούς στα χέρια μου» και πρόσθεσε: «Είναι ότι χειρότερο μπορούσα να πάθω με την χειρωνακτική εργασία που κάνω. Ακούω ότι λένε οι γιατροί, ελπίζω να επανέλθω σύντομα. Παλεύω ακόμα και στην τουαλέτα να πάω, ακόμα και να πιώ νερό. Φορούσα και μπουφάν και κράνος και με έσωσαν».
Ο σεφ δημοσίευσε την Πέμπτη 11 Ιουνίου ένα βίντεο στο YouTube απόσπασμα του οποίο ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, μέσα από το οποίο μίλησε για το ατύχημα που είχε με τη μηχανή του πριν από περίπου δύο εβδομάδες. Όπως εξήγησε η περιπέτεια αυτή τον ανάγκασε να αναθεωρήσει πολλά πράγματα σχετικά με την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής του.
Ο Πέτρος Συρίγος, που το τελευταίο διάστημα απέχει από τις τηλεοπτικές του υποχρεώσεις στην εκπομπή «Super Κατερίνα» όπου εμφανίζεται, εμφανίστηκε με δεμένο το χέρι του και δήλωσε ότι εξακολουθεί να αναρρώνει στο σπίτι μετά την έξοδό του από το νοσοκομείο.
Πιο αναλυτικά, ανέφερε: «Μου συνέβη ένα τροχαίο πριν από περίπου δυο εβδομάδες, στο οποίο χτύπησα με τη μηχανή. Πετάχτηκε κάποιος από ένα στοπ, δεν θέλω όμως να μπω σε λεπτομέρειες. Μπορώ να το κάνω δραματικό και να πω ότι ήμουν πεταμένος κάτω, αλλά δεν χρειάζεται. Αυτό το τροχαίο, λοιπόν, με έβαλε να σκεφτώ κάποια πράγματα αφού βγήκα από το νοσοκομείο και καθώς μένω στο σπίτι τώρα και δεν μπορώ να κάνω τίποτα απολύτως. Δηλαδή πως αλλάζει η καθημερινότητα. Από εκεί που έκανα χίλια πράγματα μέσα στην ημέρα, τώρα μπορώ να κάνω με το ζόρι ένα – δύο».
Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Όλο αυτόν τον καιρό σκέφτηκα ότι στο τέλος της ημέρας έχει σημασία να είσαι καλά και να είσαι υγιής. Με την ταχύτητα που τρέχω καθημερινά συνειδητοποιώ ότι πρέπει να κόψω γενικά ταχύτητα είτε στην καθημερινότητα μου, είτε στον δρόμο, είτε οπουδήποτε». Στη λεζάντα της δημοσίευσής του σημείωσε: «Το τροχαίο που με έκανε να δω αλλιώς τη ζωή. Έχω πολύ καιρό να εμφανιστώ και είπα να κάνω ένα βίντεο στο YouTube όπου τα αναφέρω όλα. Σας ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα σας».
Δείτε το βίντεο
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Δείτε ολόκληρο το βίντεο
Η είδηση για το τροχαίο που είχε ο σεφ έγινε γνωστή στις 27 Μαΐου μέσα από το «Super Κατερίνα». Πιο αναλυτικά, ο ίδιος είπε: «Ήμουν με τη μηχανή και πέρασε ένας από ένα stop με αποτέλεσμα να καρφωθώ επάνω του. Δεν τον πρόλαβα αρκετά. Πάλι καλά εκσφενδονίστηκα και δεν κόλλησα πάνω στο αυτοκίνητο. Δεν ξέρω τι γίνεται με τα πλευρά μου. Έχω σπάσει τους δύο καρπούς στα χέρια μου» και πρόσθεσε: «Είναι ότι χειρότερο μπορούσα να πάθω με την χειρωνακτική εργασία που κάνω. Ακούω ότι λένε οι γιατροί, ελπίζω να επανέλθω σύντομα. Παλεύω ακόμα και στην τουαλέτα να πάω, ακόμα και να πιώ νερό. Φορούσα και μπουφάν και κράνος και με έσωσαν».
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