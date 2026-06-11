Οι ταχυμεταφορές αποτελούν πλέον αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητας των πόλεων και της λειτουργίας του ηλεκτρονικού εμπορίου.
Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα την πρεμιέρα του Μουντιάλ, Μεξικό-Νότια Αφρική
Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα την πρεμιέρα του Μουντιάλ, Μεξικό-Νότια Αφρική
Το πρώτο παιχνίδι του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 είναι προγραμματισμένο για απόψε στις 22:00
Πέμπτη σήμερα (11/06) και το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας έχει άρωμα... Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Η δράση ξεκινάει στις 20:00 (ΕΡΤ2), με τη Μπαρτσελονέτα να αναμετριέται με τη Φέρεντσβαρος, στο πλαίσιο του Final 4 στο Champions League πόλο ανδρών, ενώ στις 22:00 (ΕΡΤ2) ο Ολυμπιακός θα διασταυρώσει τα «ξίφη» του με την Προ Ρέκο.
Στο μπάσκετ στις 21:00 (Cosmote Sport 8) η Αρμάνι θα φιλοξενήσει στο Μιλάνο τη Βενέτσια για τον πρώτο αγώνα των τελικών του ιταλικού πρωταθλήματος και την ίδια ώρα η Μπαρτσελόνα τη Τενερίφη (Cosmote Sport 7) για το Game 2 των ημιτελικών της ισπανικής λίγκας.
Τέλος στο ποδόσφαιρο στις 22:00 (ΕΡΤ1) θα διεξαχθεί στη Πόλη του Μεξικό ο εναρκτήριος αγώνας του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, με το Μεξικό να αντιμετωπίζει τη Νότια Αφρική, σε ένα παιχνίδι που θα ξυπνήσει μνήμες από το 2010.
Αναλυτικά οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας
Μπαρτσελονέτα - Φερεντσβάρος (20:00, ΕΡΤ2)
Αρμάνι Μιλάνο - Βενέτσια (21:00, Cosmote Sport 8)
Μπαρτσελόνα - Τενερίφη (21:00, Cosmote Sport 7)
Προ Ρέκο - Ολυμπιακός (22:00, ΕΡΤ2)
Μεξικό - Νότια Αφρική (22:00, ΕΡΤ1)
Η δράση ξεκινάει στις 20:00 (ΕΡΤ2), με τη Μπαρτσελονέτα να αναμετριέται με τη Φέρεντσβαρος, στο πλαίσιο του Final 4 στο Champions League πόλο ανδρών, ενώ στις 22:00 (ΕΡΤ2) ο Ολυμπιακός θα διασταυρώσει τα «ξίφη» του με την Προ Ρέκο.
Στο μπάσκετ στις 21:00 (Cosmote Sport 8) η Αρμάνι θα φιλοξενήσει στο Μιλάνο τη Βενέτσια για τον πρώτο αγώνα των τελικών του ιταλικού πρωταθλήματος και την ίδια ώρα η Μπαρτσελόνα τη Τενερίφη (Cosmote Sport 7) για το Game 2 των ημιτελικών της ισπανικής λίγκας.
Τέλος στο ποδόσφαιρο στις 22:00 (ΕΡΤ1) θα διεξαχθεί στη Πόλη του Μεξικό ο εναρκτήριος αγώνας του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, με το Μεξικό να αντιμετωπίζει τη Νότια Αφρική, σε ένα παιχνίδι που θα ξυπνήσει μνήμες από το 2010.
Αναλυτικά οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας
Οι αθλητικές μεταδόσεις σήμερα
Μπαρτσελονέτα - Φερεντσβάρος (20:00, ΕΡΤ2)
Αρμάνι Μιλάνο - Βενέτσια (21:00, Cosmote Sport 8)
Μπαρτσελόνα - Τενερίφη (21:00, Cosmote Sport 7)
Προ Ρέκο - Ολυμπιακός (22:00, ΕΡΤ2)
Μεξικό - Νότια Αφρική (22:00, ΕΡΤ1)
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