Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα την πρεμιέρα του Μουντιάλ, Μεξικό-Νότια Αφρική
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Αθλητικές μεταδόσεις Μουντιάλ Μεξικό

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα την πρεμιέρα του Μουντιάλ, Μεξικό-Νότια Αφρική

Το πρώτο παιχνίδι του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 είναι προγραμματισμένο για απόψε στις 22:00

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα την πρεμιέρα του Μουντιάλ, Μεξικό-Νότια Αφρική
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Πέμπτη σήμερα (11/06) και το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας έχει άρωμα... Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η δράση ξεκινάει στις 20:00 (ΕΡΤ2), με τη Μπαρτσελονέτα να αναμετριέται με τη Φέρεντσβαρος, στο πλαίσιο του Final 4 στο Champions League πόλο ανδρών, ενώ στις 22:00 (ΕΡΤ2) ο Ολυμπιακός θα διασταυρώσει τα «ξίφη» του με την Προ Ρέκο.

Στο μπάσκετ στις 21:00 (Cosmote Sport 8) η Αρμάνι θα φιλοξενήσει στο Μιλάνο τη Βενέτσια για τον πρώτο αγώνα των τελικών του ιταλικού πρωταθλήματος και την ίδια ώρα η Μπαρτσελόνα τη Τενερίφη (Cosmote Sport 7) για το Game 2 των ημιτελικών της ισπανικής λίγκας.

Τέλος στο ποδόσφαιρο  στις 22:00 (ΕΡΤ1) θα διεξαχθεί στη Πόλη του Μεξικό ο εναρκτήριος αγώνας του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, με το Μεξικό να αντιμετωπίζει τη Νότια Αφρική, σε ένα παιχνίδι που θα ξυπνήσει μνήμες από το 2010.


Οι αθλητικές μεταδόσεις σήμερα

Αναλυτικά οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Μπαρτσελονέτα - Φερεντσβάρος (20:00, ΕΡΤ2)
Αρμάνι Μιλάνο - Βενέτσια (21:00, Cosmote Sport 8)
Μπαρτσελόνα - Τενερίφη (21:00, Cosmote Sport 7)
Κλείσιμο
Προ Ρέκο - Ολυμπιακός (22:00, ΕΡΤ2)
Μεξικό - Νότια Αφρική (22:00, ΕΡΤ1)
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