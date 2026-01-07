Η Ρία Ελληνίδου και ο Δημήτρης Αλεξάνδρου ανταλλάσσουν καρδιές στο Instagram
Η Ρία Ελληνίδου και ο Δημήτρης Αλεξάνδρου ανταλλάσσουν καρδιές στο Instagram
Το τελευταίο διάστημα δημοσιεύματα υποστηρίζουν ότι η τραγουδίστρια και το πρώην μοντέλο είναι μαζί, ωστόσο καμία από τις δύο πλευρές δεν έχει επιβεβαιώσει, αλλά ούτε και διαψεύσει τις σχετικές φήμες
Καρδιές ανταλλάσσουν η Ρία Ελληνίδου και ο Δημήτρης Αλεξάνδρου στο Instagram, με το πρώην μοντέλο να σχολιάζει σε αναρτήσεις της τραγουδίστριας στα social media.
Το τελευταίο διάστημα δημοσιεύματα υποστηρίζουν ότι η Ρία Ελληνίδου και ο Δημήτρης Αλεξάνδρου είναι μαζί, ωστόσο καμία από τις δύο πλευρές δεν έχει επιβεβαιώσει, αλλά ούτε και διαψεύσει τις σχετικές φήμες.
Σε ανάρτηση που έκανε πριν από λίγες ημέρες η τραγουδίστρια στο Instagram, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου σχολίασε κάτω από τη δημοσίευσή της πέντε καρδιές και εκείνη απάντησε με τον ίδιο τρόπο.
Δείτε την ανάρτηση και τα σχόλια
Πριν από λίγες ημέρες και συγκεκριμένα στις 21 Δεκεμβρίου, οι δύο τους έκαναν μία κοινή δημόσια εμφάνιση, καθώς έδωσαν μαζί το «παρών» σε εκδήλωση, με πλάνα από την κοινή παρουσία τους να προβάλλονται στην εκπομπή «Breakfast@Star». Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και η Ρία Ελληνίδου ήταν χαμογελαστοί στον χώρο, ενώ συνομιλούσαν με άλλους καλεσμένους.
