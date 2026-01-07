Η Ρία Ελληνίδου και ο Δημήτρης Αλεξάνδρου ανταλλάσσουν καρδιές στο Instagram

Το τελευταίο διάστημα δημοσιεύματα υποστηρίζουν ότι η τραγουδίστρια και το πρώην μοντέλο είναι μαζί, ωστόσο καμία από τις δύο πλευρές δεν έχει επιβεβαιώσει, αλλά ούτε και διαψεύσει τις σχετικές φήμες