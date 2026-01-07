Η Ρία Ελληνίδου και ο Δημήτρης Αλεξάνδρου ανταλλάσσουν καρδιές στο Instagram
GALA
Ρία Ελληνίδου Δημήτρης Αλέξανδρου Instagram

Η Ρία Ελληνίδου και ο Δημήτρης Αλεξάνδρου ανταλλάσσουν καρδιές στο Instagram

Το τελευταίο διάστημα δημοσιεύματα υποστηρίζουν ότι η τραγουδίστρια και το πρώην μοντέλο είναι μαζί, ωστόσο καμία από τις δύο πλευρές δεν έχει επιβεβαιώσει, αλλά ούτε και διαψεύσει τις σχετικές φήμες

Η Ρία Ελληνίδου και ο Δημήτρης Αλεξάνδρου ανταλλάσσουν καρδιές στο Instagram
Ιωάννα Μαρίνου
2 ΣΧΟΛΙΑ
Καρδιές ανταλλάσσουν η Ρία Ελληνίδου και ο Δημήτρης Αλεξάνδρου στο Instagram, με το πρώην μοντέλο να σχολιάζει σε αναρτήσεις της τραγουδίστριας στα social media.

Το τελευταίο διάστημα δημοσιεύματα υποστηρίζουν ότι η Ρία Ελληνίδου και ο Δημήτρης Αλεξάνδρου είναι μαζί, ωστόσο καμία από τις δύο πλευρές δεν έχει επιβεβαιώσει, αλλά ούτε και διαψεύσει τις σχετικές φήμες.

Σε ανάρτηση που έκανε πριν από λίγες ημέρες η τραγουδίστρια στο Instagram, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου σχολίασε κάτω από τη δημοσίευσή της πέντε καρδιές και εκείνη απάντησε με τον ίδιο τρόπο.

Δείτε την ανάρτηση και τα σχόλια


Η Ρία Ελληνίδου και ο Δημήτρης Αλεξάνδρου ανταλλάσσουν καρδιές στο Instagram

Πριν από λίγες ημέρες και συγκεκριμένα στις 21 Δεκεμβρίου, οι δύο τους έκαναν μία κοινή δημόσια εμφάνιση, καθώς έδωσαν μαζί το «παρών» σε εκδήλωση, με πλάνα από την κοινή παρουσία τους να προβάλλονται στην εκπομπή «Breakfast@Star». Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και η Ρία Ελληνίδου ήταν χαμογελαστοί στον χώρο, ενώ συνομιλούσαν με άλλους καλεσμένους.

Κλείσιμο
Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-df4kg64ivh2p)
Ιωάννα Μαρίνου
2 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης