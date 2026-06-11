NBA: Μυθική νίκη των Νικς, επέστρεψαν από το -29 και πήραν νίκη μισό πρωτάθλημα με 107-106 κόντρα στους Σπερς, δείτε βίντεο

Πλέον η ομάδα της Νέας Υόρκης κερδίζει τη σειρά με 3-1 και χρειάζεται μια νίκη για να κατακτήσει το πρωτάθλημα για πρώτη φορά μετά από 53 χρόνια - Ο Τζέιλεν Μπράνσον ήταν ο πρώτος σκόρερ με 36 πόντους