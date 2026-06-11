Συνάντηση Πιερρακάκη – Ρούτε: Συζήτησαν για τη χρηματοδότηση της άμυνας και τις γεωπολιτικές εξελίξεις

Κατά τη συνάντηση με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ εξετάστηκαν και οι συμφωνημένοι στόχοι αύξησης των αμυντικών δαπανών στο πλαίσιο της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας