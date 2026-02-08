Η Ιωάννα Τούνη αυτοτρολάρεται από τη Σαουδική Αραβία: Το παίζω high society ενώ κατάγομαι από το Πετρίτσι Σερρών
GALA
Ιωάννα Τούνη Instagram Σαουδική Αραβία Σέρρες

Η Ιωάννα Τούνη αυτοτρολάρεται από τη Σαουδική Αραβία: Το παίζω high society ενώ κατάγομαι από το Πετρίτσι Σερρών

Δείτε το βίντεο που ανέβασε η influencer στο Instagram

Η Ιωάννα Τούνη αυτοτρολάρεται από τη Σαουδική Αραβία: Το παίζω high society ενώ κατάγομαι από το Πετρίτσι Σερρών
71 ΣΧΟΛΙΑ
Σε πολυτελές ξενοδοχείο στη Σαουδική Αραβία συνεχίζεται το ταξίδι που έκανε δώρο στην Ιωάννα Τούνη ο αγαπημένος της.

Ποζάροντας, πάντως, σε μια από τις πισίνες του ξενοδοχείου που βρίσκεται στην πόλη Αλ-Ούλα, η Influencer δεν έχασε την ευκαιρία να τρολάρει τον εαυτό της.

Μέσα στο νερό και με ένα σέξι μπικίνι, η Ιωάννα Τούνη έγραψε στο βίντεο: «Εγώ που το παίζω high society γνωρίζοντας ότι κατάγομαι από το Νέο Πετρίτσι Σερρών».

Η ίδια, μάλιστα, προ(σ)κάλεσε τους followers της να της γράψουν τον τόπο καταγωγής τους.

Δείτε το βίντεο της Ιωάννα Τούνη από τη Σαουδική Αραβία

71 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Όταν η Βιολογία Συναντά το Θαύμα: Είναι η Δωρεά Ωαρίων το Τελευταίο Σύνορο για το Όνειρο της Οικογένειας;

Όταν η Βιολογία Συναντά το Θαύμα: Είναι η Δωρεά Ωαρίων το Τελευταίο Σύνορο για το Όνειρο της Οικογένειας;

Η σύγχρονη αναπαραγωγική ιατρική συναντά τη συνειδητή επιλογή της μητρότητας, προσφέροντας ασφαλείς λύσεις για την υπογονιμότητα με σεβασμό, επιστημονική ακρίβεια και ανθρώπινη φροντίδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης