Νέος δίαυλος Αθήνας - Τεχεράνης για τα Στενά του Ορμούζ, τι συζήτησαν Γεραπετρίτης και Αραγτσί

Στο τραπέζι νέες διαδρομές διέλευσης, συνοδεία πλοίων, αποναρκοθέτηση και ενδεχόμενα τέλη, με τον Ιρανό ΥΠΕΞ να αναγνωρίζει την ιδιαίτερη θέση της Ελλάδας λόγω του ελληνόκτητου στόλου