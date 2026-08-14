Νέος δίαυλος Αθήνας - Τεχεράνης για τα Στενά του Ορμούζ, τι συζήτησαν Γεραπετρίτης και Αραγτσί
Νέος δίαυλος Αθήνας - Τεχεράνης για τα Στενά του Ορμούζ, τι συζήτησαν Γεραπετρίτης και Αραγτσί
Στο τραπέζι νέες διαδρομές διέλευσης, συνοδεία πλοίων, αποναρκοθέτηση και ενδεχόμενα τέλη, με τον Ιρανό ΥΠΕΞ να αναγνωρίζει την ιδιαίτερη θέση της Ελλάδας λόγω του ελληνόκτητου στόλου
Μακρά τηλεφωνική επικοινωνία είχαν οι υπουργοί Εξωτερικών της Ελλάδας και του Ιράν, Γιώργος Γεραπετρίτης και Αμπάς Αραγτσί, με αντικείμενο την κατάσταση στο Ορμούζ και το άνοιγμα ενός διαύλου επικοινωνίας σχετικά με τις διεργασίες που είναι σε εξέλιξη για τη διαμόρφωση του καθεστώτος της ναυσιπλοΐας στην κρίσιμη αυτή θαλάσσια οδό.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η ελληνική πλευρά διαπιστώνει ένα σχετικά προνομιακό επίπεδο συζήτησης του θέματος αυτού με το Ιράν, καθώς η Τεχεράνη φαίνεται να είναι ιδιαίτερα απογοητευμένη από τη στάση άλλων ευρωπαϊκών δυνάμεων, όπως η Γαλλία, για τη στάση τους κυρίως στον ΟΗΕ, αλλά και τη συνολικότερη προσέγγιση στα ζητήματα αποφάσεων για λήψη κυρώσεων και άσκησης πίεσης στο καθεστώς σε θέματα Κράτους Δικαίου.
Ο κ. Αραγτσί αναγνώρισε την ιδιαίτερη θέση της Ελλάδας, λόγω και του μεγάλου ελληνόκτητου στόλου, και άκουσε με ενδιαφέρον τις ελληνικές θέσεις σχετικά με το κρίσιμο σημείο στο οποίο βρίσκονται οι συνομιλίες με το Ομάν για τη διαμόρφωση των νέων διαδρομών διέλευσης, που θα αποτελέσει και το πρώτο βήμα για την υλοποίηση του MOU με τις ΗΠΑ.
Ζητήματα που απομένουν σε εκκρεμότητα και στα οποία η Ελλάδα είναι έτοιμη να συνεισφέρει με τεχνογνωσία είναι η συνοδεία πλοίων, η αποναρκοθέτηση, το ενδεχόμενο επιβολής τελών διέλευσης (παρά την αρνητική εξ αρχής σταση στην αλλαγή καθεστώτος διέλευσης) κ.ά.
Σε ό,τι αφορά τις γενικότερες εξελίξεις, σύμφωνα με πληροφορίες, η ιρανική πλευρά θεωρεί ότι δεν ευθύνεται η ίδια για τη μη υλοποίηση του MOU και εκτιμά ότι η επιμονή του Ισραήλ για διαχωρισμό του Λιβάνου, με μια συμφωνία με το Ιράν, αποτελεί ένα μεγάλο εμπόδιο, καθώς η Τεχεράνη επιμένει για μια λύση-πακέτο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η ελληνική πλευρά διαπιστώνει ένα σχετικά προνομιακό επίπεδο συζήτησης του θέματος αυτού με το Ιράν, καθώς η Τεχεράνη φαίνεται να είναι ιδιαίτερα απογοητευμένη από τη στάση άλλων ευρωπαϊκών δυνάμεων, όπως η Γαλλία, για τη στάση τους κυρίως στον ΟΗΕ, αλλά και τη συνολικότερη προσέγγιση στα ζητήματα αποφάσεων για λήψη κυρώσεων και άσκησης πίεσης στο καθεστώς σε θέματα Κράτους Δικαίου.
Η Ελλάδα, που ακολουθεί φυσικά την ευρωπαϊκή γραμμή στο ΣΑ του ΟΗΕ, έχει κρατήσει μια πιο συγκαταβατική στάση, υποστηρίζοντας την ανάγκη να δοθεί μια ακόμη ευκαιρία στο Ιράν και στην ειρηνική επίλυση της κρίσης.
FM George Gerapetritis held a 📞 call yesterday evening with Iran’s FM Seyed Abbas Araghchi.— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) August 14, 2026
Mr. Gerapetritis was briefed by his counterpart on regional developments, in particular the ongoing 🇮🇷-🇴🇲 talks regarding the Strait of Hormuz. pic.twitter.com/zS9VI3oFLt
Οι διπλωματικές επαφές Αθήνας – ΤεχεράνηςΟ Γιώργος Γεραπετρίτης ζήτησε να ληφθούν υπόψη οι ελληνικές ευαισθησίες σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των Στενών και συμφώνησε με τον Ιρανό ομόλογό του να υπάρξει τεχνική συζήτηση, με τις ελληνικές απόψεις και ευαισθησίες, κάτι που θα διευκολυνθεί από την τοποθέτηση νέων πρεσβευτών σε Αθήνα και Τεχεράνη, με τον νέο Έλληνα πρεσβευτή να αναμένεται να αναλάβει τα καθήκοντά του το αμέσως προσεχές διάστημα.
Ο κ. Αραγτσί αναγνώρισε την ιδιαίτερη θέση της Ελλάδας, λόγω και του μεγάλου ελληνόκτητου στόλου, και άκουσε με ενδιαφέρον τις ελληνικές θέσεις σχετικά με το κρίσιμο σημείο στο οποίο βρίσκονται οι συνομιλίες με το Ομάν για τη διαμόρφωση των νέων διαδρομών διέλευσης, που θα αποτελέσει και το πρώτο βήμα για την υλοποίηση του MOU με τις ΗΠΑ.
Ζητήματα που απομένουν σε εκκρεμότητα και στα οποία η Ελλάδα είναι έτοιμη να συνεισφέρει με τεχνογνωσία είναι η συνοδεία πλοίων, η αποναρκοθέτηση, το ενδεχόμενο επιβολής τελών διέλευσης (παρά την αρνητική εξ αρχής σταση στην αλλαγή καθεστώτος διέλευσης) κ.ά.
Σε ό,τι αφορά τις γενικότερες εξελίξεις, σύμφωνα με πληροφορίες, η ιρανική πλευρά θεωρεί ότι δεν ευθύνεται η ίδια για τη μη υλοποίηση του MOU και εκτιμά ότι η επιμονή του Ισραήλ για διαχωρισμό του Λιβάνου, με μια συμφωνία με το Ιράν, αποτελεί ένα μεγάλο εμπόδιο, καθώς η Τεχεράνη επιμένει για μια λύση-πακέτο.
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