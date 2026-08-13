Τα δάκρυα της Ντρου Μπάριμορ όταν είδε τυχαία μία αεροσυνοδό που τη στήριξε όταν σταμάτησε να πίνει αλκοόλ, δείτε βίντεο
Τα δάκρυα της Ντρου Μπάριμορ όταν είδε τυχαία μία αεροσυνοδό που τη στήριξε όταν σταμάτησε να πίνει αλκοόλ, δείτε βίντεο
Η γυναίκα βρέθηκε στο «Drew Barrymore Show» και μίλησε στην ηθοποιό για την ημέρα που τη γνώρισε από κοντά - «Έκλαιγες στο αεροπλάνο» της θύμισε
Μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή έζησε η Ντρου Μπάριμορ κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της εκπομπής της, όταν συνάντησε τυχαία μια αεροσυνοδό που είχε γνωρίσει πριν από τέσσερα χρόνια, την περίοδο που είχε σταματήσει να πίνει αλκοόλ.
Η γυναίκα καθόταν ανάμεσα στο κοινό, στο «Drew Barrymore Show» και θύμισε στην ηθοποιό τη στιγμή που είχαν συναντηθεί για πρώτη φορά, δείχνοντάς της μάλιστα μια φωτογραφία από τότε. «Όταν σε γνώρισα, έκλαιγες στη μικρή κουζίνα του αεροπλάνου», της είπε η αεροσυνοδός και συνέχισε: «Και καθίσαμε στην κουζίνα και έκλαιγες και έκλαιγες, γιατί περνούσες τόσα πολλά. Έκλαιγες με λυγμούς και εγώ απλώς σε κρατούσα».
Η Μπάριμορ πήγε αμέσως κοντά της, την αγκάλιασε συγκινημένη και κάθισε δίπλα της, πριν αναφερθεί στην περίοδο που γνωρίστηκαν. Φέρνοντας στη μνήμη της εκείνη τη δύσκολη χρονιά και τη στιγμή που αποφάσισε να σταματήσει το αλκοόλ, η ηθοποιός είπε: «Ήταν μια πραγματικά, πραγματικά δύσκολη χρονιά. Ήταν στην πραγματικότητα η χρονιά που σταμάτησα να πίνω».
Δείτε το βίντεο
Η ηθοποιός εξήγησε πως η απόφαση να σταματήσει να πίνει, δεν εξαφάνισε αυτόματα τα προβλήματά της, αλλά αποτέλεσε την αρχή μιας μεγαλύτερης προσπάθειας. «Όταν σταματάς να πίνεις, αυτό δεν σημαίνει ότι όλα σου τα προβλήματα εξαφανίζονται. Υπάρχει ακόμη πάρα πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει» ανέφερε.
Απευθυνόμενη στη συνέχεια στο κοινό, μίλησε δημόσια για τη σχέση της με το αλκοόλ και τον λόγο που στράφηκε σε αυτό: «Ήξερα ότι για εμένα αυτό ήταν το νούμερο ένα πρόβλημα στη ζωή μου. Το αλκοόλ ήταν δηλητήριο για εμένα και στράφηκα σε αυτό επειδή δεν ήθελα να νιώθω. Ένιωθα καλύτερα όταν έπινα, οπότε στρεφόμουν σε αυτό».
Μετά την εξομολόγησή της, η Μπάριμορ κάθισε ξανά δίπλα στην αεροσυνοδό, λέγοντας με χιούμορ μέσα στη συγκίνησή της: «Θα χρειαστώ τον αριθμό του τηλεφώνου σου». Στη συνέχεια, της εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για εκείνη την πρώτη τους συνάντηση και για τη στήριξη που της είχε προσφέρει: «Υπήρχε ένας λόγος που συναντηθήκαμε εκείνη την ημέρα. Σε ευχαριστώ που μου επέτρεψες να είμαι τόσο ειλικρινής και ανοιχτή μαζί σου τότε και σε ευχαριστώ που είσαι έτσι μαζί μου και τώρα». Κλείνοντας, η ηθοποιός την αγκάλιασε ξανά, λέγοντάς της: «Σε αγαπώ και χαίρομαι τόσο πολύ που είμαστε εδώ σήμερα και μιλάμε γι' αυτό».
Η ηθοποιός έχει μιλήσει αρκετές φορές δημόσια για τη σχέση της με το αλκοόλ και την επεξάρτηση. Σε παλαιότερη συνέντευξή της το 2015 στην «Guardian», είχε αποκαλύψει ότι μπήκε σε κέντρο απεξάρτησης για 18 μήνες όταν ήταν ανήλικη, εξαιτίας της χρήσης ουσιών και αλκοόλ. «Ήμουν πραγματικά μόνη τότε και ένιωθα φρικτά. Ήταν μια πολύ επαναστατική περίοδος. Το έσκαγα συνέχεια, ήμουν πολύ, πολύ θυμωμένη», είχε δηλώσει τότε.
Η γυναίκα καθόταν ανάμεσα στο κοινό, στο «Drew Barrymore Show» και θύμισε στην ηθοποιό τη στιγμή που είχαν συναντηθεί για πρώτη φορά, δείχνοντάς της μάλιστα μια φωτογραφία από τότε. «Όταν σε γνώρισα, έκλαιγες στη μικρή κουζίνα του αεροπλάνου», της είπε η αεροσυνοδός και συνέχισε: «Και καθίσαμε στην κουζίνα και έκλαιγες και έκλαιγες, γιατί περνούσες τόσα πολλά. Έκλαιγες με λυγμούς και εγώ απλώς σε κρατούσα».
Η Μπάριμορ πήγε αμέσως κοντά της, την αγκάλιασε συγκινημένη και κάθισε δίπλα της, πριν αναφερθεί στην περίοδο που γνωρίστηκαν. Φέρνοντας στη μνήμη της εκείνη τη δύσκολη χρονιά και τη στιγμή που αποφάσισε να σταματήσει το αλκοόλ, η ηθοποιός είπε: «Ήταν μια πραγματικά, πραγματικά δύσκολη χρονιά. Ήταν στην πραγματικότητα η χρονιά που σταμάτησα να πίνω».
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Η ηθοποιός εξήγησε πως η απόφαση να σταματήσει να πίνει, δεν εξαφάνισε αυτόματα τα προβλήματά της, αλλά αποτέλεσε την αρχή μιας μεγαλύτερης προσπάθειας. «Όταν σταματάς να πίνεις, αυτό δεν σημαίνει ότι όλα σου τα προβλήματα εξαφανίζονται. Υπάρχει ακόμη πάρα πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει» ανέφερε.
Απευθυνόμενη στη συνέχεια στο κοινό, μίλησε δημόσια για τη σχέση της με το αλκοόλ και τον λόγο που στράφηκε σε αυτό: «Ήξερα ότι για εμένα αυτό ήταν το νούμερο ένα πρόβλημα στη ζωή μου. Το αλκοόλ ήταν δηλητήριο για εμένα και στράφηκα σε αυτό επειδή δεν ήθελα να νιώθω. Ένιωθα καλύτερα όταν έπινα, οπότε στρεφόμουν σε αυτό».
Μετά την εξομολόγησή της, η Μπάριμορ κάθισε ξανά δίπλα στην αεροσυνοδό, λέγοντας με χιούμορ μέσα στη συγκίνησή της: «Θα χρειαστώ τον αριθμό του τηλεφώνου σου». Στη συνέχεια, της εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για εκείνη την πρώτη τους συνάντηση και για τη στήριξη που της είχε προσφέρει: «Υπήρχε ένας λόγος που συναντηθήκαμε εκείνη την ημέρα. Σε ευχαριστώ που μου επέτρεψες να είμαι τόσο ειλικρινής και ανοιχτή μαζί σου τότε και σε ευχαριστώ που είσαι έτσι μαζί μου και τώρα». Κλείνοντας, η ηθοποιός την αγκάλιασε ξανά, λέγοντάς της: «Σε αγαπώ και χαίρομαι τόσο πολύ που είμαστε εδώ σήμερα και μιλάμε γι' αυτό».
Η ηθοποιός έχει μιλήσει αρκετές φορές δημόσια για τη σχέση της με το αλκοόλ και την επεξάρτηση. Σε παλαιότερη συνέντευξή της το 2015 στην «Guardian», είχε αποκαλύψει ότι μπήκε σε κέντρο απεξάρτησης για 18 μήνες όταν ήταν ανήλικη, εξαιτίας της χρήσης ουσιών και αλκοόλ. «Ήμουν πραγματικά μόνη τότε και ένιωθα φρικτά. Ήταν μια πολύ επαναστατική περίοδος. Το έσκαγα συνέχεια, ήμουν πολύ, πολύ θυμωμένη», είχε δηλώσει τότε.
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