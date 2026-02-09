Super Bowl LX: Bad Bunny με πολιτικά μηνύματα, λάτιν υπερθέαμα και Lady Gaga στο halftime show, δείτε βίντεο

Η σκηνή μεταμορφώθηκε σε ένα τροπικό σκηνικό με φοίνικες, φυλλωσιές και μια αυτοσχέδια «marqueta», παραπέμποντας άμεσα στο Πουέρτο Ρίκο. Ντυμένος στα λευκά και κρατώντας μια μπάλα αμερικανικού ποδοσφαίρου, τραγούδησε με το χαρακτηριστικό headset μικρόφωνο, σε μια εμφανή αναφορά στον Πορτορικανό σταρ Τσαγιάν.





Δεύτερο τραγούδι του σετ ήταν το «Yo Perreo Sola», το οποίο έχει αναδειχθεί σε ύμνο κατά της παρενόχλησης και αποτελεί κομμάτι του άλμπουμ YHLQMDLG («Yo Hago Lo Que Me Da La Gana»). Το μήνυμα του τραγουδιού, που έγινε παγκόσμια γνωστό μέσα στην πανδημία, έφτασε πλέον και στο κοινό του Super Bowl.

Υπαινιγμοί για τη μετανάστευση και αναφορές στην ICE

Κλείσιμο

Η εμφάνιση της Lady Gaga και το fashion statement