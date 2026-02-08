Ο Bad Bunny στο half time show του Super Bowl: Η επιλογή που έχει διχάσει, ο πολέμιος Τραμπ και το «άνοιγμα» του NFL στον υπόλοιπο κόσμο

Γιατί είναι αμφιλεγόμενη η επιλογή του Bad Bunny

Το NFL θέλει να κάνει το Super Bowl παγκόσμιο γεγονός

Γιατί ο Bad Bunny δεν θα πληρωθεί

Όπως κάθε μουσικός που μοιράζεται ανοιχτά τις πολιτικές του απόψεις, ο Bad Bunny δεν είναι ο αγαπημένος όλων. Κάθε καλλιτέχνης που παίρνει θέση ξέρει ότι θα υπάρχουν άλλοι που θα πάρουν μια πολύ διαφορετική θέση και ότι θα προκύψει κάποια μορφή αμφισβήτησης. Αν και ο Πορτορικανός παραμένει ένας από τους πιο δημοφιλείς καλλιτέχνες στον κόσμο, εξακολουθεί να είναι άγνωστος σε μερικούς στις Ηνωμένες Πολιτείες επειδή δεν τραγουδάει στα αγγλικά, μια απόφαση που έχει υπερασπιστεί όλα αυτά τα χρόνια.Ο Bad Bunny εξήγησε στο Vanity Fair το 2023 ότι δεν θα τραγουδούσε ποτέ σε άλλη γλώσσα μόνο και μόνο για να προσελκύσει νέο κοινό. «Δεν είναι ότι μισώ την ιδέα να τραγουδάω στα αγγλικά», είπε. «Απλά νιώθω πιο άνετα στη δική μου γλώσσα. Σκέφτομαι στα ισπανικά, νιώθω στα ισπανικά, τρώω στα ισπανικά, τραγουδάω στα ισπανικά».Αν και οι απόψεις διίστανται σχετικά με την επιλογή του NFL να αναθέσει σε έναν καλλιτέχνη που τραγουδάει αποκλειστικά στα ισπανικά να αναλάβει το δημοφιλές Half Time Show του Super Bowl, είναι κάτι εντελώς καινούργιο για τη σκηνή του μεγαλύτερου event της χρονιάς στην αθλητική κοινωνία των ΗΠΑ και η αλλαγή φυσικά γεννά αντιπαραθέσεις.Ίσως πιο αμφιλεγόμενη είναι η στάση του Bad Bunny σχετικά με την πολιτική μετανάστευσης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο ράπερ επέκρινε τον Ντόναλντ Τραμπ το 2017 και το 2018 για την αντίδραση της κυβέρνησής του στον τυφώνα Μαρία στο Πουέρτο Ρίκο, ενώ το τραγούδι του «Nuevayol» του 2025 χλευάζει τις μεταναστευτικές πολιτικές του Τραμπ. Το 2024, ο Bad Bunny πήρε επίσης θέση στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές, υποστηρίζοντας την Καμάλα Χάρις.Το 2025 και το 2026, ο ίδιος ενέτεινε την κριτική του προς την κυβέρνηση Τραμπ, συμπεριλαμβανομένης της απόφασης να μην πραγματοποιήσει περιοδεία στις Ηνωμένες Πολιτείες λόγω των μεταναστευτικών πολιτικών. «Υπήρχε το ζήτημα ότι η γα****νη ICE θα μπορούσε να είναι έξω [από τη συναυλία μου]. Και είναι κάτι για το οποίο μιλούσαμε και μας απασχολούσε πολύ», δήλωσε σε περιοδικό, εξηγώντας την απόφασή του να αποφύγει τις συναυλίες στις Ηνωμένες Πολιτείες.Στα Grammy του 2026, ο Bad Bunny επανέλαβε την αντίθεσή του στην ICE, λέγοντας στο κοινό κατά τη διάρκεια της ομιλίας του: «Πριν ευχαριστήσω τον Θεό, θα πω: ICE έξω. Δεν είμαστε άγριοι, δεν είμαστε ζώα, δεν είμαστε εξωγήινοι. Είμαστε άνθρωποι και είμαστε Αμερικανοί».Ο Τραμπ, από την άλλη πλευρά, χαρακτήρισε «απολύτως γελοία» την απόφαση να επιλεγεί ο Bad Bunny ως καλλιτέχνης για το ημίχρονο του Super Bowl 60, ενώ την ίδια στιγμή ανακοίνωσε και πως εξαιτίας του δεν θα δώσει και το παρών στο παιχνίδι. Με τις Ηνωμένες Πολιτείες να είναι έντονα διχασμένες μεταξύ των κομματικών γραμμών και με περισσότερους από 77 εκατομμύρια να ψηφίζουν τον Τραμπ το 2024, πολλοί Αμερικανοί φυσικά έσπευσαν να πάρουν θέση μόλις ανακοινώθηκαν τα σχέδια για το ημίχρονο του Super Bowl.Παρά το γεγονός ότι ο Bad Bunny είναι ο καλλιτέχνης που θα πρωταγωνιστήσει στο Super Bowl halftime show φέτος, αρκετοί παίκτες του NFL παραδέχτηκαν ότι δεν γνωρίζουν κανένα από τα τραγούδια του σε ένα νέο βίντεο που κυκλοφόρησε στο X.Πολλές φορές οι Αμερικανοί πιστεύουν πως όλος ο πλανήτης έχει στραμμένο το βλέμμα αποκλειστικά σε εκείνους και πως ότι θεωρείται σημαντικό στις ΗΠΑ, αυτομάτως θεωρείται σημαντικό και στον υπόλοιπο πλανήτη. Πολλές φορές δεν είναι ψέμα, όμως το American Football δεν ανήκει σε αυτή τη κατηγορία. Παρότι στην Ευρώπη είναι δημοφιλές το ράγκμπι, η αμερικανική έκδοση του αθλήματος συναντά αρκετούς θαυμαστές, αλλά όχι σε πολύ μεγάλο βαθμό. Κατά το NBA μάλιστα, το NFL οργανώνει και εκείνο αγώνες στην Ευρώπη για να βοηθήσει στην εμπορική του ανάπτυξη, αλλά όχι με μεγάλη επιτυχία μέχρι στιγμής. Η απόφαση να τοποθετήσει τώρα τον Bad Bunny στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος είναι ακόμα ένα δείγμα πως προσπαθεί να χτυπήσει την πόρτα και στον υπόλοιπο πλανήτηΤο NFL κατέστησε σαφές ότι επέλεξε τον Bad Bunny ως καλλιτέχνη για το ημίχρονο του Super Bowl 60, προκειμένου να συμβάλει στην επέκταση της παγκόσμιας εμβέλειας του πρωταθλήματος, και ότι αυτή η επιθυμία υπερίσχυσε των ανησυχιών των πολιτικών ή των οπαδών στα μάτια του πρωταθλήματος.Τον Οκτώβριο, ο επίτροπος Ρότζερ Γκούντελ υπερασπίστηκε την απόφαση. «Είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς καλλιτέχνες στον κόσμο», δήλωσε ο Goodell στους δημοσιογράφους. «Είναι μια προσεκτικά μελετημένη απόφαση. Δεν είμαι σίγουρος αν έχουμε επιλέξει ποτέ έναν καλλιτέχνη που να μην έχει προκαλέσει αντιδράσεις ή κριτική. Είμαστε σίγουροι ότι θα είναι μια υπέροχη παράσταση. Νομίζω ότι θα είναι συναρπαστική και θα δημιουργήσει μια αίσθηση ενότητας».Σύμφωνα με το ESPN, η ένταση μεταξύ του Τραμπ και της λίγκας δεν αποτελεί τόσο μεγάλο πρόβλημα για τους ιδιοκτήτες σε σύγκριση με το 2017 ή το 2018, όταν ο πρόεδρος έβαλε στο στόχαστρο τους παίκτες για τις διαμαρτυρίες τους κατά τη διάρκεια του εθνικού ύμνου. «Δεν επηρεάζει τα εβδομαδιαία παιχνίδια ή την τηλεοπτική κάλυψη. Είναι απλώς ένα σόου στο ημίχρονο. Και δεν το λέω αυτό επιπόλαια, αλλά είναι απλώς ένα σόου στο ημίχρονο», δήλωσε ανώνυμος διευθυντής στο ESPN.Το ESPN αποκάλυψε ότι ορισμένοι ιδιοκτήτες είχαν επιφυλάξεις για την εμφάνιση του Bad Bunny, επειδή είναι πολύ διαφορετική από τα περισσότερα άλλα σόου του ημιχρόνου του Super Bowl, αλλά αυτές οι ανησυχίες υπερισχύθηκαν από το ενδεχόμενο επέκτασης της παγκόσμιας εμβέλειας της λίγκας. «Νομίζω ότι όλοι σκέφτηκαν: «Εντάξει, θα συμμετάσχουμε, γιατί ο στόχος είναι η παγκόσμια εμβέλεια»», δήλωσε ένας διευθυντής στο ESPN. «».Η Marissa Solis, ανώτερη αντιπρόεδρος της NFL για το παγκόσμιο μάρκετινγκ μάρκας και καταναλωτών, δήλωσε στο ESPN ότι η Roc Nation του Jay-Z έχει αναλάβει να βρει τον «καλλιτέχνη της χρονιάς» για να εμφανιστεί στο Super Bowl. Κατά την άποψη της Roc Nation, αυτός ο καλλιτέχνης είναι ο Bad Bunny. Σε μια εποχή που η NFL επεκτείνει την παγκόσμια παρουσία της κατά τη διάρκεια της κανονικής σεζόν, επιδιώκει να το κάνει και στο Super Bowl 60 με τον Bad Bunny να ανεβαίνει στη σκηνή.Οι καλλιτέχνες που πρωταγωνιστούν στο σόου του ημιχρόνου στο Super Bowl δεν λαμβάνουν αμοιβή για την εμφάνισή τους. Η προβολή του σόου του ημιχρόνου έχει ιστορικά συμβάλει στη διατήρηση της φήμης του ως μία από τις μεγαλύτερες σκηνές της μουσικής, παρόλο που οι καλλιτέχνες εμφανίζονται ουσιαστικά δωρεάν.Αυτή η άποψη, από τη σκοπιά των περισσότερων καλλιτεχνών, δεν έχει αλλάξει και «παραμένει μια πλατφόρμα που είναι εξαιρετικά επιθυμητή για έναν καλλιτέχνη να εμφανιστεί».«Όταν έχεις την ευκαιρία ως καλλιτέχνης να σταθείς σε μια σκηνή και να φτάσεις σε 250 εκατομμύρια ανθρώπους ταυτόχρονα... και αυτό χωρίς να υπολογίζουμε τα κοινωνικά δίκτυα, το streaming και τη δυνατότητα των ανθρώπων να επιστρέψουν και να το ξαναδούν, νομίζω ότι είναι μια από τις πιο σημαντικές σκηνές στην ζωντανή ψυχαγωγία», έχει δηλώσει αξιωματούχος του NFL. «Όταν συμμετέχουν μαζί μας και γίνονται μέρος του σόου του ημιχρόνου, νομίζω ότι (οι καλλιτέχνες) αναγνωρίζουν τι είναι το σόου του ημιχρόνου και τι σημαίνει να είσαι μέρος του. Και νομίζω ότι αυτό έχει πολύ μεγάλη απήχηση στους καλλιτέχνες. Αυτή είναι σίγουρα η ανατροφοδότηση που ακούμε κάθε χρόνο από τους καλλιτέχνες».