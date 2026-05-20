Με κόκκινο χαλί, παιδιά που ζητωκραύγαζαν και σπόντα προς τον Τραμπ υποδέχτηκε ο Σι τον Πούτιν - Πρέπει να τελειώσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, είπε
Ο Σι έκανε λόγο για «μονομερείς ηγεμονικές τάσεις που δρουν ανεξέλεγκτα» και για «πρακτικές εκφοβισμού» στη διεθνή σκηνή, ενώ ο Πούτιν ανέφερε ότι οι σχέσεις Πεκίνου-Μόσχας βρίσκονται σε άνευ προηγουμένου επίπεδο
Κατά την έναρξη των συνομιλιών, ο Κινέζος πρόεδρος έκανε λόγο για μια διεθνή κατάσταση που χαρακτηρίζεται από «αναταραχή και διαρκή μεταμόρφωση», αφήνοντας παράλληλα αιχμές κατά της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής.
«Οι μονομερείς ηγεμονικές τάσεις δρουν ανεξέλεγκτα», δήλωσε ο Σι, χρησιμοποιώντας τη συνήθη φρασεολογία του Πεκίνου απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες και την παγκόσμια επιρροή τους, σύμφωνα με το CNN.
Ο ίδιος υποστήριξε ότι Κίνα και Ρωσία πρέπει να ενισχύσουν τον «συνολικό στρατηγικό συντονισμό» τους, παρουσιάζοντας τις διμερείς σχέσεις ως παράγοντα σταθερότητας σε ένα όλο και πιο ασταθές διεθνές περιβάλλον.
Ο Σι αναφέρθηκε επίσης ευθέως στον πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ-Ισραήλ και Ιράν, τονίζοντας ότι ο «γρήγορος τερματισμός» της σύγκρουσης θα συμβάλει στη μείωση των αναταράξεων στις ενεργειακές αγορές, στις αλυσίδες εφοδιασμού και στο διεθνές εμπόριο.
«Η πλήρης παύση του πολέμου δεν μπορεί να καθυστερήσει, η επανέναρξη των εχθροπραξιών είναι ακόμη λιγότερο επιθυμητή και η συνέχιση των διαπραγματεύσεων είναι ιδιαίτερα σημαντική», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Η επίσκεψη του Βλαντίμιρ Πούτιν πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία Μόσχα και Πεκίνο έχουν ενισχύσει σημαντικά τη συνεργασία τους σε επίπεδο εμπορίου, διπλωματίας και ασφάλειας. Πρόκειται για την 25η επίσημη επίσκεψη του Ρώσου προέδρου στην Κίνα στα περίπου 25 χρόνια της πολιτικής κυριαρχίας του στη Ρωσία.
Σύμφωνα με αναλυτές, οι συνομιλίες των δύο ηγετών, που θα συνεχιστούν κατά τη διάρκεια της ημέρας, επικεντρώνονται όχι μόνο στην περαιτέρω ανάπτυξη της διμερούς συνεργασίας, αλλά και στις εξελίξεις γύρω από τις συγκρούσεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, καθώς και στην πρόσφατη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο.
Xi to Putin:
China and Russia have persisted in developing a comprehensive strategic partnership of coordination for a new era on the basis of equality, mutual respect, good faith, and win-win cooperation.
The political mutual trust between our two countries has continuously…
Αυτό χαρακτηρίζεται κεφαλαιώδες για τη Ρωσία, που θέλει να αυξήσει τις εξαγωγές υδρογονανθράκων, με φόντο τις κυρώσεις της Ευρώπης στη Μόσχα εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία. Όμως η υλοποίηση αργεί.
Υπογραφές συμφωνιών και μια συγκινητική συνάντηση
Μετά την ολοκλήρωση των συνομιλιών τους στο Πεκίνο, ο Σι Τζινπίνγκ και ο Βλαντίμιρ Πούτιν υπέγραψαν κοινή δήλωση για την περαιτέρω ενίσχυση του στρατηγικού συντονισμού Κίνας και Ρωσίας και τη «βαθύτερη ανάπτυξη σχέσεων καλής γειτονίας και φιλικής συνεργασίας», ενώ στη συνέχεια υπεγράφησαν ακόμη 20 διμερείς συμφωνίες που αφορούν, μεταξύ άλλων, το εμπόριο, την τεχνολογία και την καινοτομία.
Στις δηλώσεις του, ο Σι τόνισε ότι οι δύο χώρες πρέπει να παραμείνουν «στρατηγικά στηρίγματα η μία για την άλλη», επισημαίνοντας ότι Πεκίνο και Μόσχα θα ενισχύσουν τη συνεργασία τους στην τεχνητή νοημοσύνη και την τεχνολογική καινοτομία, ενώ κάλεσε τις δύο πλευρές να λειτουργήσουν ως «υπεύθυνες μεγάλες δυνάμεις» απέναντι σε «μονομερείς πρακτικές εκφοβισμού».
Από την πλευρά του, ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να συνεχίσει απρόσκοπτα τις προμήθειες πετρελαίου και φυσικού αερίου προς την Κίνα, υποστηρίζοντας ότι το διμερές εμπόριο παραμένει προστατευμένο από εξωτερικές πιέσεις και τις αναταράξεις στις διεθνείς αγορές. Ο Ρώσος πρόεδρος πρόσθεσε ακόμη ότι Μόσχα και Πεκίνο ακολουθούν ανεξάρτητες εξωτερικές πολιτικές και διαδραματίζουν σταθεροποιητικό ρόλο στη διεθνή σκηνή.
Ceremony of signing joint Russian-Chinese documents at the Great Hall of the People in Beijing
Putin and Xi signed in Beijing a "declaration on the establishment of a multipolar world and a new type of international relations." The document is 47 pages long.
They also agreed to… https://t.co/K1nSAK9Zar pic.twitter.com/3o9OGd5bfX
Στη συνέχεια οι δύο ηγέτες θα παραστούν στην τελετή έναρξης κοινής εκπαιδευτικής πρωτοβουλίας Κίνας και Ρωσίας.
Ο Ρώσος πρόεδρος θα συναντηθεί επίσης με Κινέζο μηχανικό, τον οποίο είχε γνωρίσει ως παιδί κατά τη διάρκεια κρατικής επίσκεψης το 2000.
'Dream Come True': A Putin Reunion - 26 Years in the Making
A Chinese man who had a chance encounter with President Putin as a young boy 26 years ago is preparing to meet him for a second time - describing the opportunity as another 'defining moment' in his life.
Στο πρόγραμμα του Πούτιν περιλαμβάνεται ακόμη συνάντησή του με τον Κινέζο πρωθυπουργό Λι Τσιανγκ με αντικείμενο το εμπόριο και την οικονομική συνεργασία.
Η επίσκεψη θα ολοκληρωθεί με άτυπη συνάντηση περιορισμένου κύκλου και τελετή τσαγιού ανάμεσα στους δύο ηγέτες, κατά τη διάρκεια της οποίας θα συζητήσουν «σημαντικά ζητήματα της διεθνούς ατζέντας», σύμφωνα με συνεργάτη του Κρεμλίνου.
Παρόμοια τελετή υποδοχής με εκείνη του Τραμπ
Για τον Σι Τζινπίνγκ, η φιλοξενία τόσο του προέδρου των ΗΠΑ όσο και του Ρώσου ηγέτη μέσα σε διάστημα λίγων ημερών ενισχύει την εικόνα της Κίνας ως διεθνούς διαμεσολαβητή με αυξανόμενο γεωπολιτικό βάρος.
Η τελετή υποδοχής του Πούτιν έξω από το επιβλητικό Μέγαρο του Λαού είχε όλα τα χαρακτηριστικά μιας υψηλού επιπέδου κρατικής επίσκεψης, αντίστοιχης με εκείνης που επιφύλαξε το Πεκίνο στον Ντόναλντ Τραμπ την περασμένη εβδομάδα. Ο Σι και κορυφαία στελέχη της κινεζικής ηγεσίας υποδέχθηκαν τον Ρώσο πρόεδρο, ενώ οι δύο ηγέτες στάθηκαν δίπλα-δίπλα κατά τη διάρκεια στρατιωτικών τιμών και κανονιοβολισμών, με στρατιωτική μπάντα να παίζει και τις σημαίες Κίνας και Ρωσίας να κυματίζουν στο φόντο.
Παιδιά κρατώντας σημαίες και λουλούδια χαιρετούσαν επίσης τους δύο ηγέτες κατά τη διέλευσή τους, εικόνα που είχε επαναληφθεί και κατά την πρόσφατη επίσκεψη του Τραμπ.
Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι οι σχέσεις Ρωσίας και Κίνας βρίσκονται σε «άνευ προηγουμένου υψηλό επίπεδο», επαναλαμβάνοντας μια διατύπωση που χρησιμοποιεί συχνά η ρωσική πλευρά στις δημόσιες τοποθετήσεις της.
Ωστόσο, το Πεκίνο εμφανίζεται πιο προσεκτικό στη γλώσσα που χρησιμοποιεί για τη σχέση με τη Μόσχα, όπως επισημαίνει το BBC. Ο Σι Τζινπίνγκ χαρακτηρίζει συνήθως τον Πούτιν «παλιό φίλο» και περιγράφει τους δεσμούς των δύο χωρών ως «ακλόνητους», αποφεύγοντας πιο θριαμβευτικούς τόνους.
Αναλυτές επισημαίνουν ότι, παρά την ενίσχυση του διμερούς εμπορίου σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, η Κίνα διατηρεί σαφές πλεονέκτημα στη σχέση, διαθέτοντας την οικονομική ισχύ και τη διπλωματική επιρροή ώστε να καθορίζει τον τόνο και τους όρους της συνεργασίας με τη Ρωσία.
