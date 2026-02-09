Αηδιασμένος δήλωσε ο Τραμπ από το halftime του Bad Bunny στο Super Bowl: Προσβάλλει το μεγαλείο της Αμερικής, ήταν φρικτό σόου

«Κανείς δεν καταλαβαίνει ούτε λέξη από αυτά που λέει αυτός ο τύπος, και ο χορός είναι αηδιαστικός, ειδικά για τα μικρά παιδιά » ανέφερε σε ανάρτησή του ο πρόεδρος των ΗΠΑ