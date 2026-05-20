Συνάντηση Μητσοτάκη με τον CEO της Euroleague ενόψει Final 4: Ανυπομονούμε να αναδείξουμε τη φιλοξενία και την ενέργεια της Αθήνας
Σημαντικό γεγονός για την Ελλάδα, με εκατομμύρια οπαδούς να παρακολουθούν σε περισσότερες από 200 χώρες, γράφει o πρωθυπουργός για το Final 4 της Euroleague
Συνάντηση με τον CEO της Euroleague, Τσους Μπουένο, είχε το πρωί της Τετάρτης ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ενόψει του Final 4 που ξεκινά την Παρασκευή στην Αθήνα.
Σε ανάρτησή του στο Χ ο κ. Μητσοτάκης κάνει λόγο για «ένα σημαντικό γεγονός για την Ελλάδα, με εκατομμύρια οπαδούς να παρακολουθούν σε περισσότερες από 200 χώρες».
«Ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε αθλητές, οπαδούς, τα μέσα ενημέρωσης και να αναδείξουμε τη φιλοξενία, τον δυναμισμό και την ενέργεια της Αθήνας» καταλήγει στην ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Great meeting with Chus Bueno ahead of the EuroLeague F4 coming to Athens. A major event for Greece, with millions of fans watching across more than 200 countries. We look forward to welcoming athletes, supporters, media and to showcasing Athens’ hospitality, dynamism and energy. pic.twitter.com/YkY1k8NgE8— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) May 20, 2026
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
