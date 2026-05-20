Τζόναθαν Άντικ: Ποιος είναι ο μοιραίος κληρονόμος της Mango που συνελήφθη για τον θάνατο του πατέρα του
Τζόναθαν Άντικ: Ποιος είναι ο μοιραίος κληρονόμος της Mango που συνελήφθη για τον θάνατο του πατέρα του
Η διαδρομή από το ιδιωτικό σχολείο στην Ελβετία μέχρι την κορυφή της εταιρίας, η αποκαθήλωση από τον πατέρα του, ο τελευταίος περίπατος και οι κατηγορίες
Στην ιστοσελίδα της Mango το προφίλ του Τζόναθαν Άντικ συνοδεύεται από τον τίτλο του-αντιπρόεδρος του ΔΣ-και μια φωτογραφία στην οποία σχεδόν χαμογελάει.
Η συγκεκριμένη φωτό έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τα πλάνα που έκαναν το γύρο του κόσμου χθες, στα οποία ο γιος του ιδρυτή της κραταιάς εταιρίας ένδυσης Ισάκ Άντικ, περπατάει με σκυμμένο κεφάλι εν μέσω αστυνομικών.
Οι αρχές που τον θεωρούσαν ύποπτο για τη δολοφονία του πατέρα του ο οποίος έπεσε σε γκρεμό 100 μέτρων κατά την διάρκεια μιας πεζοπορίας με τον μοιραίο κληρονόμο στις 14 Δεκεμβρίου του 2024 στο βουνό Μοντσεράτ, προχώρησαν χθες στην σύλληψή του.
Προηγήθηκαν μήνες ερευνών από την αστυνομία για συλλογή στοιχείων και ο δικαστής του Μπαρτορέλ στον οποίο έχει ανατεθεί η υπόθεση διέταξε την προσωρινή του κράτηση. Του έδωσε όμως την δυνατότητα να μην περάσει ούτε μια μέρα στην φυλακή ορίζοντας εγγύηση ύψους 1.000.000 ευρώ και έτσι ο μεγαλύτερος γιος του ανθρώπου που έστησε μια αυτοκρατορία, έφυγε ελεύθερος προς το παρόν.
Τίποτε όμως δεν θα πρέπει να θεωρείται απόλυτο για το πάλαι ποτέ παιδί, που έκλαψε για πρώτη φορά το 1981 και μεγάλωσε μέσα σε ένα οικογενειακό περιβάλλον, το οποίο του πρόσφερε τα πάντα παρόλο που η Mango δεν υπήρχε ακόμη.
Μεγαλώνοντας φοίτησε σε διάφορα σχολεία, όπως το Ελβετικό οικοτροφείο Beau Soleil - δέχεται μαθητές από 11-18 ετών -το οποίο βρίσκεται σε υψόμετρο 1350 μέτρων στο χωριό Βιλάρ Σουρ Ολόν. Ακολούθως ο Τζόναθαν Άντικ σπούδασε επικοινωνία οπτικοακουστικών μέσων στην Αμερική και ολοκλήρωσε τις σπουδές του στην Ισπανία στο IESE Business School στην Βαρκελώνη εστιάζοντας στα Οικονομικά και το μάνατζμεντ επιχειρήσεων.
Παρά το γεγονός ότι οι γονείς του χώρισαν διατήρησε στενές σχέσεις με τις δύο αδελφές του Τζούντιθ και Σάρα και με την μητέρα του, οι οποίες πήραν συγκεκριμένους ρόλους στην επιχείρηση.
Η συγκεκριμένη φωτό έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τα πλάνα που έκαναν το γύρο του κόσμου χθες, στα οποία ο γιος του ιδρυτή της κραταιάς εταιρίας ένδυσης Ισάκ Άντικ, περπατάει με σκυμμένο κεφάλι εν μέσω αστυνομικών.
Οι αρχές που τον θεωρούσαν ύποπτο για τη δολοφονία του πατέρα του ο οποίος έπεσε σε γκρεμό 100 μέτρων κατά την διάρκεια μιας πεζοπορίας με τον μοιραίο κληρονόμο στις 14 Δεκεμβρίου του 2024 στο βουνό Μοντσεράτ, προχώρησαν χθες στην σύλληψή του.
Προηγήθηκαν μήνες ερευνών από την αστυνομία για συλλογή στοιχείων και ο δικαστής του Μπαρτορέλ στον οποίο έχει ανατεθεί η υπόθεση διέταξε την προσωρινή του κράτηση. Του έδωσε όμως την δυνατότητα να μην περάσει ούτε μια μέρα στην φυλακή ορίζοντας εγγύηση ύψους 1.000.000 ευρώ και έτσι ο μεγαλύτερος γιος του ανθρώπου που έστησε μια αυτοκρατορία, έφυγε ελεύθερος προς το παρόν.
Από την Ελβετία στην ΑμερικήΗ οικογένεια Άντικ τον στηρίζει απόλυτα, παρά τις κατηγορίες των αρχών και μέσω εκπροσώπων της σύμφωνα με δημοσίευμα της El Pais δήλωσε πεπεισμένη ότι «δεν υπάρχουν ούτε θα βρεθούν νόμιμα αποδεικτικά στοιχεία εναντίον του» και ότι «η αθωότητά του είναι απόλυτη».
Τίποτε όμως δεν θα πρέπει να θεωρείται απόλυτο για το πάλαι ποτέ παιδί, που έκλαψε για πρώτη φορά το 1981 και μεγάλωσε μέσα σε ένα οικογενειακό περιβάλλον, το οποίο του πρόσφερε τα πάντα παρόλο που η Mango δεν υπήρχε ακόμη.
Μεγαλώνοντας φοίτησε σε διάφορα σχολεία, όπως το Ελβετικό οικοτροφείο Beau Soleil - δέχεται μαθητές από 11-18 ετών -το οποίο βρίσκεται σε υψόμετρο 1350 μέτρων στο χωριό Βιλάρ Σουρ Ολόν. Ακολούθως ο Τζόναθαν Άντικ σπούδασε επικοινωνία οπτικοακουστικών μέσων στην Αμερική και ολοκλήρωσε τις σπουδές του στην Ισπανία στο IESE Business School στην Βαρκελώνη εστιάζοντας στα Οικονομικά και το μάνατζμεντ επιχειρήσεων.
Παρά το γεγονός ότι οι γονείς του χώρισαν διατήρησε στενές σχέσεις με τις δύο αδελφές του Τζούντιθ και Σάρα και με την μητέρα του, οι οποίες πήραν συγκεκριμένους ρόλους στην επιχείρηση.
Ο δικός του όμως ήταν ο πιο δύσκολος.
Μετά από δυο χρόνια τριβής του ανατέθηκε να λανσάρει την πρώτη ανδρική κολεξιόν της Mango και να επιβλέπει την πορεία της σε όλο τον κόσμο. Δούλεψε σκληρά και μέχρι το 2024 οι ανδρικές κολεξιόν της εταιρίας είχαν εξακόσια σημεία πώλησης σε ενενήντα διεθνείς αγορές και συνεισέφεραν 12% στον ετήσιο τζίρο της αυτοκρατορίας που ξεκίνησε από ένα κατάστημα στην Βαρκελώνη και έφτασε τα 2.700 σε 110 χώρες.
Από το 2012 ο διάδοχος συμμετείχε πλέον ως μέλος του ΔΣ της εταιρίας και το 2014 ανέλαβε τα ηνία της από τον πατέρα του μαζί με τις ευθύνες, δεν τα χάρηκε όμως πολύ. Ο Ισάκ Άντικ του αφαίρεσε ουσιαστικά την διοίκηση της εταιρίας, κάτι που σύμφωνα με τα Ισπανικά ΜΜΕ προκάλεσε μια σύγκρουση πατέρα-γιου, η οποία όμως τα τελευταία χρόνια φαινόταν να έχει τελειώσει.
Ήρθε όμως εκείνος ο μοιραίος τελευταίος περίπατος πατέρα και γιου στις σπηλιές του Μοντσεράτ και η πτώση του πρώτου από ύψος 100 μέτρων που επέφερε τον ακαριαίο θάνατο του δισεκατομμυριούχου.
Αρχικά θεωρήθηκε ατύχημα αλλά οι αρχές διαπίστωσαν σοβαρές αντιφάσεις στις καταθέσεις του κληρονόμου και την Τρίτη το πρωί προχώρησαν στην σύλληψή του, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην υπόθεση.
Ένα κεφάλαιο που κανείς προς το παρόν δεν ξέρει τι κατάληξη θα έχει.
🚨🚓 El fill d'Isac Andik, detingut per l'homicidi del seu pare | @palacios_isabel @carolespona @isabelojedam— RTVE Notícies (@rtvenoticies) May 19, 2026
➕ Info: https://t.co/qyoTemIZ0R pic.twitter.com/E4ikBz5UUU
Ο διάδοχος, οι ευθύνες και η σύγκρουσηΟ πρωτότοκος γιος του Ισαάκ Άντικ πέρασε το κατώφλι της Mango το 2005 ως στέλεχος σε ηλικία 24 ετών, περνώντας σταδιακά από διάφορα τμήματα της εταιρίας, δουλεύοντας στον σχεδιασμό των κολεξιόν, στην δημιουργική διαδικασία και το μάνατζμεντ.
Μετά από δυο χρόνια τριβής του ανατέθηκε να λανσάρει την πρώτη ανδρική κολεξιόν της Mango και να επιβλέπει την πορεία της σε όλο τον κόσμο. Δούλεψε σκληρά και μέχρι το 2024 οι ανδρικές κολεξιόν της εταιρίας είχαν εξακόσια σημεία πώλησης σε ενενήντα διεθνείς αγορές και συνεισέφεραν 12% στον ετήσιο τζίρο της αυτοκρατορίας που ξεκίνησε από ένα κατάστημα στην Βαρκελώνη και έφτασε τα 2.700 σε 110 χώρες.
Από το 2012 ο διάδοχος συμμετείχε πλέον ως μέλος του ΔΣ της εταιρίας και το 2014 ανέλαβε τα ηνία της από τον πατέρα του μαζί με τις ευθύνες, δεν τα χάρηκε όμως πολύ. Ο Ισάκ Άντικ του αφαίρεσε ουσιαστικά την διοίκηση της εταιρίας, κάτι που σύμφωνα με τα Ισπανικά ΜΜΕ προκάλεσε μια σύγκρουση πατέρα-γιου, η οποία όμως τα τελευταία χρόνια φαινόταν να έχει τελειώσει.
Ήρθε όμως εκείνος ο μοιραίος τελευταίος περίπατος πατέρα και γιου στις σπηλιές του Μοντσεράτ και η πτώση του πρώτου από ύψος 100 μέτρων που επέφερε τον ακαριαίο θάνατο του δισεκατομμυριούχου.
Αρχικά θεωρήθηκε ατύχημα αλλά οι αρχές διαπίστωσαν σοβαρές αντιφάσεις στις καταθέσεις του κληρονόμου και την Τρίτη το πρωί προχώρησαν στην σύλληψή του, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην υπόθεση.
Ένα κεφάλαιο που κανείς προς το παρόν δεν ξέρει τι κατάληξη θα έχει.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα