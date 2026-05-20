Μπουζνά: Ορόσημο η αναβάθμιση της Ελλάδας – Το μήνυμα για τις επόμενες εξαγορές της Euronext
Όγδοο συνεχόμενο τρίμηνο διψήφιας ανάπτυξης με ισχυρό «αποτύπωμα» από το Χρηματιστήριο Αθηνών - Συνεχίζεται η στρατηγική των εξαγορών με το βλέμμα σε Πολωνία και Αυστρία
Ισχυρές οικονομικές επιδόσεις κατέγραψε ο όμιλος Euronext κατά το α’ τρίμηνο του 2026, συμπληρώνοντας το όγδοο διαδοχικό τρίμηνο διψήφιας ανάπτυξης σε επίπεδο εσόδων, λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA) και κερδών ανά μετοχή (EPS).
Τα EBITDA διαμορφώθηκαν σε 339 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 15,2% σε σύγκριση με το α’ τρίμηνο του 2025, με τα αποτελέσματα να αντικατοπτρίζουν τη σημαντική συνεισφορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Euronext Athens), της Admincontrol, του Nord Pool και της MTS, όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση των οικονομικών μεγεθών του ομίλου.
Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης για την ανάλυση των αποτελεσμάτων, ο διευθύνων σύμβουλος και πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Euronext, Στεφάν Μπουζνά, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πρόοδο του στρατηγικού πλάνου «Innovate for Growth 2027».
Η μετονομασία του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών σε Euronext Athens τον Απρίλιο του 2026 αποτέλεσε κομβικό σταθμό για την ενσωμάτωση της ελληνικής αγοράς στον πανευρωπαϊκό όμιλο. Παράλληλα, η Euronext εγκαινίασε στην Αθήνα ένα νέο Κέντρο Τεχνολογίας και Υποστήριξης, αναδεικνύοντας την ελληνική πρωτεύουσα σε χρηματοοικονομικό και τεχνολογικό κόμβο στην Ευρώπη.
