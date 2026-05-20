Ήλιος το πρωί, μπόρες το μεσημέρι: Πώς θα κυλήσει ο καιρός τις επόμενες ημέρες, η πρόγνωση Τσατραφύλλια σε χάρτες
Επιμένει η αστάθεια λίγες ημέρες πριν την... επίσημη έναρξη του καλοκαιριού - Στους 25 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική σήμερα -
Ήλιος το πρωί, συννεφιά και μπόρες το μεσημέρι. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του protothema.gr, Γιώργο Τσατραφύλλια, η άνοιξη είναι η εποχή των γρήγορων καιρικών εναλλαγών και αυτό ακριβώς θα δούμε το επόμενο διάστημα, με τον καιρό να ακολουθεί έναν καθαρά ανοιξιάτικο ρυθμό και τη θερμοκρασία να ανεβαίνει λίγο.
Πιο αναλυτικά :
Για σήμερα Τετάρτη 20 Μαΐου περιμένουμε λίγες βροχές μέχρι το μεσημέρι στα νησιά του Αιγαίου και σταδιακά πρόσκαιρες μπόρες στα ηπειρωτικά κυρίως στα ορεινά. Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά και τους 22 βαθμούς στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Το βράδυ στα πεδινά ο υδράργυρος δεν θα πέσει κάτω από 15 βαθμούς.
Οι άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Ιόνιο και τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο.
Στην Αττική μετά το μεσημέρι δεν αποκλείεται να βρέξει λίγο. Βορειοδυτικοί οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς.
Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις με μικρή πιθανότητα για μεσημεριανές ψιχάλες. Βαρδάρης μέχρι 5 μποφόρ στο Θερμαϊκό ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 βαθμούς.
Ο καιρός την υπόλοιπη εβδομάδαΓια τις υπόλοιπες ημέρες της εβδομάδας, η αστάθεια θα επιμείνει και μάλιστα κατά τόπους θα έχει πιο έντονο χαρακτήρα. Δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν χαλαζοπτώσεις, ενώ αυξημένη θα είναι και η κεραυνική δραστηριότητα. Η θερμοκρασία θα παραμείνει κοντά στις φυσιολογικές για την εποχή τιμές, ενώ οι άνεμοι δεν φαίνεται να δημιουργούν προβλήματα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες.
