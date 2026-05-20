Σχοινάς: Πιστεύω ότι η υπόθεση στα Βορίζια είναι το τελευταίο επεισόδιο στο πάρτι, ούτε ευρώ στα λαμόγια και τα κυκλώματα
Σχοινάς: Πιστεύω ότι η υπόθεση στα Βορίζια είναι το τελευταίο επεισόδιο στο πάρτι, ούτε ευρώ στα λαμόγια και τα κυκλώματα
«Στόχος η Ελλάδα να αναλάβει την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δεύτερο εξάμηνο του 2027 πεντακάθαρη», είπε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Στην υπόθεση της εγκληματικής οργάνωση στα Βορίζια, που φέρεται να τρομοκρατούσε κατοίκους και να εισέπραττε παράνομα επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, αναφέρθηκε σε συνέντευξή του ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς.
Μιλώντας στην εκπομπή «Σήμερα» του ΣΚΑΪ ο υπουργός τόνισε πως «πάνω από τον αγροτικό τομέα έχει μαζευτεί ένα μαύρο σύννεφο», περιγράφοντας μια κατάσταση που, όπως τόνισε, αποτελεί αποτέλεσμα διαχρονικών ατελειών και παθογενειών στον τρόπο λειτουργίας του συστήματος επιδοτήσεων.
«Το σύστημα ήταν σαθρό, ήταν τρύπιο και πρέπει να το ξαναφτιάξουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Σχοινάς, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση έχει ήδη δεσμευτεί απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη συνολική αναμόρφωσή του.
Ο υπουργός χαρακτήρισε την υπόθεση στα Βορίζια ως «το τελευταίο επεισόδιο αυτού του πάρτι», υπογραμμίζοντας ότι πλέον προχωρά η μετάβαση του συστήματος στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, βάσει συγκεκριμένων προαπαιτούμενων που έχουν συμφωνηθεί με τις Βρυξέλλες.
«Αλλάζουμε για να μπορούμε να πληρώνουμε», είπε, προσθέτοντας ότι πρόκειται για «ένα πολύ δύσκολο έργο» και ίσως «μία από τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις της επταετίας».
Ο κ. Σχοινάς ανέφερε ακόμη ότι μαζί με τον διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργο Πιτσιλή έχουν δεσμευτεί πως μέχρι τα τέλη Ιουνίου θα καταβληθούν 1,6 δισ. ευρώ σε πληρωμές προς τους αγρότες.
Παράλληλα, εμφανίστηκε αποφασισμένος να κλείσει οριστικά ο κύκλος των παράνομων επιδοτήσεων και των κυκλωμάτων που εκμεταλλεύονταν τα κενά του προηγούμενου συστήματος.
Ο υπουργός έθεσε ως στόχο η Ελλάδα να αναλάβει την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δεύτερο εξάμηνο του 2027 «πεντακάθαρη», όπως είπε, υπογραμμίζοντας ότι διαθέτει τη στήριξη του πρωθυπουργού Κυριάκος Μητσοτάκης, του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και της διοίκησης της ΑΑΔΕ.
Κλείνοντας, έστειλε μήνυμα προς τους αγρότες αλλά και προς όσους εκμεταλλεύονταν το παλιό καθεστώς.
«Οι πραγματικοί δικαιούχοι, αυτοί που μοχθούν στο χωράφι και στο κοπάδι, θα πληρωθούν και θα δικαιωθούν για τον κόπο τους», ανέφερε, προσθέτοντας με έμφαση: «Τα κυκλώματα, οι επιτήδειοι και τα λαμόγια που εκμεταλλεύονταν τις τρύπες του παλιού συστήματος να ξέρουν από τώρα ότι δεν θα πάρουν ούτε ευρώ».
Μιλώντας στην εκπομπή «Σήμερα» του ΣΚΑΪ ο υπουργός τόνισε πως «πάνω από τον αγροτικό τομέα έχει μαζευτεί ένα μαύρο σύννεφο», περιγράφοντας μια κατάσταση που, όπως τόνισε, αποτελεί αποτέλεσμα διαχρονικών ατελειών και παθογενειών στον τρόπο λειτουργίας του συστήματος επιδοτήσεων.
«Το σύστημα ήταν σαθρό, ήταν τρύπιο και πρέπει να το ξαναφτιάξουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Σχοινάς, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση έχει ήδη δεσμευτεί απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη συνολική αναμόρφωσή του.
Ο υπουργός χαρακτήρισε την υπόθεση στα Βορίζια ως «το τελευταίο επεισόδιο αυτού του πάρτι», υπογραμμίζοντας ότι πλέον προχωρά η μετάβαση του συστήματος στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, βάσει συγκεκριμένων προαπαιτούμενων που έχουν συμφωνηθεί με τις Βρυξέλλες.
«Αλλάζουμε για να μπορούμε να πληρώνουμε», είπε, προσθέτοντας ότι πρόκειται για «ένα πολύ δύσκολο έργο» και ίσως «μία από τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις της επταετίας».
Ο κ. Σχοινάς ανέφερε ακόμη ότι μαζί με τον διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργο Πιτσιλή έχουν δεσμευτεί πως μέχρι τα τέλη Ιουνίου θα καταβληθούν 1,6 δισ. ευρώ σε πληρωμές προς τους αγρότες.
Παράλληλα, εμφανίστηκε αποφασισμένος να κλείσει οριστικά ο κύκλος των παράνομων επιδοτήσεων και των κυκλωμάτων που εκμεταλλεύονταν τα κενά του προηγούμενου συστήματος.
Ο υπουργός έθεσε ως στόχο η Ελλάδα να αναλάβει την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δεύτερο εξάμηνο του 2027 «πεντακάθαρη», όπως είπε, υπογραμμίζοντας ότι διαθέτει τη στήριξη του πρωθυπουργού Κυριάκος Μητσοτάκης, του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και της διοίκησης της ΑΑΔΕ.
Κλείνοντας, έστειλε μήνυμα προς τους αγρότες αλλά και προς όσους εκμεταλλεύονταν το παλιό καθεστώς.
«Οι πραγματικοί δικαιούχοι, αυτοί που μοχθούν στο χωράφι και στο κοπάδι, θα πληρωθούν και θα δικαιωθούν για τον κόπο τους», ανέφερε, προσθέτοντας με έμφαση: «Τα κυκλώματα, οι επιτήδειοι και τα λαμόγια που εκμεταλλεύονταν τις τρύπες του παλιού συστήματος να ξέρουν από τώρα ότι δεν θα πάρουν ούτε ευρώ».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα