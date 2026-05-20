Σοβαρό επεισόδιο σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης: Συνελήφθησαν δύο συνοδοί ασθενούς και νοσηλευτής
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη νοσοκομείο Νοσηλευτής συλλήψεις

Σοβαρό επεισόδιο σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης: Συνελήφθησαν δύο συνοδοί ασθενούς και νοσηλευτής

Από την λεκτική αντιπαράθεση οι δύο πλευρές έφτασαν στο σημείο να υποβάλουν εκατέρωθεν  μηνύσεις

Σοβαρό επεισόδιο σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης: Συνελήφθησαν δύο συνοδοί ασθενούς και νοσηλευτής
6 ΣΧΟΛΙΑ
Στα κρατητήρια κατέληξαν τρία άτομα μετά από μεταξύ τους επεισόδιο, που φέρεται να διαδραματίστηκε χθες το πρωί σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για 57χρονη, την 39χρονη κόρη της κι 66χρονο νοσηλευτή-τραυματιοφορέα.

Οι δύο γυναίκες βρέθηκαν στο νοσηλευτικό ίδρυμα, συνοδεύοντας συγγενικό τους πρόσωπο- την ηλικιωμένη μητέρα της πρώτης και γιαγιά της δεύτερης. Σύμφωνα με πληροφορίες, προηγήθηκε λεκτική αντιπαράθεση ανάμεσα στις δύο πλευρές, η οποία κλιμακώθηκε, με αποτέλεσμα να υποβληθούν εκατέρωθεν μηνύσεις.

Οι δύο γυναίκες, με καταγωγή από τη Γεωργία, συνελήφθησαν -αυτεπαγγέλτως αλλά και κατόπιν μήνυσης- για διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας, ενώ ο νοσηλευτής για σωματική βλάβη και εξύβριση.

Αναμένεται να οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα για τα περαιτέρω.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
6 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης