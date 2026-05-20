Σεισμός 5,6 Ρίχτερ στη Μαλάτια της Τουρκίας, αισθητός σε γειτονικές περιοχές, ανησυχία στους κατοίκους, δείτε βίντεο
Σεισμός μεγέθους 5,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί στη Μαλάτια της ανατολικής Τουρκίας, σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκικής υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών AFAD.

Όπως γνωστοποίησε η υπηρεσία, το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης εντοπίστηκε στην περιοχή Μπαταλγκαζί της Μαλάτιας. Ο σεισμός καταγράφηκε στις 09:00 το πρωί και είχε εστιακό βάθος 7,03 χιλιομέτρων.



Η δόνηση έγινε αισθητή και σε γειτονικές επαρχίες, μεταξύ των οποίων το Καχραμανμαράς και το Ντιγιαρμπακίρ, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους.



Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί πληροφορίες για θύματα ή σοβαρές ζημιές, ενώ οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν τους ελέγχους στις πληγείσες περιοχές.

«Μετά τον σεισμό μεγέθους 5,6 Ρίχτερ που σημειώθηκε στις 09:00 στην περιοχή Μπαταλγκαζί της Μαλάτιας και έγινε αισθητός και στις επαρχίες Αντιγιαμάν, Ελαζίγ, Τούντζελι και Σανλιούρφα, δεν υπάρχει προς το παρόν κάποια αρνητική κατάσταση. Οι έρευνες πεδίου συνεχίζονται. Ευχόμαστε περαστικά στους πολίτες που επηρεάστηκαν», ανέφερε σε ενημέρωσή της η AFAD.

Στο μεταξύ, ο κυβερνήτης της Μαλάτια, Σεντάρ Γιαβούζ, ανακοίνωσε ότι τα σχολικά μαθήματα αναβλήθηκαν για μία ημέρα σε ολόκληρη την επαρχία.

Την ίδια ώρα, ο Τούρκος σεισμολόγος καθηγητής Σουλεϊμάν Παμπάλ, μιλώντας στο CNN TÜRK, προειδοποίησε ότι η περιοχή της Μαλάτιας θεωρείται ιδιαίτερα ευαίσθητη από σεισμολογικής πλευράς, καθώς βρίσκεται κοντά σε ενεργά ρήγματα που μπορούν να προκαλέσουν σεισμούς άνω των 7 Ρίχτερ.



Όπως σημείωσε, «η Μαλάτια είναι μια ιδιαίτερα ευαίσθητη περιοχή. Υπάρχουν γύρω της ρήγματα όπως το Οβατζίκ και το ρήγμα της Μαλάτιας, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν σεισμούς άνω των 7 βαθμών. Πρόκειται για ρήγματα που έχουν συσσωρεύσει ενέργεια και γι’ αυτό οι σεισμοί στην περιοχή μάς ανησυχούν».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι το ρήγμα του Γεντισεβέν βρίσκεται επίσης υπό παρακολούθηση, επισημαίνοντας ότι στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν ενεργά ρήγματα τα οποία «συσσωρεύουν ενέργεια εδώ και περίπου 250 χρόνια και είναι ικανά να προκαλέσουν σεισμούς μεγαλύτερους των 7 Ρίχτερ».

Ο Παμπάλ ανέφερε ακόμη ότι η Τουρκία είναι μια χώρα που διασχίζεται από πολυάριθμα ενεργά ρήγματα, χαρακτηρίζοντας τον γεωλογικό χάρτη της χώρας «σαν ιστό αράχνης». Όπως είπε, «η πραγματικότητα των σεισμών στην Τουρκία πηγάζει ακριβώς από αυτή τη γεωλογική δομή».

