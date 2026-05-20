Στάθης Αγγελόπουλος: Έχω συζητήσει να γίνει ταινία η ζωή του πατέρα μου με πρωταγωνιστή τον γιο μου
Έφτασα στο τέλμα της κατάθλιψης, όταν πας στον πάτο της θάλασσας μόνο πάνω μπορείς να ανέβεις, δήλωσε ο γιος του τραγουδιστή, Kira May Cry
Τις συζητήσεις που έχει κάνει σχετικά με μία ταινία αφιερωμένη στη ζωή του Μανώλη Αγγελόπουλου, αποκάλυψε ο γιος του, Στάθης, τονίζοντας ότι αρχική σκέψη είναι να υποδυθεί τον πατέρα του, το παιδί του, o Kira May Cry.
Ο Στάθης Αγγελόπουλος μαζί με τον γιο του ήταν καλεσμένοι την Τρίτη 19 Μαΐου στο «The 2Night Show» όπου μεταξύ άλλων μίλησαν για τον αείμνηστο καλλιτέχνη. Όσο για την ιδέα σχετικά με μία βιογραφική ταινία για τον Μανώλη Αγγελόπουλο, ο γιος του τόνισε ότι θα είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον να υλοποιηθεί αυτή η σκέψη.
Παράλληλά, ο Στάθης Αγγελόπουλος δήλωσε ότι ο γιος του, Kira May Cry θα μπορούσε να είναι ο πρωταγωνιστής του φιλμ, στον ρόλο του παππού του: «Υπήρχε μία σκέψη να γίνει η ζωή του Μανώλη Αγγελόπουλου σε ταινία. Το είχα συζητήσει, έπεσε η ιδέα να παίξει τον Μανώλη Αγγελόπουλο ο γιος μου. Εκεί έχουμε σταματήσει τις διαπραγματεύσεις, πιστεύω ότι είμαστε στην τελική ευθεία. Είμαι σίγουρος ότι θα σαρώσει η ταινία για τη ζωή του Μανώλη Αγγελόπουλου με την Αννούλα. Ο Μανώλης Αγγελόπουλος δεν ήταν απλά ένας μεγάλος τραγουδιστής, ήταν ένας μεγάλος τσιγγάνος τραγουδιστής, που δέχτηκε ρατσιμό και λογοκρισία στα τραγούδια του».
Στη συνέχεια, ο Kira May Cry που ασχολείται και εκείνος με τη μουσική μίλησε για τη μάχη που έδωσε στο παρελθόν με την κατάθλιψη, τονίζοντας ότι μέχρι πριν από δύο χρόνια δεν μπορούσε να τραγουδήσει: «Έφτασα στο τέλμα της κατάθλιψης. Όταν πας στον πάτο της θάλασσας, μόνο πάνω μπορείς να πας. Δόξα τω Θεώ είχα την αντίληψη και με βοήθησε πολύ η ψυχοθεραπεία που έκανα για τρία χρόνια και κάνω ακόμα δηλαδή. Είχα τη βοήθεια του ειδικού, αλλά και βοήθεια από τον εαυτό μου. Έκατσα πολλές μέρες, μήνες και χρόνια μόνος μου για να μπορέσω να καταλάβω τι μου συμβαίνει και τι όχι. Με βοήθησε η αγάπη που έχω από τους γύρω μου και δεν μιλάω μόνο για τους γονείς μου, αλλά και από τους φίλους και τους συνεργάτες μου. Βρήκα τη φωνή μου, μέχρι πριν δύο χρόνια δεν τραγουδούσα».
