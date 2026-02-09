Super Bowl LX: Οι Seattle Seahawks πρωταθλητές με επιβλητική νίκη επί των Patriots, δείτε βίντεο
Super Bowl LX: Οι Seattle Seahawks πρωταθλητές με επιβλητική νίκη επί των Patriots, δείτε βίντεο
Κυριαρχική άμυνα, ρεκόρ από τον Τζέισον Μάγιερς και ρεβάνς για την ήττα του Super Bowl XLIX – Τελικό σκορ 29-13
Οι Seattle Seahawks κατέκτησαν το Super Bowl LX, επικρατώντας με 29-13 των New England Patriots, στο Levi's Stadium στη Σάντα Κλάρα της Καλιφόρνια, σε έναν τελικό όπου η άμυνα του Σιάτλ κυριάρχησε απόλυτα και έβαλε τέλος στους εφιάλτες του Super Bowl XLIX, έντεκα χρόνια μετά την οδυνηρή ήττα που είχε σημαδέψει τους φιλάθλους της ομάδας.
Η άμυνα των Seahawks, που είχε δείξει τη δυναμική της σε όλη τη διάρκεια της σεζόν, ανέβασε ακόμη περισσότερο την απόδοσή της στο κορυφαίο παιχνίδι της χρονιάς. Οι Patriots περιορίστηκαν συνολικά στα 331 γιάρδες επίθεσης και μόλις δύο touchdowns, με το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγικότητάς τους να έρχεται στο τέταρτο δωδεκάλεπτο, όταν επιχείρησαν μια ύστατη αντεπίθεση.
Ενδεικτικό της κυριαρχίας του Σιάτλ ήταν το γεγονός ότι η ομάδα της Νέας Αγγλίας είχε μόλις 78 γιάρδες επίθεσης στα πρώτα τρία δωδεκάλεπτα. Παράλληλα, η άμυνα των Seahawks προκάλεσε διαδοχικά λάθη, με αποκορύφωμα ένα pick-six στα τελευταία λεπτά, το οποίο «σφράγισε» οριστικά τη νίκη.
FINAL: The @Seahawks are the last team standing. pic.twitter.com/1sicm1MIr8— NFL (@NFL) February 9, 2026
Walker και Μάγιερς έκαναν τη διαφοράΣτο επιθετικό κομμάτι, ξεχώρισε ο Κένεθ Γουόκερ ΙΙΙ, ο οποίος σημείωσε 135 γιάρδες στο έδαφος, επιβεβαιώνοντας τη φήμη του ως παίκτη μεγάλων αγώνων, την οποία είχε χτίσει ήδη από τα χρόνια του στο Michigan State University.
KENNETH WALKER III IS SUPER BOWL LX MVP. #SBLX pic.twitter.com/YJyekPJK5g— NFL (@NFL) February 9, 2026
Ωστόσο, τον καθοριστικό ρόλο στο σκοράρισμα είχε ο Τζέισον Μάγιερς, ο οποίος πέτυχε πέντε field goals, καταγράφοντας ρεκόρ Super Bowl και οδηγώντας την ομάδα του με σταθερότητα και ψυχραιμία στους πολύτιμους πόντους.
Με άμυνα υψηλού επιπέδου, σωστές επιθετικές επιλογές και απόλυτο έλεγχο του ρυθμού, το Σιάτλ ανέβηκε ξανά στην κορυφή του NFL, στέλνοντας μήνυμα κυριαρχίας για τη νέα εποχή της ομάδας.
Myers is 4/4 on field goals accounting for all 12 Seahawks points.— NFL (@NFL) February 9, 2026
Super Bowl LX on NBC
Stream on @NFLPlus + Peacock pic.twitter.com/R1ReaJtrTH
A moment Nwosu will never forget. @BudLight pic.twitter.com/cjBxDHJ74c— NFL (@NFL) February 9, 2026
Ρεβάνς και τίτλος για το ΣιάτλΗ νίκη στο Super Bowl LX δεν ήταν απλώς ένας ακόμη τίτλος για τους Seahawks, αλλά μια ιστορική ρεβάνς απέναντι στους Patriots, κλείνοντας έναν κύκλο που άνοιξε με τον δραματικό τελικό του Super Bowl XLIX.
THE SEATTLE SEAHAWKS ARE SUPER BOWL LX CHAMPIONS 🏆 pic.twitter.com/EuftZfN9lP— NFL (@NFL) February 9, 2026
Κένεθ Γουόκερ ΙΙΙ: «Όνειρο ζωής» η κατάκτηση του Super Bowl με τους SeahawksΩς «όνειρο που έγινε πραγματικότητα» χαρακτήρισε την κατάκτηση του Super Bowl LX ο running back των Seattle Seahawks Κένεθ Γουόκερ ΙΙΙ, μετά τη νίκη με 29-13 επί των New England Patriots, τονίζοντας τη σημασία της ομαδικότητας και της επιμονής σε μια απαιτητική σεζόν.
The Super Bowl MVP himself 👏 pic.twitter.com/k9Wl7DkRhY— NFL (@NFL) February 9, 2026
