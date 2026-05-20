Βικτώρια Χαλκίτη για Eurovision: Κατάλαβα ότι υπάρχει περίπτωση να κερδίσει η Dara όταν είδα την ψηφοφορία των επιτροπών
Περιμέναμε παραπάνω πόντους είτε για την Ελλάδα είτε για την Φινλανδία, είπε η vocal coach
Τη νίκη της Dara στη φετινή Eurovision σχολίασε η Βικτώρια Χαλκίτη, εξηγώντας ότι άρχισε να πιστεύει πως η Βουλγαρία είχε πραγματικές πιθανότητες νίκης στον διαγωνισμό, όταν ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των κριτικών επιτροπών.
Η vocal coach ήταν καλεσμένη την Τετάρτη 20 Μαΐου στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς» μιλώντας για την εμπειρία από τη συμμετοχή της στη βουλγαρική αποστολή. Όπως εξήγησε, αντιλήφθηκαν ότι είχαν προβάδισμα από τις κριτικές επιτροπές, ωστόσο η Βικτώρια Χαλκίτη τόνισε ότι η Eurovision είναι ένας διαγωνισμός με πολλές ανατροπές.
Πιο αναλυτικά, δήλωσε: «Κατάλαβα ότι υπάρχει περίπτωση να κερδίσει η Dara για την Βουλγαρία ήταν όταν είδα την ψηφοφορία των επιτροπών. Τότε λέω "οκ, λες;" αλλά μετά βλέπεις και τους βαθμούς από τον κόσμο που. Ας πούμε, περιμέναμε παραπάνω πόντους είτε για την Ελλάδα είτε για την Φινλανδία και σκέφτεσαι ότι μπορεί να μην έχει πολλή απήχηση».
Στη συνέχεια, η Βικτώρια Χαλκίτη αναφέρθηκε στην εικόνα που υπήρχε πριν από τον τελικό και στο πόσο απρόβλεπτη ήταν η φετινή διοργάνωση, ειδικά σε σχέση με τα προγνωστικά και τη στάση των επιτροπών: «Όσον αφορά τα στοιχήματα, ήταν λίγο αψυχολόγητη η φετινή Eurovision. Με τις επιτροπές περίμενα περισσότερο να στηρίξουν τη Φινλανδία ή τη Γαλλία, ας πούμε, αλλά ξαφνικά έγινε αυτό».
Παράλληλα, η vocal coach μίλησε με θερμά λόγια για τη συνεργασία της με την Dara και την περίοδο των προβών της στην Αθήνα: «Πραγματικά δεν έχω λόγια. Ήταν μια πολύ ωραία διαδρομή με την Dara που είχε έρθει στην Αθήνα και κάναμε όλες τις πρόβες, ένα καταπληκτικό κορίτσι». Τέλος, περιέγραψε την καθημερινότητά τους κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας για τη Eurovision, αναφερόμενη στην ενέργεια και την αγάπη που έδειξε η τραγουδίστρια για την Ελλάδα: «Γεμάτη ενέργεια, ασταμάτητη, τρέχαμε παρέα, κάναμε τη φωνητική μας πρόβα και ξυπνούσε πάρα πολύ πρωί. Έτρεχε στα πάρκα και μου έλεγε πόσο της αρέσει η Ελλάδα και η Αθήνα».
