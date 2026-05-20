Αιμίλιος Χειλάκης: Πιστεύω στο τι μπορεί να προσφέρει ο Τσίπρας, η Αριστερά δεν κατάλαβε ότι έπρεπε να γίνει κυβερνώσα και ήταν πάντα αντιπολιτευόμενη
Αθηνά Μαξίμου: Έχω ζητήσει ρουσφέτι για να με απολύσουν από κρατικό θέατρο
Για τον Αλέξη Τσίπρα, την Αριστερά αλλά και το ρουσφέτι μίλησαν το βράδυ της Τρίτης ο Αιμίλιος Χειλάκης και η Αθηνά Μαξίμου.
Μιλώντας στο Action 24, ο Αιμίλιος Χειλάκης, ο οποίος ήταν αυτός που διάβασε το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα για το audiobook της Ιθάκης, είπε «πιστεύω στο τι μπορεί να προσφέρει ο Αλέξης Τσίπρας. Το κυβερνώσα αριστερά που είπε δεν είναι τυχαίο. Σε ένα παγκόσμιο καπιταλιστικό περιβάλλον οφείλουμε να έχουμε ένα κοινωνικό κράτος. Η έννοια της ριζοσπαστικής αριστεράς ακόμα και όταν ήταν στον ΣΥΡΙΖΑ ήταν μια ιδέα του προηγούμενου αιώνα. Αυτό που χρειάζεται τώρα η Ελλάδα μια πολιτική αλλαγή. Δεν θα γίνει διαφορετικό το πολίτευμά μας αλλά πρέπει να υπάρξει μια αλλαγή σε σχέση με το αποτέλεσμα της πολιτικής και πώς το αντιλαμβάνεται ο πολίτης. Δεν θα είμαι μέλος ενός κόμματος που θα διαγκωνιστεί πολιτικά. Έχουμε ανάγκη όμως κάποιον που θα ασχοληθεί με τα προβλήματά μας για να επιστρέψει ο κόσμος στην πολιτική. Το ζήτημα είναι πώς θα έρθει κάποιος που θα κυβερνήσει και δεν θα διοικεί απλά. Η διακυβέρνηση ενός κράτους είναι διαφορετική από τη διοίκηση μιας εταιρείας. Το κράτος οφείλει να έχει χασούρα».
Κληθείς να σχολιάσει την ατάκα του πρώην πρωθυπουργού ότι «έπρεπε να κλείσω τις τράπεζες την επομένη των εκλογών του 2015», ο ηθοποιός σημείωσε «για να πει κάποιος που ετοιμάζεται να επιστρέψει αυτό για τις τράπεζες σημαίνει ότι δεν το έχει πει χωρίς να το έχει σκεφτεί. Μερικέ ατάκες που ακούγονται αποσπασματικά και δεν έχουν το πριν και το μετά, μπορεί να παρεξηγηθούν. Ήθελε να δώσει έμφαση σε σχέση με το τι ήταν το πιστωτικό γεγονός».
Μιλώντας γενικά για την Αριστερά και το κράτος, ο Αιμίλιος Χειλάκης παρατήρησε ότι «εμείς φτιαχτήκαμε ως κράτος χωρίς να περάσουμε τα στάδια του τι χρειάζεται ένα συγκροτημένο κράτος. Ακόμα και τώρα ο δεξιός είναι ο κοτζάμπασης και ο αριστερός ο κολλίγος. Βαυκαλίζονται οι δεξιοί ότι έχουν εξουσία και οι αριστεροί ότι έχουν το μοναδικό δικαίωμα υπεράσπισης των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Η Αριστερά έχει χάσει την ταυτότητα γιατί δεν κατάλαβε ότι έπρεπε να γίνει κυβερνώσα, ήταν πάντα αντιπολιτευόμενη. Το κακό της ριζοσπαστικης αριστεράς: φωνάζω αλλά όταν πάρω την εξουσία υπάρχουν κάποιοι κανόνες παγκόσμιου ενδιαφέροντος όπως αν σου βάλει δασμούς ο Τραμπ»
Από την πλευρά της η σύζυγός του, Αθηνά Μαξίμου είπε ότι «εγώ είμαι άνθρωπος που δεν ανήκω σε κάποια παράταξη, είμαι άνθρωπος που χρειάζεται να με πείσει κάτι πολύ προσωπικό. Να δω έναν πολιτικό που να αρθρώνει πολιτικό λόγο στα πράγματα, όχι φανφάρες, θεωρίες και αντιπαλότητες. Να δώσει λύσεις σε αυτό που συμβαίνει δίπλα μου, στο σπίτι μου, στον γείτονά μου, στον συμπολίτη. Είμαι ο εφιάλτης όλων των κομμάτων που δεν ξέρει τι θα ρίξει στην κάλπη μέχρι στην τελευταία στιγμή»
Όσον αφορά τα ρουσφέτια, η Αθηνά Μαξίμου εξομολογήθηκε ότι «έχω ζητήσει ρουσφέτι για να με απολύσουν, σε αυτόν που το είπα μου είπε δεν το πιστεύω, πρώτη φορά το ακούω αυτό . Ήθελα να φύγω από ΄να θέατρο κρατικό και επειδή δεν με άφηναν ζήτησα να με απολύσουν και το έκανε ο άνθρωπος»
«Το μόνο ρουσφέτι που παραδέχομαι είναι για θέματα υγειάς. Ξέρω περιπτώσεις που πήγαν στον Άδωνι Γεωργιάδη και άνθρωποι που τον μισούσαν και προς τιμήν του ανταποκρίθηκε» συμπλήρωσε από την πλευρά του ο Αιμίλιος Χειλάκης.
