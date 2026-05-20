Το BBC προβάλλει πατέρα που πουλάει τις 7χρονες κόρες του για γάμο και μιλά για «αβάσταχτες επιλογές»

O Σαΐντ με την 5χρονη κόρη του την οποία έχει ήδη πουλήσει σε συγγενή του

Η περικοπή της ανθρωπιστικής βοήθειας

«Αν είχα πάρει όλο το ποσό εκείνη την εποχή, θα την είχε πάρει μακριά. Του είπα λοιπόν να μου δώσεις αρκετά για τη θεραπεία της τώρα, και στα επόμενα πέντε χρόνια μπορείς να μου δώσεις τα υπόλοιπα, μετά τα οποία μπορείς να την πάρεις εσύ. Θα γίνει η νύφη του» εξηγεί ο πατέρας του κοριτσιού το οποίο σε πέντε χρόνια, όταν θα είναι μόλις 10 ετών, θα πρέπει να φύγει και να πάει στο σπίτι του συγγενή για να παντρευτεί έναν από τους γιους του.«Αν είχα χρήματα, δεν θα είχα πάρει ποτέ αυτή την απόφαση. Αλλά μετά σκέφτηκα, τι θα γινόταν αν πέθαινε χωρίς την επέμβαση; Το να χαρίζεις το παιδί σου σε τόσο νεαρή ηλικία, φέρνει πολύ άγχος. Οι γάμοι ανηλίκων έχουν τα προβλήματά τους. Ωστόσο, επειδή δεν μπορούσα να πληρώσω για τη θεραπεία της, σκεφτόμουν, τουλάχιστον θα είναι ζωντανή» είπε ο Σαΐντ.Το BBC σημειώνει ότι μόλις πριν από δύο χρόνια, ο Σαΐντ λάμβανε κάποια βοήθεια. Τότε, αυτός και η οικογένειά του - όπως εκατομμύρια άλλοι Αφγανοί - λάμβαναν επισιτιστική βοήθεια: αλεύρι, μαγειρικό λάδι, φακές και συμπληρώματα για παιδιά.Ωστόσο, οι μαζικές περικοπές στη βοήθεια τα τελευταία χρόνια έχουν στερήσει από τη μεγάλη πλειοψηφία αυτή τη σωτήρια βοήθεια.Οι ΗΠΑ - κάποτε ο κορυφαίος δωρητής στο Αφγανιστάν - μείωσαν σχεδόν όλη τη βοήθεια προς τη χώρα πέρυσι. Πολλοί άλλοι βασικοί δωρητές έχουν επίσης μειώσει σημαντικά τις συνεισφορές τους, συμπεριλαμβανομένης της Βρετανίας. Τα τρέχοντα στοιχεία του ΟΗΕ δείχνουν ότι η βοήθεια που έχει ληφθεί μέχρι στιγμής φέτος είναι 70% χαμηλότερη από ό,τι το 2025.