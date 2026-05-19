«Δεν πρόλαβε να πεθάνει ο πατέρας μου και καταπάτησαν το ποιμνιοστάσιο μας»: Οι καταγγελίες που οδήγησαν στην οικογενειακή εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη

Eκβιασμούς , εμπρησμούς, βία και παράνομο πλουτισμό σε βάρος δεκάδων ανθρώπων που εκδιώχθηκαν από τις περιουσίες τους περιγράφει η δικογραφία για την οικογενειακή εγκληματική οργάνωση που εκβίαζε και ξυλοκοπούσε αγρότες στα Βορίζια και στο Αμάρι, στην Κρήτη Είχαν προηγηθεί οι απεγνωσμένες εκκλήσεις δεκάδων πολιτών, κατοίκων της περιοχής του Αμαρίου, που έφτασαν μέχρι τα Χανιά και τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης ζητώντας βοήθεια και προστασία από την Αστυνομία. Οι συλλήψεις έγιναν ταυτόχρονα στην Καλλιθέα σε κλινική όπου νοσηλευόταν ο 43χρονος βασικός κατηγορούμενος και στα Βορίζια όπου πέρασαν χειροπέδες στα δύο ανίψια του ηλικίας 39 και 44 ετών. Στους συλληφθέντες και οι σύζυγοί τους, οι οποίες μαζί με ένα ακόμη άτομο κατηγορήθηκαν για ζωοκλοπή.Κάτοικοι της περιοχής του Αμαρίου, όπως αναφέρει το neakriti.gr , ζούσαν ένα πραγματικό μαρτύριο από το 2021, με τους κατηγορούμενους να τους διώχνουν από τα σπίτια και τα χωράφια τους τα οποία καταπατούσαν και δήλωναν οι ίδιοι στις κτηνοτροφικές τους δηλώσεις για να εισπράττουν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ παράνομες επιδοτήσεις.Όποιος αντιδρούσε έπεφτε θύμα εκφοβισμού και απειλών για τη ζωή του και της οικογένειάς του . Σύμφωνα με τη δικογραφία έβαζαν φωτιές σε αυτοκίνητα, ξήλωναν τις περιφράξεις των χωραφιών, ισοπέδωναν καλλιέργειες με ελιές και αμπέλια ώστε στη συνέχεια να τα εμφανίζουν ως νοικιασμένες εκτάσεις και να εισπράττουν επιδοτήσεις, για κοπάδια που ουδέποτε είχαν.Οι συλληφθέντες μαζί με άλλα άτομα που συμπεριλαμβάνονται στη δικογραφία κατηγορούνται για εκβίαση σε βάρος τουλάχιστον 40 ιδιοκτητών αγροτεμαχίων από το 2021 έως σήμερα αλλά και για τον εμπρησμό ενός οχήματος 4Χ4 τον Μάιο του 2025, ως πράξη αντεκδίκησης.Σε άλλο περιστατικό που εκτυλίχθηκε τον Μάιο του 2022 κάτοικος της περιοχής είδε τον αμπέλι του το οποίο βρισκόταν στην τοποθεσίακατακρεουργημένο. Οι δράστες χρησιμοποιώντας ηλεκτρικό ψαλίδι πετσόκοψαν 400 κουρμούλες. Και αυτό γιατί ο ίδιος αρνήθηκε να τους νοικιάσει ένα χωράφι, ενώ τους είχε καταγγείλει στην αστυνομία για αγροζημιές. Μπροστά σε μια παρόμοια και αποτρόπαιη εικόνα βρέθηκε και ο ιδιοκτήτης ενός λιόφυτου. Βρήκε τα 134 ελαιόδεντρα του κομμένα σύριζα.Γυναίκα που κατάγεται από την περιοχή κατέθεσε, επίσης, πως οι κατηγορούμενοι μόλις ο πατέρας της έφυγε από τη ζωή, καταπάτησαν και τα χωράφια του και το ποιμνιοστάσιο του τα οποία δήλωναν δικά τους και στην εφορία για να τα καρπωθούν με χρησικτησία.Οι ζημιές στις καλλιέργειες κατοίκων του Αμαρίου που είχαν προκαλέσει υπολογίζεται ότι ξεπερνούν τις 200.000€, ενώ τα χρήματα που έχουν εισπράξει παράνομα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ , ξεπερνούν το μισό εκατομμύριο ευρώ.Από την οικονομική έρευνα που διενεργήθηκε και διασταυρωτικούς ελέγχους, μέλη της ομάδας, συγγενείς ακόμη και φίλοι τους υπέβαλλαν ψευδείς δηλώσεις στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε.) για ζωικό κεφάλαιο που δεν κατείχαν.

Δεν είχαν ούτε τα μισά από τα αιγοπρόβατα που δήλωναν, ενώ ακόμη και αυτά που καταμετρήθηκαν στα ποιμνιοστάσιά τους, δεν έφεραν ενώτια και θεωρούνται προϊόν ζωοκλοπής. Το συνολικό ποσό που φέρεται να εισπράχθηκε από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2021 έως 2025 ανέρχεται ούτε λίγο ούτε πολύ σε 586.498,73 ευρώ.



Πώς δικαιολογούσαν τα πανάκριβα 4Χ4 Στο χωριό τους, οι κατηγορούμενοι δήλωναν πως τα χρήματά που σκορπούσαν για πανάκριβα 4Χ4 με τα οποία κυκλοφορούσαν, ήταν από τα προγράμματα νέων αγροτών στα οποία είχαν ενταχθεί.