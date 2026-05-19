O Παύλος Ντε Γκρες στη δεξίωση που παρατέθηκε στον κήπο του Μπάκιγχαμ, προσκεκλημένος του βασιλιά Καρόλου
Η εκδήλωση έγινε, με αφορμή την 50ή επέτειο από την ίδρυση του King’s Trust

Ο Παύλος Ντε Γκρες έδωσε το «παρών» σε μία ιδιαίτερα λαμπερή δεξίωση στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ, εκπροσωπώντας το King’s Trust International, όπου διατελεί Αντιπρόεδρος.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε ύστερα από πρόσκληση του Βασιλιά Καρόλου Γ΄ και εντάχθηκε στους εορτασμούς για τη συμπλήρωση 50 ετών από την ίδρυση του οργανισμού, τον οποίο δημιούργησε ο ίδιος το 1976 με στόχο τη στήριξη και ενδυνάμωση νέων ανθρώπων.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, ο Παύλος Ντε Γκρες συναντήθηκε με συγγενικά του πρόσωπα από ευρωπαϊκούς βασιλικούς οίκους. Ανάμεσά τους ήταν ο Πρίγκιπας Hermann του Leiningen και η σύζυγός του, Πριγκίπισσα Deborah του Leiningen. Οι οικογένειές τους συνδέονται ιστορικά με ευρωπαϊκές βασιλικές δυναστείες και έχουν κοινή καταγωγή από τη Βασίλισσα Βικτωρία.

Ο πρίγκιπας Hermann διατηρεί δεσμούς με τη βρετανική βασιλική οικογένεια, καθώς συγκαταλέγεται στους απογόνους της Βικτωρίας και βρίσκεται χαμηλά στη σειρά διαδοχής του βρετανικού θρόνου. Παράλληλα, συνδέεται και με τον πρώην βασιλικό οίκο της Βουλγαρίας, ως εγγονός του Βασιλιάς Μπορίς Γ΄ και γιος της Πριγκίπισσα Μαρία Λουίζα της Βουλγαρίας.

Η δεξίωση στους κήπους του Μπάκιγχαμ ακολούθησε τη μεγάλη επετειακή εκδήλωση «A King’s Trust Celebration» στο Royal Albert Hall, όπου τιμήθηκε η πολυετής δράση του οργανισμού και η συμβολή του στη στήριξη νέων ανθρώπων τα τελευταία πενήντα χρόνια.


Πέρα από τον επίσημο χαρακτήρα της βραδιάς, η εκδήλωση είχε και έντονο οικογενειακό στοιχείο. Ο βασιλιάς Κάρολος διατηρεί στενή σχέση με την οικογένεια του τέως βασιλιά της Ελλάδας, καθώς είναι νονός του πρωτότοκου γιου του Κωνσταντίνος Β΄.

Ο φωτογραφικός φακός κατέγραψε τον Παύλο Ντε Γκρες σε θερμό κλίμα με συγγενικά του πρόσωπα, επιβεβαιώνοντας τους στενούς δεσμούς που εξακολουθούν να διατηρούν μέλη της ευρωπαϊκής αριστοκρατίας και των πρώην βασιλικών οίκων.
