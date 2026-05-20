Στο πόδι οι Αρχές για τη μυστηριώδη οσμή στα νότια προάστια: Πλήθος σεναρίων, αλλά χωρίς απαντήσεις για την προέλευση

Οι αρχές εξέτασαν σενάρια διαρροής φυσικού αερίου, υδρογονανθράκων και θαλάσσιας ρύπανσης, χωρίς μέχρι στιγμής να εντοπιστεί η πηγή του φαινομένου - ΔΕΣΦΑ, διυλιστήρια και Ψυττάλεια βρέθηκαν στο επίκεντρο των ερευνών





Από τις παραθαλάσσιες περιοχές μέχρι πυκνοκατοικημένες συνοικίες του λεκανοπεδίου, οι αναφορές πολιτών ήταν συνεχείς, με δεκάδες κλήσεις σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και εταιρείες διαχείρισης κρίσιμων υποδομών. Παρά τις πολύωρες έρευνες, η προέλευση της οσμής παρέμενε μέχρι αργά το βράδυ αδιευκρίνιστη, αφήνοντας ανοιχτά ερωτήματα για το τι ακριβώς προκάλεσε το φαινόμενο.



Έλεγχοι σε ενεργειακές υποδομές και δίκτυα αερίου

Το πρώτο βάρος των ερευνών έπεσε στις ενεργειακές εγκαταστάσεις, καθώς η φύση της οσμής δημιούργησε αρχικά φόβους για πιθανή διαρροή φυσικού αερίου ή παραγώγων καυσίμων. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι υποδομές του ENAON EDA, ως διαχειρίστρια του δικτύου διανομής φυσικού αερίου στην Αττική, κινητοποίησε τεχνικά συνεργεία που πραγματοποίησαν επιτόπιους και προληπτικούς ελέγχους σε περιοχές όπου καταγράφηκαν οι περισσότερες αναφορές. Χρησιμοποιήθηκαν ακόμη και ειδικά οχήματα ανίχνευσης διαρροών υψηλής ευαισθησίας, χωρίς να προκύψει ένδειξη βλάβης ή τεχνικού προβλήματος.



Όπως ανακοίνωσε η Εnaon EDA το πρωί της Τετάρτης, «σε συνέχεια των κλήσεων που έλαβε χθες το Κέντρο Άμεσης Επέμβασης για οσμή στην ατμόσφαιρα σε περιοχές της Αττικής, η διαδικασία των ελέγχων ολοκληρώθηκε χθες στις 22:30 και δεν διαπιστώθηκε καμία διαρροή Φυσικού Αερίου ούτε υπήρξε οποιοδήποτε εύρημα που να σχετίζεται με το δίκτυο διανομής».



διυλιστήρια, τα οποία επίσης διέψευσαν οποιαδήποτε πιθανή εμπλοκή με το συμβάν, καθώς δεν προέκυψε ένδειξη διαρροής ή άλλου τεχνικού περιστατικού που να ενοχοποιεί τις εγκαταστάσεις του στο Θριάσειο πεδίο. Παρά τις διαδοχικές διασταυρώσεις στοιχείων, κανένα από τα βασικά ενεργειακά σενάρια δεν επιβεβαιώθηκε.



Στο μικροσκόπιο λιμάνι, θαλάσσιες μεταφορές και Ψυττάλεια

Η γεωγραφική εξάπλωση του φαινομένου και η έντονη παρουσία της οσμής σε παράκτιες ζώνες οδήγησαν τις αρχές και στη διερεύνηση ακόμη και σεναρίων Σαρωνικού, χωρίς όμως να προκύψει αναφορά περιστατικού από τις λιμενικές αρχές.



Κλείσιμο Κέντρο Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων της Ψυττάλειας, ένα από τα μεγαλύτερα συστήματα διαχείρισης αστικών αποβλήτων της χώρας, καθώς ορισμένες εκτιμήσεις συνέδεαν την έντονη οσμή με πιθανές εκπομπές ή λειτουργικά ζητήματα από τη μονάδα. Ωστόσο, πηγές της ΕΥΔΑΠ, που έχει την ευθύνη λειτουργίας των σχετικών υποδομών, απέκλεισαν κατηγορηματικά οποιαδήποτε σύνδεση του περιστατικού με τις εγκαταστάσεις της Ψυττάλειας.



Έτσι, τόσο οι ενεργειακές όσο και οι περιβαλλοντικές υποδομές που ελέγχθηκαν δεν έδωσαν σαφές ίχνος για την πηγή του φαινομένου.



Αναπάντητα ερωτήματα και επιστημονική διερεύνηση

Παρά τη μαζική κινητοποίηση και τις διαδοχικές διασταυρώσεις στοιχείων, η βασική δυσκολία για τις αρχές ήταν ότι αποκλείονταν διαρκώς πιθανά σενάρια, χωρίς όμως να προκύπτει μια τεκμηριωμένη εξήγηση.



Καθώς οι αναφορές πολιτών άρχισαν να περιορίζονται από το απόγευμα, τα συνεργεία παρέμειναν σε επιφυλακή, ενώ η διερεύνηση πέρασε και σε επιστημονικό επίπεδο. Ειδικοί ανέλαβαν να εξετάσουν τη χημική σύσταση της οσμής και να διαπιστώσουν αν επρόκειτο για πτητικές οργανικές ενώσεις, κατάλοιπα υδρογονανθράκων ή άλλη ατμοσφαιρική επιβάρυνση.



Μέχρι να υπάρξουν ασφαλή συμπεράσματα, η υπόθεση παραμένει ανοιχτή. Το μόνο βέβαιο είναι ότι οι αρχές έθεσαν στο μικροσκόπιο κρίσιμες υποδομές —τον ΔΕΣΦΑ, την Enaon EDA, τα διυλιστήρια, την Ψυττάλεια, την ΕΥΔΑΠ και θαλάσσιες μεταφορές στον Σαρωνικό— χωρίς μέχρι στιγμής να εντοπιστεί η πηγή της μυστηριώδους οσμής που αναστάτωσε τα νότια προάστια.