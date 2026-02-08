Έλενα Τοπαλίδου για τη συνεργασία της με τον Νίκολας Κέιτζ: Όταν με είδε μου είπε ότι με ξεχώρισε
Η ηθοποιός και χορεύτρια μίλησε για τη συνεργασία τους στην ταινία «The Carpenter’s Son»
Τα θετικά σχόλια που έλαβε από τον Νίκολας Κέιτζ στην πρώτη του συνάντηση με αφορμή τη συνεργασία τους, μοιράστηκε η Έλενα Τοπαλίδου.
Η ηθοποιός και χορεύτρια έπαιξε στην ταινία τρόμου «The Carpenter’s Son» και μέσα από συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Weekend Live», η οποία προβλήθηκε το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου, μίλησε για τη συμμετοχή της στην κινηματογραφική παραγωγή και τον ρόλο του Σατανά που υποδύθηκε.
Για το πώς ξεκίνησε η διαδικασία της επιλογής της και τη γνωριμία της με τον ηθοποιό, η Έλενα Τοπαλίδου εξήγησε: «Με πήραν να κάνω ένα κάστινγκ και μετά, όταν κατάλαβα ότι τελικά πρόκειται για τον Νίκολας Κέιτζ, πήγα να τον γνωρίσω και μου είπε ότι με ξεχώρισε και του άρεσα πολύ. Ο ρόλος που υποδύομαι είναι ο Σατανάς, δεν φοβάμαι όμως καθόλου τις αντιδράσεις που μπορεί να προκύψουν. Και τι πειράζει, δεν πρέπει κάποιος να παίξει και τον Σατανά».
Όσο για τις αντιδράσεις σχετικά με το φιλμ, πρόσθεσε: «Δηλαδή πιο πιθανό είναι να αντιδράσουν σε σχέση με τον ρόλο του Χριστού, που τον βλέπει πολύ διαφορετικά ο σκηνοθέτης στην ταινία αυτή. Πιο πολύ αυτό που δεν θα περιμένουν θα είναι σε σχέση με τον Χριστό. “The Carpenter’s Son” λέγεται η ταινία και νομίζω πως θα κάνει πρεμιέρα στις Κάννες».
Ο Νίκολας Κέιτζ επέστρεψε στη μεγάλη οθόνη με το φιλμ τρόμου «The Carpenter’s Son», που προτείνει μια αντισυμβατική ματιά στα παιδικά χρόνια του Ιησού. Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός ενσαρκώνει τον Ιωσήφ, ενώ η FKA Twigs υποδύεται την Παναγία και ο Βρετανός Νόα Τζουπ, γνωστός από το «A Quiet Place», εμφανίζεται ως ο νεαρός Ιησούς. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Λόφτι Νέιθαν.
