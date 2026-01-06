Η Έλενα Τοπαλίδου συνεργάστηκε με τον Νίκολας Κέιτζ: Εγώ έκανα τον σατανά και εκείνος τον Ιωσήφ
Η ηθοποιός και χορεύτρια συμμετέχει στην ταινία «The Carpenter’s Son» στο πλευρό του σταρ του Χόλιγουντ
Με τον Νίκολας Κέιτζ συνεργάστηκε η Έλενα Τοπαλίδου στην ταινία «The Carpenter’s Son». Στο φιλμ που αποτελεί μια ανορθόδοξη εκδοχή της ιστορίας του Ιησού ο σταρ του Χόλιγουντ υποδύεται τον Ιωσήφ και εκείνη τον σατανά. Μέχρι να βρεθούν μαζί στο κινηματογραφικό πλατό, όπως είπε σε τηλεοπτική της συνέντευξη, δεν μπορούσε να πιστέψει ότι πράγματι θα βρεθεί στο πλευρό του.
Μιλώντας για τη συνεργασία της με τον βραβευμένο με Όσκαρ ηθοποιό, η Έλενα Τοπαλίδου είπε στην κάμερα της εκπομπής Breakfast@Star, την Τρίτη 6 Ιανουαρίου: «Γίνανε τα γυρίσματα το καλοκαίρι. Παίζει ο Νίκολας Κέιτζ. Και εγώ δυσκολεύτηκα πάρα πολύ να καταλάβω τελικά ότι παίζει ο Νίκολας Κέιτζ, μέχρι που τον συνάντησα και πάλι δεν το πίστευα. Είναι συμπαθέστατος. Είναι πολύ γοητευτικός. Είναι αυτός που ξέρουμε».
Η ηθοποιός και χορεύτρια θυμήθηκε πως στην πρώτη τους συνάντηση, εκείνος της έκανε ενθαρρυντικά «σήματα», αλλά η ίδια αρχικά πίστεψε ότι επρόκειτο για κάποιον άλλον. «Εγώ έκανα τον σατανά στην ταινία και εκείνος τον Ιωσήφ. Είναι η ιστορία του Ιησού με έναν άλλο τρόπο. Και μάλιστα την πρώτη φορά που κάναμε κάτι μαζί, μου έκανε σήματα από μακριά ότι “τι ωραία τα κάνεις” και ξέρω γω. Και εγώ νόμιζα ότι δεν ήταν αυτός. Ότι ήταν ένας άλλος πάλι, ντουμπλέρ. Έκανα casting για να πάρω τον ρόλο στην ταινία», συμπλήρωσε.
