Η Σελίν Ντιόν μιμήθηκε τους Metallica και αποκάλυψε ποιο τραγούδι της Ριάνα «έπρεπε να ήταν δικό της»

playlist της και ειδικότερα τα

Ντιόν

Το κλίμα έγινε ακόμη πιο ανάλαφρο, όταν η Ντιόν πέρασε σε πιο ροκ επιλογές και στάθηκε στο «Until It Sleeps» των Metallica. Τότε, έκανε και μία οικογενειακή αναφορά, εξηγώντας ότι «

», πριν προχωρήσει σε μια μίμηση του συγκροτήματος.