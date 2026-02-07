Η Σελίν Ντιόν μιμήθηκε τους Metallica και αποκάλυψε ποιο τραγούδι της Ριάνα «έπρεπε να ήταν δικό της»
Η Σελίν Ντιόν μιμήθηκε τους Metallica και αποκάλυψε ποιο τραγούδι της Ριάνα «έπρεπε να ήταν δικό της»
Η ερμηνεύτρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μερικά από τα τραγούδια που ακούει αυτή την περίοδο
Σε ένα χιουμοριστικό βίντεο στο Instagram, η Σελίν Ντιόν εμφανίστηκε να μιμείται τους Metallica, ενώ αποκάλυψε ποιο τραγούδι της Ριάνα «θα έπρεπε να ήταν δικό της».
Την Παρασκευή 6 Φεβρουάριου, η τραγουδίστρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μερικά από τα κομμάτια που περιλαμβάνει η playlist της και ειδικότερα τα τραγούδια που ακούει αυτή την περίοδο. «Συχνά με ρωτούν τι ακούω τελευταία, οπότε εδώ είναι μερικά τραγούδια από την playlist μου. Διαφορετικές διαθέσεις, διαφορετικές στιγμές, αλλά όλα όσα αγαπώ. Πείτε μου, τι υπάρχει στη δική σας playlist;» σημείωσε στη λεζάντα της ανάρτησής της.
Στο βίντεο, η Καναδή σταρ εξήγησε ότι έδειξε ένα μόνο μέρος των ακουσμάτων της, καθώς όπως είπε, «υπάρχουν πάρα πολλοί καλλιτέχνες, πάρα πολλά τραγούδια που αγαπάω τόσο πολύ». Η Ντιόν ξεκίνησε από το «Love on the Brain» της Ριάνα, δηλώνοντας πως το κομμάτι «θα έπρεπε να ήταν δικό μου» και πρόσθεσε με χιούμορ: «Το λέω απλώς. Εκείνη έκανε εξαιρετική δουλειά, αγαπάω πολύ τη Ριάνα, αλλά θα έπρεπε να ήταν δικό μου».
Το κλίμα έγινε ακόμη πιο ανάλαφρο, όταν η Ντιόν πέρασε σε πιο ροκ επιλογές και στάθηκε στο «Until It Sleeps» των Metallica. Τότε, έκανε και μία οικογενειακή αναφορά, εξηγώντας ότι «ένα από τα αγαπημένα συγκροτήματα του γιου μου, Έντι, είναι οι Metallica. Θέλω να τραγουδήσω ένα τραγούδι των Metallica τώρα», πριν προχωρήσει σε μια μίμηση του συγκροτήματος.
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, η Σελίν Ντιόν ανέφερε ότι στην playlist της υπάρχουν τα τραγούδια «You Say» της Λόρεν Ντέιγκλ και «Before I Go» του Γκάι Σεμπάστιαν, με την ίδια να σχολιάζει: «Γκάι Σεμπάστιαν, γράφεις τραγούδια και για άλλους ανθρώπους;».
Στο ίδιο βίντεο έκανε επίσης αναφορά στο «You’re Beautiful» του Τζέιμς Μπλαντ και στο «Stop This Flame» της Σελέστ, προτείνοντας να «κάνουμε κάτι» μαζί τους «σύντομα».
Την Παρασκευή 6 Φεβρουάριου, η τραγουδίστρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μερικά από τα κομμάτια που περιλαμβάνει η playlist της και ειδικότερα τα τραγούδια που ακούει αυτή την περίοδο. «Συχνά με ρωτούν τι ακούω τελευταία, οπότε εδώ είναι μερικά τραγούδια από την playlist μου. Διαφορετικές διαθέσεις, διαφορετικές στιγμές, αλλά όλα όσα αγαπώ. Πείτε μου, τι υπάρχει στη δική σας playlist;» σημείωσε στη λεζάντα της ανάρτησής της.
Στο βίντεο, η Καναδή σταρ εξήγησε ότι έδειξε ένα μόνο μέρος των ακουσμάτων της, καθώς όπως είπε, «υπάρχουν πάρα πολλοί καλλιτέχνες, πάρα πολλά τραγούδια που αγαπάω τόσο πολύ». Η Ντιόν ξεκίνησε από το «Love on the Brain» της Ριάνα, δηλώνοντας πως το κομμάτι «θα έπρεπε να ήταν δικό μου» και πρόσθεσε με χιούμορ: «Το λέω απλώς. Εκείνη έκανε εξαιρετική δουλειά, αγαπάω πολύ τη Ριάνα, αλλά θα έπρεπε να ήταν δικό μου».
Το κλίμα έγινε ακόμη πιο ανάλαφρο, όταν η Ντιόν πέρασε σε πιο ροκ επιλογές και στάθηκε στο «Until It Sleeps» των Metallica. Τότε, έκανε και μία οικογενειακή αναφορά, εξηγώντας ότι «ένα από τα αγαπημένα συγκροτήματα του γιου μου, Έντι, είναι οι Metallica. Θέλω να τραγουδήσω ένα τραγούδι των Metallica τώρα», πριν προχωρήσει σε μια μίμηση του συγκροτήματος.
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, η Σελίν Ντιόν ανέφερε ότι στην playlist της υπάρχουν τα τραγούδια «You Say» της Λόρεν Ντέιγκλ και «Before I Go» του Γκάι Σεμπάστιαν, με την ίδια να σχολιάζει: «Γκάι Σεμπάστιαν, γράφεις τραγούδια και για άλλους ανθρώπους;».
Στο ίδιο βίντεο έκανε επίσης αναφορά στο «You’re Beautiful» του Τζέιμς Μπλαντ και στο «Stop This Flame» της Σελέστ, προτείνοντας να «κάνουμε κάτι» μαζί τους «σύντομα».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα