Οι ευχές της Σελίν Ντιόν για τη νέα χρόνια: Ευχαριστώ που με κρατάτε στην καρδιά σας
Η τραγουδίστρια έστειλε ευχές στους θαυμαστές της λίγο πριν από την αλλαγή της χρόνιας
Λίγο πριν από την αλλαγή του χρόνου, η Σελίν Ντιόν απηύθυνε ευχές στους θαυμαστές της, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της για τη διαχρονική στήριξη και αγάπη που λαμβάνει όλα αυτά τα χρόνια.
Μέσα από ένα βίντεο που δημοσίευσε η τραγουδίστρια την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ευχήθηκε για το νέο έτος να φέρει «υγεία, ευτυχία και γαλήνη», καθώς και δύναμη στις δυσκολίες στιγμές.
Πιο αναλυτικά, στο βίντεο η Ντιόν ακούγεται να λέει: «Καθώς θα υποδεχτούμε το νέο έτος, θέλω να αφιερώσω μια στιγμή για να σας στείλω όλη μου την αγάπη. Εύχομαι αυτή η χρονιά να σας φέρει υγεία, ευτυχία και γαλήνη στην καρδιά σας. Να βρίσκετε χαμόγελα στα μικρά πράγματα, δύναμη στις δύσκολες στιγμές και χαρά στις αναμνήσεις που θα δημιουργήσετε με όσους αγαπάτε. Σας ευχαριστώ που με κρατάτε στην καρδιά σας, κι εσείς είστε πάντα στη δική μου. Από την οικογένειά μου στη δική σας, θέλω απλώς να σας ευχηθώ καλή χρονιά».
Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η τραγουδίστρια σημείωσε: «Μακάρι το 2026 να φέρει ειρήνη στην καρδιά σας, φως στον δρόμο σας και χώρο για όνειρα. Καλή Χρονιά, από εμένα σε εσάς. Σελίν».
Δείτε το βίντεο
