Με τη Hellenic Seaways και τα σύγχρονα Aero Highspeed βρίσκονται ακόμη πιο κοντά από όσο πιστεύουμε
Θρυλικές παρουσίες στην πρεμιέρα του Μουντιάλ 2026: Καφού, Μπάτζιο, Ροναλντίνιο, Πουγιόλ και Ρομπέρτο Κάρλος στο Αζτέκα, βίντεο
Θρυλικές παρουσίες στην πρεμιέρα του Μουντιάλ 2026: Καφού, Μπάτζιο, Ροναλντίνιο, Πουγιόλ και Ρομπέρτο Κάρλος στο Αζτέκα, βίντεο
Μεγάλες μορφές της διοργάνωσης βλέπουν το Μεξικό - Νότια Αφρική
Θρύλοι του παγκόσμιου ποδοσφαίρου και φυσικά του Μουντιάλ είναι στις εξέδρες του Αζτέκα και παρακολουθούν την πρεμιέρα ανάμεσα στο Μεξικό και τη Νότια Αφρική.
Οι κάμερες εντόπισαν τους Βραζιλιάνους Καφού, Ροναλντίνιο, Ρομπέρτο Κάρλος, οι Ισπανοί Πουγιόλ, Νταβίντ Σίλβα, ο Ιταλός Ρομπέρτο Μπάτζιο και ο συμπατριώτης του διάσημος διαιτητής Πιερλουίτζι Κολίνα.
Οι κάμερες εντόπισαν τους Βραζιλιάνους Καφού, Ροναλντίνιο, Ρομπέρτο Κάρλος, οι Ισπανοί Πουγιόλ, Νταβίντ Σίλβα, ο Ιταλός Ρομπέρτο Μπάτζιο και ο συμπατριώτης του διάσημος διαιτητής Πιερλουίτζι Κολίνα.
Ronaldinho presente para el partido inaugural de la Copa del Mundo.🤩🌍🏆— Deportes TVC (@DeportesTVC) June 11, 2026
🔵Vive cada momento del mundial y mantente al día con toda la cobertura en: https://t.co/7hYRJYEGTF pic.twitter.com/TbUDPAtGta
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα