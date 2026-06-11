Θρυλικές παρουσίες στην πρεμιέρα του Μουντιάλ 2026: Καφού, Μπάτζιο, Ροναλντίνιο, Πουγιόλ και Ρομπέρτο Κάρλος στο Αζτέκα, βίντεο
SPORTS
Μουντιάλ 2026 Παγκόσμιο Κύπελλο Ρομπέρτο Κάρλος Ρομπέρτο Μπάτζιο Καφού

Θρυλικές παρουσίες στην πρεμιέρα του Μουντιάλ 2026: Καφού, Μπάτζιο, Ροναλντίνιο, Πουγιόλ και Ρομπέρτο Κάρλος στο Αζτέκα, βίντεο

Μεγάλες μορφές της διοργάνωσης βλέπουν το Μεξικό - Νότια Αφρική

Θρυλικές παρουσίες στην πρεμιέρα του Μουντιάλ 2026: Καφού, Μπάτζιο, Ροναλντίνιο, Πουγιόλ και Ρομπέρτο Κάρλος στο Αζτέκα, βίντεο
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Θρύλοι του παγκόσμιου ποδοσφαίρου και φυσικά του Μουντιάλ είναι στις εξέδρες του Αζτέκα και παρακολουθούν την πρεμιέρα ανάμεσα στο Μεξικό και τη Νότια Αφρική. 

Οι κάμερες εντόπισαν τους Βραζιλιάνους Καφού, Ροναλντίνιο, Ρομπέρτο Κάρλος, οι Ισπανοί Πουγιόλ, Νταβίντ Σίλβα, ο Ιταλός Ρομπέρτο Μπάτζιο και ο συμπατριώτης του διάσημος διαιτητής Πιερλουίτζι Κολίνα. 



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