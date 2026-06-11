Ράλι στη Wall Street έφερε η προοπτική ειρήνης στη Μέση Ανατολή, άλμα 900 μονάδων για τον Dow

Θεαματική ανάκαμψη για τους δείκτες μετά την ακύρωση επιθέσεων κατά του Ιράν, την προοπτική επίτευξης συμφωνίας με τις ΗΠΑ και την αποκλιμάκωση του πετρελαίου - Ισχυρό αγοραστικό ενδιαφέρον για τον τεχνολογικό κλάδο ενόψει και της αυριανής ιστορικής εισαγωγής της SpaceX