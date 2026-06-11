Ράλι στη Wall Street έφερε η προοπτική ειρήνης στη Μέση Ανατολή, άλμα 900 μονάδων για τον Dow
Ράλι στη Wall Street έφερε η προοπτική ειρήνης στη Μέση Ανατολή, άλμα 900 μονάδων για τον Dow
Θεαματική ανάκαμψη για τους δείκτες μετά την ακύρωση επιθέσεων κατά του Ιράν, την προοπτική επίτευξης συμφωνίας με τις ΗΠΑ και την αποκλιμάκωση του πετρελαίου - Ισχυρό αγοραστικό ενδιαφέρον για τον τεχνολογικό κλάδο ενόψει και της αυριανής ιστορικής εισαγωγής της SpaceX
Από τα χαμηλά στα ψηλά βρέθηκε και πάλι η Wall Street στη συνεδρίαση της Πέμπτης, καθώς η αναγγελία Τραμπ για συμφωνία με το Ιράν «έσβησε» σε μεγάλο βαθμό τις απώλειες των προηγούμενων ημερών φέρνοντας ισχυρά κέρδη στους δείκτες. Μάλιστα, ισχυρό ήταν το αγοραστικό ενδιαφέρον για τις τεχνολογικές μετοχές που είχαν υποστεί και τη μεγαλύτερη ζημιά από το προηγούμενο sell-off.
Στο ταμπλό, ο Dow Jones εκτινάχθηκε κατά 929 μονάδες ή 1,86% με αποτέλεσμα να επανέλθει δυναμικά πάνω από το ορόσημο των 50.000 μονάδων, στις 50.848. Ο S&P 500 κατέγραψε σημαντική άνοδο 1,75% στις 7.394 μονάδες και ο Nasdaq έκανε άλμα ύψους 2,54% αγγίζοντας τις 25.809 μονάδες.
Στην αγορά ομολόγων, οι αποδόσεις έχασαν έδαφος με το 10ετές να πέφτει περίπου εννέα μονάδες στο 4,44% και το 2ετές να προσγειώνεται στο 4,04%.
«Ως Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ακύρωσα τις προγραμματισμένες επιθέσεις και βομβαρδισμούς κατά του Ιράν απόψε», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social. Επεσήμανε δε, ότι οι συζητήσεις έχουν φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο της ιρανικής ηγεσίας και ότι ο «τόπος και η ώρα της υπογραφής» θα ανακοινωθούν σύντομα, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.
Παρά το γεγονός ότι η Τεχεράνη δεν επιβεβαίωσε την επίτευξη συμφωνίας, η δήλωση Τραμπ ήταν αρκετή για να αλλάξει το κλίμα στην αγορά που νωρίτερα ήταν αρκετά συγκρατημένο δεδομένης της επανάληψης των στρατιωτικών χτυπημάτων που είχαν δημιουργήσει ερωτηματικά για τη διατήρηση της εκεχειρίας.
Είναι χαρακτηριστικό πως και οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν άμεσα μετά την ανάρτηση Τραμπ. Τα συμβόλαια Brent για τον Αύγουστο έκλεισαν περίπου 3% χαμηλότερα στα 90,38 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό WTI υποχώρησε στα 87,71 δολάρια το βαρέλι. Ωστόσο στις μετα-συνεδριακές συναλλαγές οι τιμές συνέχισαν να κατρακυλούν κοντά στο 5%!
Σύμφωνα με την Ulrike Hoffmann-Burchardi της UBS, «αν και η διαδρομή προς την επίλυση πιθανότατα θα είναι ανισόρροπη, η βασική εκτίμηση είναι ότι η διπλωματία τελικά θα επικρατήσει, επιτρέποντας στους επενδυτές να επαναπροσδιορίσουν την προσοχή τους στα ανθεκτικά οικονομικά θεμελιώδη και στην ισχυρή ανάπτυξη κερδών σε ΗΠΑ και Ευρώπη».
Οι επενδυτές εστίασαν επίσης στις ανακοινώσεις πληθωρισμού των ΗΠΑ: ο δείκτης τιμών παραγωγού (PPI) αυξήθηκε 1,1% μηνιαίως τον Μάιο, υπερβαίνοντας τις εκτιμήσεις, ενώ ο δομικός δείκτης αυξήθηκε πιο ήπια (0,4% Μ/Μ).
Τα στοιχεία αυτά, σε συνδυασμό με τη τελευταία μέτρηση του δείκτη λιανικής, ενίσχυσαν τις προσδοκίες ότι η Federal Reserve δεν θα χρειαστεί να προχωρήσει άμεσα σε αλλαγή νομισματικής πολιτικής, παρά το γεγονός ότι η αγορά θεωρεί σίγουρη μια αύξηση επιτοκίων μέχρι τα τέλη της χρονιάς.
Θυμίζουμε δε, πως σήμερα και η ΕΚΤ προχώρησε στην πρώτη αύξηση επιτοκίων μετά από περίπου τρία χρόνια!
Σε επίπεδο μετοχών, οι τεχνολογικές μετοχές πρωταγωνίστησαν και πάλι, αν και αυτή τη φορά οδηγώντας το ράλι. Ειδικά ο δείκτης μετοχών των εταιρειών ημιαγωγών ανέβηκε πάνω από 8% με τις Micron Technology, Nvidia και Intel να ξεχωρίζουν.
Εξαίρεση στην ανοδική πορεία του κλάδου αποτέλεσε η Oracle, που υποχώρησε πάνω από 9% μετά την ανακοίνωση ότι οι κεφαλαιουχικές δαπάνες της για το 2027 θα φτάσουν τα 95 δισ. δολάρια, πολύ υψηλότερα από τις προβλέψεις της αγοράς.
Ο κλάδος των Big Tech εστιάζει, εξάλλου, και στην πολυαναμενόμενη αυριανή έναρξη διαπραγμάτευσης της SpaceX, μετά το ιστορικό IPO της εταιρείας του Έλον Μασκ που συγκέντρωσε 1,75 τρισεκατομμύρια δολάρια, αποτελώντας τη μεγαλύτερη δημόσια εγγραφή στην ιστορία των αγορών διεθνώς. .
Τουλάχιστον 20% των διαθέσιμων μετοχών προορίζονται για λιανικούς επενδυτές, οι οποίοι ήδη υπέβαλαν παραγγελίες άνω των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Μάλιστα, οι αναλυτές βλέπουν την προσφορά ως βασικό τεστ για τη ζήτηση σε εταιρείες υψηλής τεχνολογίας, με μεγάλες προσδοκίες για τις αποδόσεις και τη δυναμική της αγοράς.
Σημειωτέον, εξάλλου, ότι η χρηματοδότηση προς τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης δεν περιορίζεται μόνο στην SpaceX. Τέσσερις μέγκα εταιρείες του κλάδου, η SpaceX, η Anthropic, η OpenAI και η Alphabet, αναζητούν συνολικά περίπου 380 δισεκατομμύρια δολάρια στις δημόσιες αγορές.
Παράλληλα, ιδιωτικές και εισηγμένες εταιρείες συγκεντρώνουν ιστορικά ποσά κεφαλαίου για να αξιοποιήσουν το ρεύμα της ΤΝ. Η OpenAI πρόσφατα άντλησε 122 δισ. δολάρια, υπό την ηγεσία της Nvidia και της Amazon, ενώ και η Anthropic ολοκλήρωσε χρηματοδότηση ύψους 65 δισ. δολαρίων, αυξάνοντας την αποτίμησή της σε 965 δισ. δολάρια.
newmoney.gr
Στο ταμπλό, ο Dow Jones εκτινάχθηκε κατά 929 μονάδες ή 1,86% με αποτέλεσμα να επανέλθει δυναμικά πάνω από το ορόσημο των 50.000 μονάδων, στις 50.848. Ο S&P 500 κατέγραψε σημαντική άνοδο 1,75% στις 7.394 μονάδες και ο Nasdaq έκανε άλμα ύψους 2,54% αγγίζοντας τις 25.809 μονάδες.
Στην αγορά ομολόγων, οι αποδόσεις έχασαν έδαφος με το 10ετές να πέφτει περίπου εννέα μονάδες στο 4,44% και το 2ετές να προσγειώνεται στο 4,04%.
«Ως Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ακύρωσα τις προγραμματισμένες επιθέσεις και βομβαρδισμούς κατά του Ιράν απόψε», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social. Επεσήμανε δε, ότι οι συζητήσεις έχουν φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο της ιρανικής ηγεσίας και ότι ο «τόπος και η ώρα της υπογραφής» θα ανακοινωθούν σύντομα, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.
Παρά το γεγονός ότι η Τεχεράνη δεν επιβεβαίωσε την επίτευξη συμφωνίας, η δήλωση Τραμπ ήταν αρκετή για να αλλάξει το κλίμα στην αγορά που νωρίτερα ήταν αρκετά συγκρατημένο δεδομένης της επανάληψης των στρατιωτικών χτυπημάτων που είχαν δημιουργήσει ερωτηματικά για τη διατήρηση της εκεχειρίας.
Είναι χαρακτηριστικό πως και οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν άμεσα μετά την ανάρτηση Τραμπ. Τα συμβόλαια Brent για τον Αύγουστο έκλεισαν περίπου 3% χαμηλότερα στα 90,38 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό WTI υποχώρησε στα 87,71 δολάρια το βαρέλι. Ωστόσο στις μετα-συνεδριακές συναλλαγές οι τιμές συνέχισαν να κατρακυλούν κοντά στο 5%!
Σύμφωνα με την Ulrike Hoffmann-Burchardi της UBS, «αν και η διαδρομή προς την επίλυση πιθανότατα θα είναι ανισόρροπη, η βασική εκτίμηση είναι ότι η διπλωματία τελικά θα επικρατήσει, επιτρέποντας στους επενδυτές να επαναπροσδιορίσουν την προσοχή τους στα ανθεκτικά οικονομικά θεμελιώδη και στην ισχυρή ανάπτυξη κερδών σε ΗΠΑ και Ευρώπη».
Οι επενδυτές εστίασαν επίσης στις ανακοινώσεις πληθωρισμού των ΗΠΑ: ο δείκτης τιμών παραγωγού (PPI) αυξήθηκε 1,1% μηνιαίως τον Μάιο, υπερβαίνοντας τις εκτιμήσεις, ενώ ο δομικός δείκτης αυξήθηκε πιο ήπια (0,4% Μ/Μ).
Τα στοιχεία αυτά, σε συνδυασμό με τη τελευταία μέτρηση του δείκτη λιανικής, ενίσχυσαν τις προσδοκίες ότι η Federal Reserve δεν θα χρειαστεί να προχωρήσει άμεσα σε αλλαγή νομισματικής πολιτικής, παρά το γεγονός ότι η αγορά θεωρεί σίγουρη μια αύξηση επιτοκίων μέχρι τα τέλη της χρονιάς.
Θυμίζουμε δε, πως σήμερα και η ΕΚΤ προχώρησε στην πρώτη αύξηση επιτοκίων μετά από περίπου τρία χρόνια!
Σε επίπεδο μετοχών, οι τεχνολογικές μετοχές πρωταγωνίστησαν και πάλι, αν και αυτή τη φορά οδηγώντας το ράλι. Ειδικά ο δείκτης μετοχών των εταιρειών ημιαγωγών ανέβηκε πάνω από 8% με τις Micron Technology, Nvidia και Intel να ξεχωρίζουν.
Εξαίρεση στην ανοδική πορεία του κλάδου αποτέλεσε η Oracle, που υποχώρησε πάνω από 9% μετά την ανακοίνωση ότι οι κεφαλαιουχικές δαπάνες της για το 2027 θα φτάσουν τα 95 δισ. δολάρια, πολύ υψηλότερα από τις προβλέψεις της αγοράς.
Ο κλάδος των Big Tech εστιάζει, εξάλλου, και στην πολυαναμενόμενη αυριανή έναρξη διαπραγμάτευσης της SpaceX, μετά το ιστορικό IPO της εταιρείας του Έλον Μασκ που συγκέντρωσε 1,75 τρισεκατομμύρια δολάρια, αποτελώντας τη μεγαλύτερη δημόσια εγγραφή στην ιστορία των αγορών διεθνώς. .
Τουλάχιστον 20% των διαθέσιμων μετοχών προορίζονται για λιανικούς επενδυτές, οι οποίοι ήδη υπέβαλαν παραγγελίες άνω των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Μάλιστα, οι αναλυτές βλέπουν την προσφορά ως βασικό τεστ για τη ζήτηση σε εταιρείες υψηλής τεχνολογίας, με μεγάλες προσδοκίες για τις αποδόσεις και τη δυναμική της αγοράς.
Σημειωτέον, εξάλλου, ότι η χρηματοδότηση προς τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης δεν περιορίζεται μόνο στην SpaceX. Τέσσερις μέγκα εταιρείες του κλάδου, η SpaceX, η Anthropic, η OpenAI και η Alphabet, αναζητούν συνολικά περίπου 380 δισεκατομμύρια δολάρια στις δημόσιες αγορές.
Παράλληλα, ιδιωτικές και εισηγμένες εταιρείες συγκεντρώνουν ιστορικά ποσά κεφαλαίου για να αξιοποιήσουν το ρεύμα της ΤΝ. Η OpenAI πρόσφατα άντλησε 122 δισ. δολάρια, υπό την ηγεσία της Nvidia και της Amazon, ενώ και η Anthropic ολοκλήρωσε χρηματοδότηση ύψους 65 δισ. δολαρίων, αυξάνοντας την αποτίμησή της σε 965 δισ. δολάρια.
newmoney.gr
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