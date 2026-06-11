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Μουντιάλ 2026: Ο Μεξικανός Κινιόνες πέτυχε το πρώτο γκολ του τουρνουά, βίντεο
Μουντιάλ 2026: Ο Μεξικανός Κινιόνες πέτυχε το πρώτο γκολ του τουρνουά, βίντεο
Ο Μεξικανός επιθετικός σκόραρε στο 9' στο παιχνίδι με τη Νότια Αφρική στο Αζτέκα
Ο Ζουλιάν Κινιόνες πέτυχε το πρώτο γκολ του Μουντιάλ 2026.
Ο 29χρονος Μεξικανός που βγάζει το ψωμί του στη Σαουδική Αραβία σκόραρε στο ντεμπούτο του σε Παγκόσμιο Κύπελλο και μάλιστα στην πατρίδα του.
Βρήκε δίχτυα στο 9΄του παιχνιδιού του Μεξικού με τη Νότια Αφρική στο Αζτέκα και έγραψε ιστορία! Ο Κινιόνες έπαιξε με την εθνική Κολομβίας στις U-20 και U-21 αλλά στους άνδρες έχει συμμετοχές μόνο με το Μεξικό.
Ο 29χρονος Μεξικανός που βγάζει το ψωμί του στη Σαουδική Αραβία σκόραρε στο ντεμπούτο του σε Παγκόσμιο Κύπελλο και μάλιστα στην πατρίδα του.
Βρήκε δίχτυα στο 9΄του παιχνιδιού του Μεξικού με τη Νότια Αφρική στο Αζτέκα και έγραψε ιστορία! Ο Κινιόνες έπαιξε με την εθνική Κολομβίας στις U-20 και U-21 αλλά στους άνδρες έχει συμμετοχές μόνο με το Μεξικό.
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