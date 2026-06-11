Μουντιάλ 2026: Ο Μεξικανός Κινιόνες πέτυχε το πρώτο γκολ του τουρνουά, βίντεο
SPORTS
Μουντιάλ 2026 Ζουλιάν Κινιόνες Εθνική Μεξικό

Μουντιάλ 2026: Ο Μεξικανός Κινιόνες πέτυχε το πρώτο γκολ του τουρνουά, βίντεο

Ο Μεξικανός επιθετικός σκόραρε στο 9' στο παιχνίδι με τη Νότια Αφρική στο Αζτέκα

Μουντιάλ 2026: Ο Μεξικανός Κινιόνες πέτυχε το πρώτο γκολ του τουρνουά, βίντεο
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ο Ζουλιάν Κινιόνες πέτυχε το πρώτο γκολ του Μουντιάλ 2026. 

Ο 29χρονος Μεξικανός που βγάζει το ψωμί του στη Σαουδική Αραβία σκόραρε στο ντεμπούτο του σε Παγκόσμιο Κύπελλο και μάλιστα στην πατρίδα του. 

Βρήκε δίχτυα στο 9΄του παιχνιδιού του Μεξικού με τη Νότια Αφρική στο Αζτέκα και έγραψε ιστορία! Ο Κινιόνες έπαιξε με την εθνική Κολομβίας στις U-20 και U-21 αλλά στους άνδρες έχει συμμετοχές μόνο με το Μεξικό. 
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Τo The Mall Athens σε ρυθμό FIFA World Cup!

Ποδοσφαιρικά vibes, ατόφια αθλητική διασκέδαση, διαγωνισμοί και δώρα περιμένουν τους επισκέπτες στο The Mall Athens, το μεγαλύτερο εμπορικό και ψυχαγωγικό κέντρο στην Ελλάδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης