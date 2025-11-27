Σελίν Ντιόν: Είμαι ευγνώμων για την οικογένειά μου, δήλωσε η τραγουδίστρια στα social media
Σελίν Ντιόν: Είμαι ευγνώμων για την οικογένειά μου, δήλωσε η τραγουδίστρια στα social media
Η τραγουδίστρια δημοσίευσε ένα βίντεο για την Ημέρα των Ευχαριστιών εν μέσω της μάχης της με το Σύνδρομο Δυσκίνητου Ανθρώπου
Ένα μήνυμα ευγνωμοσύνης για την οικογένειά της μοιράστηκε η Σελίν Ντιόν με αφορμή την Ημέρα των Ευχαριστιών, δημοσιεύοντας ένα βίντεο στα social media, εν μέσω της μάχης της με το Σύνδρομο Δυσκίνητου Ανθρώπου.
Την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, η τραγουδίστρια εμφανίστηκε χαμογελαστή, απευθύνοντας ένα αισιόδοξο μήνυμα μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Instagram.
Πιο συγκεκριμένα, μιλώντας στην κάμερα, ανέφερε: «Αγαπητοί φίλοι. Σήμερα είναι μια υπέροχη υπενθύμιση να επιβραδύνουμε, να πάρουμε μια βαθιά ανάσα και να πούμε ευχαριστώ. Υπάρχει κάτι τόσο δυνατό στο να βρίσκεσαι μαζί με τους ανθρώπους που αγαπάς, είτε γύρω από ένα πλούσιο τραπέζι, είτε στο τηλέφωνο, είτε απλώς να είναι μέσα στην καρδιά σου. Είμαι τόσο ευγνώμων για την οικογένειά μου και για τις στιγμές που μοιραζόμαστε και σημαίνουν τα πάντα για μένα. Εύχομαι η Ημέρα των Ευχαριστιών να είναι γεμάτη χαρά, ειρήνη και ευγνωμοσύνη. Ακόμη και για τα μικρά πράγματα. Χαρούμενη Ημέρα των Ευχαριστιών από εμένα και την οικογένειά μου, σε σάς και στους δικούς σας».
Δείτε το βίντεο
Στη λεζάντα της ανάρτησή της η Σελίν Ντιόν πρόσθεσε: «Εύχομαι σε όλους μια όμορφη και γαλήνια Ημέρα των Ευχαριστιών. Η συγκεκριμένη ημέρα να είναι γεμάτη αγάπη, ευγνωμοσύνη και πολύτιμες στιγμές με τους ανθρώπους που σημαίνουν τα πάντα για εσάς».
Η Σελίν Ντιόν αποκάλυψε τον Δεκέμβριο του 2022, ότι έχει το Σύνδρομο του Δυσκίνητου Ανθρώπου, μία σπάνια αυτοάνοση νευρολογική διαταραχή. Όπως εκμυστηρεύτηκε, πάλευε κρυφά με την πάθηση για σχεδόν δύο δεκαετίες, προτού αποφασίσει να μιλήσει δημόσια γι' αυτήν. Κατά τη διάρκεια παλαιότερης συνέντευξής της, η Ντιόν περιέγραψε λεπτομερώς τον πόνο που ένιωθε, κρύβοντας την πάθησή της από τους θαυμαστές της.
Η Ντιόν είχε πει τότε, ότι το να το κρατάει κρυφό από «τους ανθρώπους που την έφτασαν εκεί που ήταν, ήταν ένα τεράστιο βάρος», εξηγώντας ότι ένιωθε σαν να έπρεπε να συμπεριφέρεται σαν «ήρωας ενώ κατά βάθος ένιωθε ότι το σώμα της την εγκατέλειπε». Επίσης, είχε δηλώσει ότι όταν άρχισε να συνειδητοποιεί ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, δεν «αφιέρωσε χρόνο» για να αντιληφθεί τι συνέβαινε.
Ειδήσεις σήμερα:
Πώς φτάσαμε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη λειψυδρία σε Λέρο, Πάτμο και Αττική - Το πλάνο δράσης μετά την έκθεση του ΕΜΠ
Τροχαίο δυστύχημα στο Κερατσίνι - Μία νεκρή από ανατροπή φορτηγού
Αφγανός ο δράστης που πυροβόλησε και τραυμάτισε δύο μέλη της Εθνοφρουράς κοντά στον Λευκό Οίκο - Δείτε βίντεο από τη στιγμή της σύλληψής του
Την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, η τραγουδίστρια εμφανίστηκε χαμογελαστή, απευθύνοντας ένα αισιόδοξο μήνυμα μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Instagram.
Πιο συγκεκριμένα, μιλώντας στην κάμερα, ανέφερε: «Αγαπητοί φίλοι. Σήμερα είναι μια υπέροχη υπενθύμιση να επιβραδύνουμε, να πάρουμε μια βαθιά ανάσα και να πούμε ευχαριστώ. Υπάρχει κάτι τόσο δυνατό στο να βρίσκεσαι μαζί με τους ανθρώπους που αγαπάς, είτε γύρω από ένα πλούσιο τραπέζι, είτε στο τηλέφωνο, είτε απλώς να είναι μέσα στην καρδιά σου. Είμαι τόσο ευγνώμων για την οικογένειά μου και για τις στιγμές που μοιραζόμαστε και σημαίνουν τα πάντα για μένα. Εύχομαι η Ημέρα των Ευχαριστιών να είναι γεμάτη χαρά, ειρήνη και ευγνωμοσύνη. Ακόμη και για τα μικρά πράγματα. Χαρούμενη Ημέρα των Ευχαριστιών από εμένα και την οικογένειά μου, σε σάς και στους δικούς σας».
Δείτε το βίντεο
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Στη λεζάντα της ανάρτησή της η Σελίν Ντιόν πρόσθεσε: «Εύχομαι σε όλους μια όμορφη και γαλήνια Ημέρα των Ευχαριστιών. Η συγκεκριμένη ημέρα να είναι γεμάτη αγάπη, ευγνωμοσύνη και πολύτιμες στιγμές με τους ανθρώπους που σημαίνουν τα πάντα για εσάς».
Η Σελίν Ντιόν αποκάλυψε τον Δεκέμβριο του 2022, ότι έχει το Σύνδρομο του Δυσκίνητου Ανθρώπου, μία σπάνια αυτοάνοση νευρολογική διαταραχή. Όπως εκμυστηρεύτηκε, πάλευε κρυφά με την πάθηση για σχεδόν δύο δεκαετίες, προτού αποφασίσει να μιλήσει δημόσια γι' αυτήν. Κατά τη διάρκεια παλαιότερης συνέντευξής της, η Ντιόν περιέγραψε λεπτομερώς τον πόνο που ένιωθε, κρύβοντας την πάθησή της από τους θαυμαστές της.
Η Ντιόν είχε πει τότε, ότι το να το κρατάει κρυφό από «τους ανθρώπους που την έφτασαν εκεί που ήταν, ήταν ένα τεράστιο βάρος», εξηγώντας ότι ένιωθε σαν να έπρεπε να συμπεριφέρεται σαν «ήρωας ενώ κατά βάθος ένιωθε ότι το σώμα της την εγκατέλειπε». Επίσης, είχε δηλώσει ότι όταν άρχισε να συνειδητοποιεί ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, δεν «αφιέρωσε χρόνο» για να αντιληφθεί τι συνέβαινε.
Ειδήσεις σήμερα:
Πώς φτάσαμε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη λειψυδρία σε Λέρο, Πάτμο και Αττική - Το πλάνο δράσης μετά την έκθεση του ΕΜΠ
Τροχαίο δυστύχημα στο Κερατσίνι - Μία νεκρή από ανατροπή φορτηγού
Αφγανός ο δράστης που πυροβόλησε και τραυμάτισε δύο μέλη της Εθνοφρουράς κοντά στον Λευκό Οίκο - Δείτε βίντεο από τη στιγμή της σύλληψής του
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα