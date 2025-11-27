Σελίν Ντιόν: Είμαι ευγνώμων για την οικογένειά μου, δήλωσε η τραγουδίστρια στα social media





ευγνωμοσύνης για την οικογένειά της μοιράστηκε η Σελίν Ντιόν με αφορμή την Ημέρα των Ευχαριστιών, δημοσιεύοντας ένα βίντεο στα social media, εν μέσω της μάχης της με το Σύνδρομο Δυσκίνητου Ανθρώπου

εμφανίστηκε χαμογελαστή, απευθύνοντας ένα αισιόδοξο μήνυμα μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Instagram.

Ένα μήνυμαΤην Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, η τραγουδίστριαΠιο συγκεκριμένα, μιλώντας στην κάμερα, ανέφερε: «Αγαπητοί φίλοι. Σήμερα είναι μια υπέροχη υπενθύμιση να επιβραδύνουμε, να πάρουμε μια βαθιά ανάσα και να πούμε ευχαριστώ. Υπάρχει κάτι τόσο δυνατό στο να βρίσκεσαι μαζί με τους ανθρώπους που αγαπάς, είτε γύρω από ένα πλούσιο τραπέζι, είτε στο τηλέφωνο, είτε απλώς να είναι μέσα στην καρδιά σου. Είμαι τόσο ευγνώμων για την οικογένειά μου και για τις στιγμές που μοιραζόμαστε και σημαίνουν τα πάντα για μένα. Εύχομαι η Ημέρα των Ευχαριστιών να είναι γεμάτη χαρά, ειρήνη και ευγνωμοσύνη. Ακόμη και για τα μικρά πράγματα. Χαρούμενη Ημέρα των Ευχαριστιών από εμένα και την οικογένειά μου, σε σάς και στους δικούς σας».Στη λεζάντα της ανάρτησή της η Σελίν Ντιόν πρόσθεσε: «Εύχομαι σε όλους μια όμορφη και γαλήνια Ημέρα των Ευχαριστιών. Η συγκεκριμένη ημέρα να είναι γεμάτη αγάπη, ευγνωμοσύνη και πολύτιμες στιγμές με τους ανθρώπους που σημαίνουν τα πάντα για εσάς».Η Σελίν Ντιόν αποκάλυψε τον Δεκέμβριο του 2022, ότι έχει το Σύνδρομο του Δυσκίνητου Ανθρώπου, μία σπάνια αυτοάνοση νευρολογική διαταραχή. Όπως εκμυστηρεύτηκε, πάλευε κρυφά με την πάθηση για σχεδόν δύο δεκαετίες, προτού αποφασίσει να μιλήσει δημόσια γι' αυτήν. Κατά τη διάρκεια παλαιότερης συνέντευξής της, η Ντιόν περιέγραψε λεπτομερώς τον πόνο που ένιωθε, κρύβοντας την πάθησή της από τους θαυμαστές της.Η Ντιόν είχε πει τότε, ότι το να το κρατάει κρυφό από «τους ανθρώπους που την έφτασαν εκεί που ήταν, ήταν ένα τεράστιο βάρος», εξηγώντας ότι ένιωθε σαν να έπρεπε να συμπεριφέρεται σαν «ήρωας ενώ κατά βάθος ένιωθε ότι το σώμα της την εγκατέλειπε». Επίσης, είχε δηλώσει ότι όταν άρχισε να συνειδητοποιεί ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, δεν «αφιέρωσε χρόνο» για να αντιληφθεί τι συνέβαινε.