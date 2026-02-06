Τραϊάνα Ανανία: Είχα δει σε διαλογισμό ότι θα γίνει πανδημία, βλέπω οράματα όταν αρρωσταίνω

«Περνάω καλά όταν είμαι άρρωστη, έχω υλικό όταν αρρωσταίνω, το σώμα αποτοξινώνεται και είναι μια διαδικασία που πρέπει να την περνάει ένα σώμα κάθε τόσο, είναι λυτρωτική» είπε η ηθοποιός