Τραϊάνα Ανανία: Είχα δει σε διαλογισμό ότι θα γίνει πανδημία, βλέπω οράματα όταν αρρωσταίνω
«Περνάω καλά όταν είμαι άρρωστη, έχω υλικό όταν αρρωσταίνω, το σώμα αποτοξινώνεται και είναι μια διαδικασία που πρέπει να την περνάει ένα σώμα κάθε τόσο, είναι λυτρωτική» είπε η ηθοποιός

Στον ισχυρισμό ότι «είδε» ότι θα έρθει η πανδημία του κορωνοϊού ενώ έκανε διαλογισμό, προχώρησε το βράδυ της Πέμπτης η Τραϊάνα Ανανία.

Μιλώντας στον Φάνη Λαμπρόπουλο είπε «είχα δει ότι θα γίνει πανδημία. Το είχα δει σε διαλογισμό μαζί με άλλους. Καταλάβαιναν όλοι ότι θα γίνει γιατί το συζητήσαμε. Οι γονείς μου το ξέρουν και έχουν αρχίσει να εκπαιδεύονται. Παλιά πριν από 10 χρόνια το έβλεπαν τρέλες, τώρα όμως που βγαίνουν με παίρνουν στα σοβαρά»



Όπως είπε, επίσης, «περνάω καλά όταν είμαι άρρωστη, στον πυρετό μου βλέπω πράγματα που δεν βλέπω αλλιώς, όταν είμαι στα 37,5-38 στα δέκατα βλέπω οράματα και διάφορα ωραία και κακά πράγματα έχω υλικό όταν αρρωσταίνω. Καταλαβαίνω, επίσης, ότι το σώμα που αποτοξινώνεται όταν αρρωσταίνω, είναι μια διαδικασία που πρέπει να την περνάει ένα σώμα κάθε τόσο, είναι λυτρωτική και καλή για το σώμα»

Στην ερώτηση, δε, αν θέλει να γίνει η νο1 τραγουδίστρια, η Τραϊάνα Ανανία απάντησε «αφού τραγουδάω, γράφω τραγούδια, είμαι τραγουδοποιός». Ωστόσο υποστήριξε ότι αυτό δεν συμβαίνει γιατί «πολλά views δεν είναι όπως στην πραγματικότητα, πολλά είναι σύστημα, δεν τυγχάνει να έχω διάσημους γονείς, σύντροφο επιχειρηματία νυχτερινού κέντρου ή παραγωγό. Αν δεν σε έχω σύντροφο δεν θα κάνω δουλειά σου, δεν θέλουν απλά να δουλέψουν αλλά να κάνουν και άλλα πράγματα μαζί σου».

«Κι εγώ μιλάω ρώσικα όταν μου λένε περίεργα πράγματα και φεύγω από τις δισκογραφικές και τα νυχτερινά κέντρα, μιλάω ρώσικα όταν μου μιλάνε γαλλικά.

