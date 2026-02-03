Η νέα χρονιά ξεκίνησε με χαρά και ζεστή συντροφιά, καθώς η εθελοντική ομάδα της bwin συναντήθηκε με τους διαμένοντες της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Φωτεινή» και μαζί έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα.
Ο φιναλίστ του τέταρτου κύκλου, Σταυρής Γεωργίου, επέστρεψε στο MasterChef
Ο φιναλίστ του τέταρτου κύκλου, Σταυρής Γεωργίου, επέστρεψε στο MasterChef
Το συναίσθημα είναι πάντα το ίδιο, είπε ο σεφ που ήταν καλεσμένος στο νέο επεισόδιο
Ο Σταυρής Γεωργίου ήταν ο καλεσμένος στο αποψινό επεισόδιο του MasterChef. Ο φιναλίστ στον τελικό του τέταρτου κύκλου, στο οποίο τελικά αναδείχτηκε νικητής ο Σταύρος Βαρθαλίτης, κλήθηκε να καθοδηγήσει τους διαγωνιζόμενους στο νέο τεστ δημιουργικότητας.
«Να υποδεχτούμε τον σημερινό μας καλεσμένο. Φίλος και πολύ δημιουργικός και δυνατός μάγειρας. Ξέρει πάρα πολύ καλά πώς αισθάνεστε και είχε φτάσει μέχρι τον τελικό του MasterChef 4. Πλέον, διατηρεί το δικό του εστιατόριο στη Λάρνακα», είπε ο Σωτήρης Κοντιζάς, πριν ο Σταυρής Γεωργίου εμφανιστεί μπροστά στους διαγωνιζόμενους.
Στη συνέχεια, παρουσιάστηκαν στιγμές από τη διαδρομή του φιναλίστ του MasterChef από την πορεία του στον τηλεοπτικό διαγωνισμό μαγειρικής, ενώ εκείνος έκανε την εμφάνισή του στο πλατό. «Δεν έχει περάσει ούτε μία μέρα πάνω από τον Σταυρή», σχολίασε ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος.
«Το συναίσθημα είναι πάντα το ίδιο. Με το που μπαίνεις και ακούς το χειροκρότημα, είτε ως καλεσμένος είτε ως παίκτης, είναι το ίδιο», είπε με τη σειρά του ο Σταυρής Γεωργίου, όταν ρωτήθηκε για τα συναισθήματά του.
Δείτε το βίντεο
«Να υποδεχτούμε τον σημερινό μας καλεσμένο. Φίλος και πολύ δημιουργικός και δυνατός μάγειρας. Ξέρει πάρα πολύ καλά πώς αισθάνεστε και είχε φτάσει μέχρι τον τελικό του MasterChef 4. Πλέον, διατηρεί το δικό του εστιατόριο στη Λάρνακα», είπε ο Σωτήρης Κοντιζάς, πριν ο Σταυρής Γεωργίου εμφανιστεί μπροστά στους διαγωνιζόμενους.
Στη συνέχεια, παρουσιάστηκαν στιγμές από τη διαδρομή του φιναλίστ του MasterChef από την πορεία του στον τηλεοπτικό διαγωνισμό μαγειρικής, ενώ εκείνος έκανε την εμφάνισή του στο πλατό. «Δεν έχει περάσει ούτε μία μέρα πάνω από τον Σταυρή», σχολίασε ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος.
«Το συναίσθημα είναι πάντα το ίδιο. Με το που μπαίνεις και ακούς το χειροκρότημα, είτε ως καλεσμένος είτε ως παίκτης, είναι το ίδιο», είπε με τη σειρά του ο Σταυρής Γεωργίου, όταν ρωτήθηκε για τα συναισθήματά του.
Δείτε το βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα