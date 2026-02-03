Ο φιναλίστ του τέταρτου κύκλου, Σταυρής Γεωργίου, επέστρεψε στο MasterChef
Ο φιναλίστ του τέταρτου κύκλου, Σταυρής Γεωργίου, επέστρεψε στο MasterChef

Το συναίσθημα είναι πάντα το ίδιο, είπε ο σεφ που ήταν καλεσμένος στο νέο επεισόδιο

Ο φιναλίστ του τέταρτου κύκλου, Σταυρής Γεωργίου, επέστρεψε στο MasterChef
Ο Σταυρής Γεωργίου ήταν ο καλεσμένος στο αποψινό επεισόδιο του MasterChef. Ο φιναλίστ στον τελικό του τέταρτου κύκλου, στο οποίο τελικά αναδείχτηκε νικητής ο Σταύρος Βαρθαλίτης, κλήθηκε να καθοδηγήσει τους διαγωνιζόμενους στο νέο τεστ δημιουργικότητας.

«Να υποδεχτούμε τον σημερινό μας καλεσμένο. Φίλος και πολύ δημιουργικός και δυνατός μάγειρας. Ξέρει πάρα πολύ καλά πώς αισθάνεστε και είχε φτάσει μέχρι τον τελικό του MasterChef 4. Πλέον, διατηρεί το δικό του εστιατόριο στη Λάρνακα», είπε ο Σωτήρης Κοντιζάς, πριν ο Σταυρής Γεωργίου εμφανιστεί μπροστά στους διαγωνιζόμενους.

Στη συνέχεια, παρουσιάστηκαν στιγμές από τη διαδρομή του φιναλίστ του MasterChef από την πορεία του στον τηλεοπτικό διαγωνισμό μαγειρικής, ενώ εκείνος έκανε την εμφάνισή του στο πλατό. «Δεν έχει περάσει ούτε μία μέρα πάνω από τον Σταυρή», σχολίασε ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος.

«Το συναίσθημα είναι  πάντα το ίδιο. Με το που μπαίνεις και ακούς το χειροκρότημα, είτε ως καλεσμένος είτε ως παίκτης, είναι το ίδιο», είπε με τη σειρά του ο Σταυρής Γεωργίου, όταν ρωτήθηκε για τα συναισθήματά του.

Δείτε το βίντεο

