Ζέτα Μακρυπούλια: Η δική μου στιγμή ήταν πριν από εννιά χρόνια όταν έκλεισα στο Ρουκ Ζουκ, μου άλλαξε τη ζωή

Στη στιγμή που άλλαξε η ζωή και η καριέρα της αναφέρθηκε η Ζέτα Μακρυπούλια , επισημαίνοντας πως είναι εκείνη που συμφώνησε να παρουσιάσει το « Ρουκ Ζουκ ».Η ηθοποιός μιλώντας στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο Παρέα» το πρωί του Σαββάτου 31 Ιανουαρίου τόνισε πως το τηλεπαιχνίδι την καθόρισε σαν άνθρωπο αλλά εξέλιξε και τη σχέση της με τον κόσμο και την τηλεόραση γενικότερα.Η Ζέτα Μακρυπούλια δήλωσε για το Ρουκ Ζουκ: «Η δική μου στιγμή ήταν πριν από εννιά χρόνια όταν έκλεισα στο Ρουκ Ζουκ. Μου άλλαξε τη ζωή και εξέλιξε εμένα σαν άνθρωπο στη σχέση που έχω με το κοινό και με την τηλεόραση».

Στη συνέχεια μίλησε για την παρουσίαση της νέας εκπομπής της, με τίτλο «Moments», εξηγώντας πως δεν έχει συνηθίσει ακόμα το νέο πλατό: «Είναι η 2η-3η φορά που έρχομαι κι εγώ. Επικρατεί το κόκκινο, μου αρέσει πολύ το πλατό, αλλά και όλη η εκπομπή. Είναι ένα ιδιαίτερο κόνσεπτ, αρκετά ρομαντικό. Βασικός μου στόχος είναι να διασκεδάσουν οι καλεσμένοι μου. Διασκεδάζω κι εγώ όταν αισθάνομαι ότι το ‘χω και πάμε σωστά, έχω την εκπομπή στο κεφάλι μου, αφήνομαι κι εγώ. Γενικά τα τελευταία χρόνια νιώθω ωραία, ελπίζω να αρέσει αυτό που έχουμε φτιάξει», είπε.Στο τέλος, η Ζέτα Μακρυπούλια ανέφερε για το νέο τηελοπτικό της πρότζεκτ: «Νιώθω ωραία που θα είμαι και βραδινή. Έχω λίγο τρακ, αλλά πιστεύω ότι θα πάμε καλά. Αυτό φεύγει με αναπνοές, μπες και καν' το. Μακάρι να πάει καλά η ζωή».