Το «αντίο» του Μακόλεϊ Κάλκιν στην Κάθριν Ο' Χάρα: Μαμά, είχα τόσα πολλά ακόμη να σου πω
GALA
Μακόλεϊ Κάλκιν Κάθριν Ο' Χάρα Μόνος στο Σπίτι Home Alone

Το «αντίο» του Μακόλεϊ Κάλκιν στην Κάθριν Ο' Χάρα: Μαμά, είχα τόσα πολλά ακόμη να σου πω

Ο ηθοποιός αποχαιρέτησε την κινηματογραφική του μητέρα από τις ταινίες «Μόνος στο Σπίτι»

Το «αντίο» του Μακόλεϊ Κάλκιν στην Κάθριν Ο' Χάρα: Μαμά, είχα τόσα πολλά ακόμη να σου πω
Με μία ανάρτηση αποχαιρέτησε ο Μακόλεϊ Κάλκιν την Κάθριν Ο' Χάρα, την κινηματογραφική του μητέρα από το «Μόνος στο Σπίτι». Η ηθοποιός έφυγε από τη ζωή στα 71 του χρόνια, σκορπώντας θλίψη στο Χόλιγουντ.

Στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ο Κάλκιν δημοσίευσε ένα κοινό τους στιγμιότυπο από την ταινία, αλλά και μία φωτογραφία από τη μέρα που απέκτησε το δικό του αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας, έχοντάς τη στο πλευρό του.

Αποκαλώντας τη μητέρα, ο ηθοποιός εξομολογήθηκε πως δεν πρόλαβε να της εκμυστηρευτεί όσα ήθελε, αφού θεωρούσε ότι θα μοιραζόντουσαν πολλά χρόνια ακόμη. Όπως έγραψε στην ανάρτησή του: «Μαμά, νόμιζα πως είχαμε χρόνο. Ήθελα και άλλο. Ήθελα να κάθομαι σε μια καρέκλα δίπλα σου. Σε άκουσα, αλλά είχα τόσα πολλά ακόμη να σου πω. Σ’ αγαπώ. Θα σε δω αργότερα».

Ακολουθεί η ανάρτησή του

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης