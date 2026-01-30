Ο Πέδρο Πασκάλ αποχαιρετά την Κάθριν Ο' Χάρα: Υπάρχει λιγότερο φως στον κόσμο μου
Πέδρο Πασκάλ Κάθριν Ο' Χάρα

Μία και μοναδική, έγραψε για την ηθοποιό που πέθανε στα 71 της χρόνια

Το δικό του «αντίο» στην Κάθριν Ο'Χάρα, η οποία έφυγε από τη ζωή στα 71 της χρόνια, είπε ο Πέδρο Πασκάλ μέσα από μία ανάρτηση στα social media.

Ο σταρ του Χόλιγουντ δημοσίευσε στο Instagram μία κοινή τους φωτογραφία, όπου οι δυο τους απαθανατίζονται αγκαλιασμένοι, ενώ δήλωσε ευγνώμων για τη γνωριμίας τους. Όπως ανέφερε, μετά τον θάνατό της ο κόσμος του δεν θα είναι το ίδιο φωτεινός.

Αποχαιρετώντας την Κάθριν Ο'Χάρα, ο Πέδρο Πασκάλ έγραψε στην αναρτησή του: «Ω, τι προνόμιο να βρίσκομαι κοντά σου, ιδιοφυΐα. Αιώνια ευγνώμων. Υπάρχει λιγότερο φως στον κόσμο μου. Αυτός ο τυχερός κόσμος που σε είχε, θα σε κρατήσει για πάντα. Μία και μοναδική». 

Η ανάρτηση του Πέδρο Πασκάλ

