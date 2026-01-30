Ο Πέδρο Πασκάλ αποχαιρετά την Κάθριν Ο' Χάρα: Υπάρχει λιγότερο φως στον κόσμο μου
Ο Πέδρο Πασκάλ αποχαιρετά την Κάθριν Ο' Χάρα: Υπάρχει λιγότερο φως στον κόσμο μου
Μία και μοναδική, έγραψε για την ηθοποιό που πέθανε στα 71 της χρόνια
Το δικό του «αντίο» στην Κάθριν Ο'Χάρα, η οποία έφυγε από τη ζωή στα 71 της χρόνια, είπε ο Πέδρο Πασκάλ μέσα από μία ανάρτηση στα social media.
Ο σταρ του Χόλιγουντ δημοσίευσε στο Instagram μία κοινή τους φωτογραφία, όπου οι δυο τους απαθανατίζονται αγκαλιασμένοι, ενώ δήλωσε ευγνώμων για τη γνωριμίας τους. Όπως ανέφερε, μετά τον θάνατό της ο κόσμος του δεν θα είναι το ίδιο φωτεινός.
Αποχαιρετώντας την Κάθριν Ο'Χάρα, ο Πέδρο Πασκάλ έγραψε στην αναρτησή του: «Ω, τι προνόμιο να βρίσκομαι κοντά σου, ιδιοφυΐα. Αιώνια ευγνώμων. Υπάρχει λιγότερο φως στον κόσμο μου. Αυτός ο τυχερός κόσμος που σε είχε, θα σε κρατήσει για πάντα. Μία και μοναδική».
Η ανάρτηση του Πέδρο Πασκάλ
