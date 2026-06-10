Στροφή στην άμυνα για την Mercedes - Benz: Μπαίνει στον κλάδο κατασκευής αμυντικών drones, σε ποια οχήματά της θα τοποθετήσει εκτοξευτές

Συμφωνία με τη Λιθουανία

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Συνεργασία με start-up στον χώρο της αντιαεροπορικής άμυνας δρομολογεί η Mercedes-Benz, ενισχύοντας τη «στροφή» της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας προς τον αμυντικό τομέα, σε μια περίοδο που οι ευρωπαϊκές υπηρεσίες ασφαλείας καταγράφουν αυξημένη ανησυχία για ύποπτη δραστηριότητα drones κοντά σε αεροδρόμια, στρατιωτικές βάσεις και άλλες κρίσιμες εγκαταστάσεις.Σύμφωνα με τους Financial Times, η αυτοκινητοβιομηχανία με έδρα την Στουτγάρδη υπογράφει μνημόνιο συνεργασίας (MoU) με τη Tytan Technologies με έδρα το Μόναχο. Στόχος είναι η ανάπτυξη ενός «κινητού» συστήματος αεράμυνας για την αντιμετώπιση μικρών FPV drones, τα οποία έχουν εξελιχθεί σε βασική απειλή για υποδομές και ευαίσθητους στόχους.Το σύστημα, με την ονομασία, προβλέπεται να χρησιμοποιεί ως πλατφόρμες τοvan της Mercedes και μια στρατιωτική εκδοχή της, η οποία ήδη χρησιμοποιείται από τις γερμανικές ένοπλες δυνάμεις. Πάνω στα οχήματαικανό να αναπτύσσει διαφορετικούς τύπους αναχαιτιστικών drones της Tytan, τα οποία έχουν σχεδιαστεί είτε να εξουδετερώνουν τον στόχο με πρόσκρουση είτε με πολεμική κεφαλή.Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο εταιρείες επιδιώκουν ένα σύστημα σαφώς φθηνότερο και πιο άμεσα διαθέσιμο σε σχέση με σύνθετες πλατφόρμες πρώτης γραμμής, όπως ο Skyranger της Rheinmetall, ο οποίος έχει χρησιμοποιηθεί επιχειρησιακά στην Ουκρανία, αλλά κοστολογείται άνω των 10 εκατ. ευρώ ανά όχημα και έχει αντιμετωπίσει και καθυστερήσεις παραδόσεων.Η Tytan —η οποία ήδη παράγει αναχαιτιστικό drone με την ονομασία Metis— σχεδιάζει να ξεκινήσει την παραγωγή του «Defender» έως το τέλος του έτους, με στόχο κλίμακα «χιλιάδων» συστημάτων ετησίως. Σημειώνεται ότι η εταιρεία ιδρύθηκε το 2023 από δύο πρώην φοιτητές του Τεχνικού Πανεπιστημίου του Μονάχου και τον περασμένο Οκτώβριο έλαβε ανάθεση από τη Bundeswehr για την ανάπτυξη πρωτοτύπου συστήματος προστασίας βάσεων από ύποπτα drones, σε συμφωνία που αποτιμάται κοντά στα 20 εκατ. ευρώ.Η συνεργασία Mercedes-Tytan εντάσσεται σε μια ευρύτερη τάση στη Γερμανία, όπου η πολιτική ηγεσία επιδιώκει να αξιοποιήσει τεχνογνωσία μαζικής παραγωγής και «πλεονάζουσα» βιομηχανική δυναμικότητα της αυτοκινητοβιομηχανίας για ταχύτερη κλιμάκωση της αμυντικής παραγωγής, καθώς η ευρωπαϊκή ζήτηση αυξάνεται. Στο ίδιο πλαίσιο, αναφέρεται ότι η Γερμανία έχει ενεργοποιήσει δαπάνες άνω των 750 δισ. ευρώ για στρατιωτικούς σκοπούς έως το τέλος του 2030.Η Mercedes-Benz δεν σχολίασε επίσημα, ωστόσο ο διευθύνων σύμβουλος Όλα Κάλενιους έχει δηλώσει ότι η εταιρεία θα μπορούσε να διευρύνει την αμυντική της δραστηριότητα. Η εταιρεία παράγει ήδη στρατιωτική εκδοχή της G-Class (γνωστή ως «Wolf») σε εργοστάσιο στο Γκρατς της Αυστρίας, ενώ στο παρελθόν είχε ισχυρότερη παρουσία στον χώρο της στρατιωτικής παραγωγής, πριν τον διαχωρισμό του κλάδου φορτηγών (Daimler Truck) το 2021.Η Mercedes την ίδια ώρα έκλεισε συμβόλαιο ύψους περίπου ενός δισεκατομμυρίου ευρώ με την κυβέρνηση της Λιθουανίας, για την προμήθεια των λιθουανικών ενόπλων δυνάμεων με οχήματα Mercedes-Benz G-Class και στρατιωτικά φορτηγά Unimog, Zetros και Arocs, τα οποία κατασκευάζονται από την Daimler Truck.Σύμφωνα με το υπουργείο 'Αμυνας της Λιθουανίας, έχει ήδη υπογραφεί η σχετική συμφωνία με τη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία και προβλέπεται παράδοση των οχημάτων από το 2026 έως και το 2032.Η αγορά, η οποία συνιστά «μια από τις μεγαλύτερες επενδύσεις στον εφοδιασμό των λιθουανικών ενόπλων δυνάμεων και αφορά την αποτελεσματική μεταφορά στρατευμάτων, όπλων και προμηθειών για την ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας του στρατού», θα χρηματοδοτηθεί εν μέρει με αμυντικό δάνειο από το πρόγραμμα SAFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου 'Αμυνας στο Βίλνιους.