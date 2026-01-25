Χρήστος Σαντικάι: Έχουν αλλάξει οι εποχές, δεν θα πουν για τον γιο μου «ο Αλβανός»
Χρήστος Σαντικάι: Έχουν αλλάξει οι εποχές, δεν θα πουν για τον γιο μου «ο Αλβανός»

Δεν άφησα τον ρατσισμό να φυτρώσει μέσα μου, πρόσθεσε ο τραγουδιστής

Στα δύσκολα παιδικά του χρόνια ανέτρεξε ο Χρήστος Σαντικάι, λέγοντας πως δεν επέτρεψε στον ρατσισμό να τον σημαδέψει. Πλέον, τόνισε, η κοινωνία έχει αλλάξει, πράγμα που σημαίνει ότι ο γιος του, τον οποίο έχει αποκτήσει με τη Λάουρα Νάργες, δεν θα ακούσει να τον αποκαλούν υποτιμητικά «Αλβανό» λόγω της καταγωγής του.

«Ως μετανάστες, ήταν δύσκολα τα πράγματα όταν ήρθαμε εδώ. Δεν άφησα τον ρατσισμό να φυτρώσει μέσα μου. Το παιδί μου είναι Αλβανός, λόγω του πατέρα του, μισός Αλβανός και μισός Γερμανός», δήλωσε στην κάμερα της εκπομπής «Ραντεβού το ΣΚ», την Κυριακή 24 Ιανουαρίου.

Ο τραγουδιστής συνέχισε αναφέροντας ότι ο γιος του δεν θα δεχτεί σχόλια για την καταγωγή του: «Έχουν αλλάξει οι εποχές, δεν θα τον πουν “ο Αλβανός”. Το “δεν θα γίνεις Έλληνας ποτέ, Αλβανέ” δεν το ακούω καν. Οι ρατσιστές είναι λίγοι, η Ελλάδα είναι φιλόξενη και έχει καλούς ανθρώπους. Ο γιος μου μιλάει αλβανικά, ελληνικά και γερμανικά».

Παράλληλα, αναλογιζόμενος την ανέχεια που βίωσε ως παιδί, δήλωσε περήφανος που μπορεί να εξασφαλίσει φαγητό στον γιο του. «Έχω μεγαλώσει πολύ φτωχικά, νιώθω περήφανος που τώρα μπορώ να πάω ένα πιάτο παραπάνω φαγητό στο σπίτι μου», εξομολογήθηκε.

