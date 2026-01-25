Χρήστος Σαντικάι: Έχουν αλλάξει οι εποχές, δεν θα πουν για τον γιο μου «ο Αλβανός»

Ο τραγουδιστής συνέχισε αναφέροντας ότι ο γιος του δεν θα δεχτεί σχόλια για την καταγωγή του: «Έχουν αλλάξει οι εποχές, δεν θα τον πουν “ο Αλβανός”. Το “δεν θα γίνεις Έλληνας ποτέ, Αλβανέ” δεν το ακούω καν. Οι ρατσιστές είναι λίγοι, η Ελλάδα είναι φιλόξενη και έχει καλούς ανθρώπους. Ο γιος μου μιλάει αλβανικά, ελληνικά και γερμανικά».

Παράλληλα, αναλογιζόμενος την ανέχεια που βίωσε ως παιδί, δήλωσε περήφανος που μπορεί να εξασφαλίσει φαγητό στον γιο του. «Έχω μεγαλώσει πολύ φτωχικά, νιώθω περήφανος που τώρα μπορώ να πάω ένα πιάτο παραπάνω φαγητό στο σπίτι μου», εξομολογήθηκε.