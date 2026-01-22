Desi G για την υποψηφιότητα στον ελληνικό τελικό της Eurovision: Είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα
Όταν άκουσα το τραγούδι ήξερα ότι έπρεπε να το στείλουμε, είπε η τραγουδίστρια
Για την υποψηφιότητά της στον ελληνικό τελικό της Eurovision 2026 μίλησε η Desi G, τονίζοντας πως πρόκειται για ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα.
Η τραγουδίστρια, η οποία έχει στείλει το τραγούδι «Aphrodite», εξήγησε πως μέσα από το κομμάτι της μιλάει για την αγάπη και το πάθος που φέρνει κοντά τους ανθρώπους, παρόλο που αισθάνεται πως η γενιά της χάνει την ουσία της πλέον. Παράλληλα, η Desi G, στη συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς» την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου, αναφέρθηκε στις σπουδές της σχετικά με τη μουσική, αλλά και στη ζωή της σε Ελλάδα και εξωτερικό.
Για το τραγούδι που έστειλε για την Eurovision η Desi G είπε: «Από μικρή ήθελα να πάω στην Eurovision. Να πω την αλήθεια, αν σκεφτόμουν ότι θα είμαι εδώ στην Ελλάδα για την Eurovision και τον τελικό, δεν θα το πίστευα. Είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα μου τύχει. Όταν άκουσα το τραγούδι ήξερα ότι έπρεπε να το στείλουμε. Μιλάει γενικά για την αγάπη, για το πάθος και τη φλόγα, αλλά και για την Αφροδίτη και πώς σε κάνει να ερωτεύεσαι και πώς η αγάπη φέρνει τους ανθρώπους μαζί. Κατά τη γνώμη μου, στη γενιά μου οι σχέσεις είναι τόσο δημοσιοποιημένες στα social media, αλλά δεν είναι πάντα οι σωστές σχέσεις. Νομίζω ότι γενικά η αγάπη είναι πολύ ιερή και η γενιά μου ίσως χάσει την επαφή με την ουσία της».
Έπειτα πρόσθεσε: «Δεν έχω λόγια. Το γεγονός ότι είμαι εδώ με την οικογένειά μου και κάνω αυτό που αγαπάω... δεν έχω λόγια γι' αυτό το πράγμα. Ήρθαμε στην Αθήνα για την Eurovision, αλλά έχω και συγγενείς εδώ πέρα».
Για την καταγωγή της, στη συνέχεια, δήλωσε: «Είμαι από το Βανκούβερ, εκεί γεννήθηκα, εκεί μεγάλωσα. Ερχόμουν εδώ μέχρι 10 χρονών κάθε καλοκαίρι στις Σποράδες, στην Αλόννησο».
Τέλος, για τις σπουδές της η τραγουδίστρια είπε: «Σπούδασα μουσική από μικρή. Άρχισα μαθήματα φωνητικής από 6 χρονών και δεν τα έχω σταματήσει από τότε. Το πρώτο όργανο που έμαθα ήταν το βιολί, από τον μπαμπά μου. Μετά έμαθα πιάνο και πριν τρία χρόνια άρχισα και ντραμς, κιθάρα. Παίζω και λίγο κλαρίνο».
Η Desi G θα παρουσιάσει το «Aphrodite» στον Α' ημιτελικό, την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου.
