Desi G για την υποψηφιότητα στον ελληνικό τελικό της Eurovision: Είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα

Έπειτα πρόσθεσε: «Δεν έχω λόγια. Το γεγονός ότι είμαι εδώ με την οικογένειά μου και κάνω αυτό που αγαπάω... δεν έχω λόγια γι' αυτό το πράγμα. Ήρθαμε στην Αθήνα για την Eurovision, αλλά έχω και συγγενείς εδώ πέρα».

Για την καταγωγή της, στη συνέχεια, δήλωσε: «Είμαι από το Βανκούβερ, εκεί γεννήθηκα, εκεί μεγάλωσα. Ερχόμουν εδώ μέχρι 10 χρονών κάθε καλοκαίρι στις Σποράδες, στην Αλόννησο».

Τέλος, για τις σπουδές της η τραγουδίστρια είπε: «Σπούδασα μουσική από μικρή. Άρχισα μαθήματα φωνητικής από 6 χρονών και δεν τα έχω σταματήσει από τότε. Το πρώτο όργανο που έμαθα ήταν το βιολί, από τον μπαμπά μου. Μετά έμαθα πιάνο και πριν τρία χρόνια άρχισα και ντραμς, κιθάρα. Παίζω και λίγο κλαρίνο».



