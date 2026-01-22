Basilica για Eurovision 2026: Δεν έφαγα και δεν κοιμήθηκα για να έχουμε έτοιμο το τραγούδι σε δύο 24ωρα
Ήμουν πάρα πολύ πιεσμένη αλλά απ' ότι φαίνεται η πίεση με κινητοποιεί, είπε η τραγουδίστρια
Για το τραγούδι με το οποίο επιθυμεί να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην Eurovision 2026 μίλησε η Basilica, εξηγώντας πως δεν κοιμήθηκε και δεν έφαγε για να καταφέρει να το ετοιμάσει μέσα σε λιγότερο από δύο 24ωρα.
Η τραγουδίστρια ανέφερε πως η πίεση αυτή λειτούργησε θετικά για εκείνη, καθώς την κινητοποίησε. Όπως δήλωσε η Basilica στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς» το πρωί της Πέμπτης 22 Ιανουαρίου, δεν είχε συνειδητοποιήσει ότι δεν είχε πολύ χρόνο μέχρι να ολοκληρωθούν οι αιτήσεις, γι' αυτό και έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι της για να το τελειώσει σε δύο ημέρες.
Η τραγουδίστρια είπε: «Νιώθω αρκετή πίεση. Αυτό το τραγούδι δεν φτιάχτηκε για την Eurovision. Έχω πολλά γραμμένα τραγούδια. Κάποια είναι ατελείωτα, υπάρχουν κάποιες δομές που δεν έχουν ολοκληρωθεί. Αυτό το κομμάτι ήθελα να το κάνω το πρωτοεμφανιζόμενό μου, να κάνω ντεμπούτο δηλαδή. Δύο βράδια πριν κλείσουν οι αιτήσεις, πήρα τον παραγωγό μου τηλέφωνο και του είπα ότι θέλω να πάμε Eurovision και τον ρώτησα ποιο τραγούδι είχαμε έτοιμο. Σε λιγότερο από δύο 24ωρα προσπάθησα να το πιέσω και να βγει. Δεν έφαγα, δεν κοιμήθηκα. Δεν πειράζει. Ήμουν πάρα πολύ πιεσμένη αλλά απ' ότι φαίνεται η πίεση με κινητοποιεί».
Το τραγούδι με το οποίο θα διαγωνιστεί η Basilica ονομάζεται «Set everything on fire» και θα το παρουσιάσει στον Β' ημιτελικό του Sing For Greece 2026 που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου.
